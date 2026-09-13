Saab corre nella Difesa europea: il caccia del futuro, GlobalEye per la NATO e ordini record

Saab accelera sul futuro della difesa europea e mette in fila una serie di mosse industriali e strategiche che confermano il ruolo crescente del gruppo svedese nel nuovo equilibrio militare del continente. Dal programma per il caccia di nuova generazione ai sistemi di sorveglianza GlobalEye, passando per commesse navali, mimetizzazione avanzata e crescita record degli ordini, l’azienda di Linköping si candida a diventare uno dei pilastri tecnologici della sicurezza europea dei prossimi decenni.

La spinta arriva in un contesto segnato dal riarmo europeo, dalla guerra in Ucraina, dall’aumento della spesa militare e dalla necessità per i Paesi NATO di rafforzare capacità aeree, navali, terrestri e di sorveglianza. In questo scenario, Saab non si limita a consolidare il successo del Gripen, ma lavora già alla fase successiva: il sistema di combattimento aereo svedese del dopo 2040.

Nuovo contratto da 2,9 miliardi SEK: Saab lavora al caccia del futuro

Il passaggio più recente riguarda il nuovo ordine ricevuto dalla Swedish Defence Materiel Administration, la FMV, per proseguire le attività concettuali sul futuro sistema di combattimento aereo svedese.

Il contratto ha un valore di circa 2,9 miliardi di corone svedesi, pari a circa 260 milioni di euro, e copre il periodo 2026-2028, con opzioni per il 2029 e il 2030.

Le attività previste includono studi avanzati, sviluppo tecnologico e dimostratori, sia in volo sia a terra. Il programma riguarda concetti di sistema per velivoli con equipaggio e senza equipaggio, confermando l’interesse svedese verso un’architettura di combattimento aereo integrata, nella quale caccia pilotati, droni collaborativi, intelligenza artificiale e sensoristica avanzata saranno chiamati a operare insieme.

Saab ha spiegato che il lavoro servirà a rafforzare competenze nazionali in settori chiave come integrazione dei sistemi, autonomia, adattamento della segnatura, propulsione, sviluppo digitale e nuovi metodi produttivi. L’obiettivo è ridurre il rischio tecnologico e costruire le basi della futura capacità aerea svedese.

La Svezia guarda al dopo Gripen

Il nuovo ordine si inserisce nel percorso già avviato con i contratti del 2024 e del 2025. In particolare, la fase precedente aveva finanziato studi concettuali, sviluppo tecnologico e attività su un dimostratore volante, con lavori previsti fino al terzo trimestre 2026 e voli dimostrativi programmati nel percorso successivo.

Il programma fa parte del Future Combat Aviation Concept, conosciuto in Svezia come Koncept för Framtida Stridsflyg, o KFS. È il quadro attraverso il quale Stoccolma intende preparare la decisione strategica su come garantire la propria capacità di combattimento aereo dopo il 2040.

La partita è centrale: mentre l’Europa lavora su grandi programmi multinazionali come il GCAP di Italia, Regno Unito e Giappone e il FCAS franco-tedesco-spagnolo, la Svezia continua a percorrere una strada autonoma, coerente con la propria tradizione industriale. Saab punta su una strategia più agile, fatta di dimostratori, tecnologie scalabili e forte controllo nazionale della filiera.

A3-001, il drone da combattimento che anticipa il futuro

Accanto ai velivoli con equipaggio, Saab sta accelerando anche sul fronte uncrewed, cioè dei sistemi aerei da combattimento senza pilota.

Il 22 agosto 2026, alla base aerea di Malmen, l’azienda ha presentato un modello in scala reale del concetto A3-001, un sistema aereo da combattimento senza equipaggio. Secondo quanto indicato dal gruppo, Saab punta a far volare dimostratori uncrewed con caratteristiche simili a quelle di un caccia prima del 2030.

Il programma è distinto ma collegato alla più ampia riflessione svedese sul combattimento aereo del futuro. A3 potrebbe rappresentare una delle risposte industriali di Saab alla crescente necessità di sistemi collaborativi, capaci di affiancare i caccia pilotati in missioni ad alto rischio, sorveglianza, guerra elettronica, attacco o difesa aerea.

GlobalEye, la carta Saab per la sorveglianza NATO

Il secondo grande fronte è quello del GlobalEye, il sistema di allerta precoce e controllo aviotrasportato AEW&C sviluppato da Saab.

Il 10 settembre 2026 i Paesi Bassi hanno annunciato la firma di una Lettera d’Intenti con la Svezia per l’acquisizione di un velivolo GlobalEye. Saab ha precisato che, al momento dell’annuncio, non è stato ancora firmato un contratto e non è stato ricevuto alcun ordine da parte olandese.

La mossa si inserisce in una dinamica più ampia. Al vertice NATO di Ankara, il Segretario Generale Mark Rutte aveva già annunciato l’avvio di negoziati formali con Saab per l’acquisizione di un massimo di dieci sistemi GlobalEye destinati all’Alleanza.

