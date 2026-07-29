Sanità, firmato il nuovo contratto nazionale: aumenti fino a 240 euro. Zangrillo: “Chi cura il paese merita cura”

È stata firmata all’Aran la preintesa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto Sanità 2025-2027, un accordo che riguarda oltre 592mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici e personale amministrativo. La notizia, riportata da ANSA, segna un passaggio rilevante per il mondo della sanità pubblica, con aumenti economici, nuove figure professionali, regole sull’uso dell’Intelligenza artificiale e maggiori tutele per chi lavora ogni giorno negli ospedali e nei servizi territoriali.

Aumenti in busta paga: fino a 240 euro lordi al mese per gli infermieri

Il punto più immediato dell’accordo riguarda gli stipendi. Il contratto prevede un incremento medio di 209 euro lordi al mese per il personale del comparto, cifra che sale fino a 240 euro lordi mensili per gli infermieri. Si tratta di un aumento che arriva in un settore da anni al centro del dibattito pubblico, tra carenze di organico, turni pesanti e pressione crescente sui servizi. Secondo quanto riportato, gli arretrati ammontano a 1.226 euro per l’insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri.

L’accordo introduce anche un incremento di 100 euro dell’indennità specifica riconosciuta al personale dei servizi di pronto soccorso. Una misura che interviene su una delle aree più esposte del sistema sanitario, dove il carico di lavoro, il rischio di aggressioni e la pressione organizzativa sono spesso più elevati. Il rinnovo, firmato a soli nove mesi dal precedente, viene presentato come un segnale di attenzione verso una categoria che regge una parte essenziale della sanità pubblica italiana.

Intelligenza artificiale nel contratto: informativa preventiva e responsabilità umana

Una delle novità più significative è l’ingresso dell’Intelligenza artificiale nel contratto nazionale. Le aziende sanitarie che intendano introdurre sistemi di IA o algoritmi automatizzati capaci di incidere sul rapporto di lavoro dovranno fornire ai dipendenti una informativa preventiva. Questa dovrà chiarire finalità e ambiti di utilizzo, dati trattati, livello di cybersicurezza e possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro e sulla valutazione della performance.

Il principio fissato dall’accordo è netto: la tecnologia può entrare nei processi, ma la responsabilità delle decisioni non può essere scaricata su un algoritmo. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha sottolineato che “la responsabilità di chi decide non può essere delegata a un algoritmo”. È un passaggio destinato a pesare, perché introduce paletti contrattuali su un tema che tocca organizzazione, trasparenza, dati personali e valutazione del personale.

Nuove figure professionali: responsabile cybersicurezza e disability manager

Il nuovo contratto apre anche alla presenza di nuove figure professionali all’interno del comparto sanitario. Tra queste figurano il responsabile cybersicurezza e il Disability manager. Il primo risponde alla necessità di rafforzare la protezione dei sistemi informatici e dei dati, tema sempre più centrale in un settore che gestisce informazioni sensibili e infrastrutture critiche. Il secondo avrà il compito di promuovere inclusione e pari opportunità per le persone con disabilità nei luoghi di lavoro.

L’introduzione di queste figure riflette un cambiamento più ampio nel perimetro della sanità pubblica, non più legato soltanto alla prestazione clinica o amministrativa, ma anche alla sicurezza digitale, all’accessibilità e alla qualità dell’ambiente di lavoro. In questo quadro, il contratto prova a intercettare esigenze nuove, inserendole formalmente in un sistema che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori del Servizio sanitario nazionale.

Ferie, riposi, aggressioni e reparti gravosi: cosa cambia per il personale sanitario

L’accordo non si limita agli aumenti economici. Il testo rafforza anche le tutele su ferie e riposi e introduce misure per il personale vittima di aggressioni. Sono previste forme di assistenza legale, supporto psicologico e il ricorso alle ferie solidali. È un punto particolarmente sensibile, perché le aggressioni contro medici, infermieri e operatori sanitari sono diventate uno dei segnali più evidenti della tensione che attraversa molti presidi sanitari.