Si tratta di una scelta dal forte valore strategico. La NATO ha infatti la necessità di sostituire e modernizzare le proprie capacità AEW&C, essenziali per sorvegliare grandi spazi aerei, marittimi e terrestri, rilevare minacce e coordinare operazioni complesse.

Perché GlobalEye interessa alla NATO

GlobalEye combina il radar Erieye Extended Range di Saab con una suite avanzata di sensori e un sistema di comando e controllo multidominio. La piattaforma è installata su un velivolo Bombardier Global 6500.

Il sistema è progettato per fornire capacità di sorveglianza a lungo raggio e aggiornamenti rapidi della situazione tattica. Secondo Saab, GlobalEye è in grado di rilevare minacce difficili da individuare, inclusi bersagli stealth, droni, missili balistici e ipersonici, anche in ambienti caratterizzati da disturbi e interferenze elettroniche.

Per l’Alleanza Atlantica, il valore operativo è evidente: in uno scenario europeo sempre più esposto a minacce missilistiche, droni, guerra elettronica e saturazione dello spazio aereo, una piattaforma AEW&C moderna diventa un moltiplicatore di forza.

Non solo aerei: Saab cresce anche su terra e mare

La spinta di Saab non riguarda soltanto il dominio aereo. L’azienda ha firmato anche un accordo a lungo termine con il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi per il sistema Barracuda Mobile Camouflage System, una soluzione di mimetizzazione mobile pensata per aumentare la protezione delle unità terrestri riducendone la visibilità ai sensori avversari.

Il tema è diventato sempre più rilevante dopo le lezioni arrivate dal conflitto in Ucraina, dove droni, termocamere, sensori elettro-ottici e capacità ISR hanno reso la sopravvivenza sul campo di battaglia molto più complessa. La mimetizzazione multispettrale non è più un dettaglio logistico, ma una capacità operativa essenziale.

Sul fronte navale, Saab beneficia inoltre di una fase di forte crescita delle commesse. Tra i dossier più rilevanti figura il maxi-contratto con la Polonia per la fornitura di tre sottomarini classe A26, sistemi d’arma e addestramento dedicato, per un valore indicato in circa 4,9 miliardi di dollari.

A questo si aggiunge l’ordine da 8,7 miliardi di corone svedesi, circa 785 milioni di euro, legato alla fornitura e integrazione di sistemi di combattimento, sensori e strutture in materiale composito per quattro nuove fregate della Marina tedesca. Le consegne sono previste tra il 2029 e il 2032, con un’opzione per ulteriori unità.

Ordini record e crescita industriale

I numeri confermano il momento favorevole del gruppo. Nel secondo trimestre 2026 Saab ha registrato una forte crescita delle commesse, con un portafoglio ordini arrivato a circa 33 miliardi di dollari.

Nel periodo aprile-giugno, il valore complessivo degli ordini ha raggiunto circa 7,1 miliardi di dollari, con un incremento del 141% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite sono cresciute su base annua del 28,6%, attestandosi a circa 2,6 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è aumentato del 41%.

La crescita riguarda più segmenti: l’aeronautica, spinta dal programma Gripen; la divisione missilistica; i sistemi di sorveglianza; il settore navale. Una diversificazione che rende Saab uno degli attori europei più esposti alla nuova domanda di difesa, ma anche uno dei più completi dal punto di vista tecnologico.

Saab tra riarmo europeo e autonomia strategica

Il caso Saab racconta una tendenza più ampia: la difesa europea sta cambiando passo. Dopo anni di sottoinvestimenti, molti Paesi stanno aumentando la spesa militare, ricostruendo scorte, modernizzando flotte e cercando nuove soluzioni contro minacce missilistiche, droni, cyber, guerra elettronica e saturazione dei cieli.

In questo quadro, l’industria svedese si muove con una strategia peculiare. Saab non ha le dimensioni dei giganti statunitensi, ma possiede competenze trasversali in aeronautica, sensoristica, missili, sistemi navali, sorveglianza, comando e controllo e guerra elettronica.

L’ingresso della Svezia nella NATO ha inoltre rafforzato il peso politico e industriale del Paese all’interno dell’Alleanza. Per Saab significa maggiori opportunità, ma anche una competizione più diretta con i grandi gruppi europei e americani.

La sfida dei prossimi anni

Il vero banco di prova sarà trasformare l’attuale spinta commerciale in capacità operative concrete. Il futuro caccia svedese dovrà dimostrare di poter convivere con programmi più grandi e costosi. Il GlobalEye dovrà consolidarsi come piattaforma AEW&C di riferimento per la NATO. I sistemi navali e terrestri dovranno rispondere a requisiti sempre più complessi.

Per ora, però, Saab appare in una posizione favorevole. Gli ordini crescono, i programmi strategici avanzano e la domanda internazionale resta elevata.

La Svezia, tradizionalmente attenta alla propria autonomia tecnologica, sta costruendo con Saab una traiettoria chiara: non dipendere solo dai grandi consorzi, ma continuare a sviluppare capacità nazionali avanzate, esportabili e integrate nel quadro NATO.

Una scelta che potrebbe pesare molto nella difesa europea del dopo 2040.

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