Il contratto riconosce inoltre condizioni di lavoro particolarmente gravose attraverso una specifica indennità per chi opera in determinate unità. Tra queste vengono indicate terapie intensive, emergenza-urgenza, malattie infettive, dialisi e assistenza domiciliare. Sono ambiti nei quali la complessità assistenziale e l’intensità dei turni richiedono competenze elevate e una presenza costante, spesso in condizioni organizzative difficili.

Le reazioni del Governo: Zangrillo e Schillaci parlano di attenzione al personale

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha commentato il rinnovo sostenendo che “chi cura il Paese, merita cura”. Secondo il ministro, il contratto conferma l’attenzione verso chi ogni giorno si prende cura dei cittadini. Il riferimento è anche alla rapidità del rinnovo, arrivato a distanza di nove mesi dal precedente accordo, elemento considerato rilevante in un settore abituato spesso a tempi più lunghi.

Anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha definito il contratto “un ulteriore importante segnale di attenzione” verso un settore strategico. Schillaci ha inoltre assicurato l’intenzione di proseguire con la valorizzazione economica del personale nella prossima legge di bilancio. Il messaggio politico è chiaro: il rinnovo viene presentato come una tappa, non come il punto finale del percorso.

Sindacati divisi: soddisfatti i confederali, più critici gli infermieri

Sul fronte sindacale, il giudizio appare articolato. I sindacati confederali hanno espresso soddisfazione per l’accordo. La Cgil ha sottolineato che gli aumenti salariali sono superiori all’inflazione, mentre da Cisl e Uil Fp è arrivato un giudizio positivo. Anche il comitato di settore Regioni-Sanità ha parlato di un risultato importante per il comparto.

Più fredda, invece, la posizione dei sindacati degli infermieri, che hanno comunque firmato la preintesa. Il Nursind ha denunciato che il personale del pronto soccorso sarebbe stato penalizzato e che mancherebbero tutele per il personale turnista. Il Nursing Up ha criticato l’assenza di un inquadramento per gli infermieri di famiglia e di comunità, definendola una lacuna potenzialmente pesante per il futuro delle Case e degli Ospedali di Comunità.

Il nodo degli infermieri di famiglia e comunità: una lacuna contestata

La critica più mirata arriva proprio sul fronte degli infermieri di famiglia e di comunità. Secondo Nursing Up, la mancata definizione di un inquadramento specifico rischia di compromettere lo sviluppo delle nuove strutture territoriali, che richiederebbero 20mila professionisti. Il tema è centrale perché riguarda la capacità del sistema sanitario di spostare una parte dell’assistenza dall’ospedale al territorio, obiettivo più volte indicato come strategico per alleggerire i reparti e migliorare la presa in carico dei pazienti.

Il contratto, dunque, porta aumenti e nuove tutele, ma lascia aperto un confronto importante sulla sanità territoriale e sul ruolo professionale degli infermieri. È qui che il rinnovo mostra il suo lato più pungente: da una parte il riconoscimento economico e normativo, dall’altra la sensazione, espressa da alcuni sindacati, che alcune questioni strutturali restino ancora irrisolte. Una firma importante, ma non priva di ombre.

Un contratto firmato entro la vigenza: per Aran la contrattazione pubblica può funzionare

Un elemento evidenziato dall’Aran riguarda i tempi del rinnovo. Il contratto è stato firmato entro il periodo di vigenza, e non anni dopo la scadenza, come spesso avvenuto in passato nella contrattazione pubblica. Per il presidente Antonio Naddeo, questo dimostra che “il sistema della contrattazione pubblica può funzionare in modo tempestivo”. È un punto non secondario, perché la puntualità dei rinnovi incide direttamente sulla credibilità del sistema e sulla fiducia dei lavoratori.

Nel complesso, la preintesa del contratto Sanità 2025-2027 segna un passaggio concreto per oltre 592mila dipendenti pubblici. Gli aumenti fino a 240 euro per gli infermieri, gli arretrati, le nuove indennità, le tutele contro le aggressioni e le regole sull’Intelligenza artificiale rappresentano il cuore dell’accordo. Restano però le critiche di una parte del mondo infermieristico, soprattutto su pronto soccorso, turnisti e sanità territoriale.