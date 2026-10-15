Rutte spiazza la NATO: «Nessuna minaccia imminente dalla Russia». Ma l’UE invia 2,86 miliardi a Kiev

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La frase che cambia il tono

Dopo mesi di allarmi sul fianco orientale, il segretario generale della NATO Mark Rutte sceglie proprio l’Estonia, il Paese baltico più esposto, per abbassare il livello della retorica. “Non ravvisiamo alcuna minaccia militare imminente contro il territorio della NATO”, ha detto il 14 ottobre a Tallinn, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier estone Kristen Michal. Alla domanda diretta se Mosca possa attaccare un Paese dell’Alleanza, la risposta è stata secca: “Non lo pensiamo”.

Il ragionamento è quello dell’intelligence: “Se ci fosse un ammassamento di forze, come alla vigilia dell’invasione su larga scala dell’Ucraina nel 2022, lo vedremmo e lo gestiremmo”. Rutte ha ricordato che l’Alleanza si è preparata e addestrata proprio per questo scenario, ed è per questa ragione, a suo giudizio, che Putin “non ci attacca direttamente, ma conduce invece una campagna di attacchi ibridi contro di noi”.

Nessun arretramento sull’articolo 5

Il messaggio distensivo non va letto come un passo indietro. Nella lezione tenuta alla Tallinn University of Technology (TalTech), Rutte ha ribadito che tutti gli alleati hanno riconfermato al vertice di Ankara l’impegno “ferreo” alla difesa collettiva. E ai giornalisti ha aggiunto una frase destinata a fare il giro delle redazioni: “Cosa faremo esattamente se i russi saranno abbastanza stupidi da attaccare, lo vedrete allora. Non entrerò nei dettagli, ma potete essere certi che ci difenderemo”.

Sul fronte ibrido, invece, la NATO resta volutamente opaca. Rutte ha spiegato che l’Alleanza è “esplicitamente ambigua” su quale tipo di attacco ibrido possa far scattare l’articolo 5, per non fornire informazioni utili a Mosca o ad altri Stati ostili. Le opzioni di risposta esistono, ha precisato, ma non saranno sempre rese pubbliche né assumeranno necessariamente la forma di una ritorsione diretta. Come esempio di risposta visibile ha citato Baltic Sentry, l’operazione avviata nel gennaio 2025 dopo il danneggiamento dei cavi sottomarini nel Baltico, che a suo dire ha aumentato i costi per la Russia. Un elogio esplicito è andato all’Estonia per aver condiviso con gli alleati le informazioni sull’incidente ibrido di agosto, invitando gli altri Paesi a fare altrettanto.

Difesa aerea e droni: la lezione ucraina

Il segretario generale ha collegato il quadro di sicurezza all’andamento del conflitto. “Con l’inverno in arrivo e l’aggressione russa che non si ferma, gli alleati devono fare di più, soprattutto nel sostegno alla difesa aerea”. Secondo Rutte, Mosca sta fallendo sul campo di battaglia e per questo ha intensificato i raid sui civili ucraini e la pressione ibrida sull’Europa, Estonia inclusa, con l’obiettivo di indebolire il sostegno a Kiev. “Non ci faremo intimidire”, ha scandito.

Un passaggio è stato dedicato alle lezioni operative. Un eventuale confronto con la Russia sarebbe diverso da quello che vive oggi l’Ucraina, ha osservato, ma almeno un punto è chiaro: l’Alleanza deve sviluppare rapidamente tecnologia dei droni e capacità counter-drone. Rutte ha infine smentito le voci su uno stop della cooperazione tra Washington e Kiev, affermando che la condivisione di intelligence tra Stati Uniti e Ucraina “non si è fermata”, citando le parole dello stesso presidente Trump.

Bruxelles eroga 2,86 miliardi per i cieli ucraini

Mentre Rutte parlava da Tallinn, la Commissione europea annunciava l’erogazione di 2,86 miliardi di euro all’Ucraina nell’ambito della componente difesa dell’Ukraine Support Loan da 90 miliardi. I fondi sono destinati a droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni.

“Mentre la Russia è in stallo sul fronte, continua a intensificare gli attacchi aerei, colpendo crudelmente civili e infrastrutture ucraine”, ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen. “Il sostegno costante dell’Europa conta più che mai per aiutare l’Ucraina a proteggere i propri cieli e a salvare vite. Con l’erogazione odierna affrontiamo le esigenze operative più urgenti, inclusi droni e missili vitali per la difesa”. Il pagamento arriva mentre il Paese si prepara al quarto inverno di guerra dall’invasione su larga scala e alla vigilia del Consiglio europeo, dove la stessa von der Leyen ha confermato che l’Ucraina sarà al centro dell’agenda. Il presidente Volodymyr Zelensky ha commentato su Telegram: “Questi fondi ci rafforzeranno”.

Come funziona il prestito da 90 miliardi

Lo strumento prevede una ripartizione indicativa di 60 miliardi per la difesa e 30 miliardi per l’assistenza di bilancio nel biennio 2026-2027. Per il solo 2026 sono previsti 28,3 miliardi a sostegno della capacità industriale della difesa ucraina; la tranche di oggi segue quella di 1,24 miliardi erogata il 7 ottobre e la Commissione ha già annunciato nuovi pagamenti “nelle prossime settimane”. Tutte le decisioni di finanziamento, precisa Bruxelles, rispondono alle esigenze in evoluzione di Kiev e restano soggette a condizioni concordate e a monitoraggio.

Dal 2022 l’Unione e gli Stati membri hanno fornito complessivamente 231,5 miliardi di euro di sostegno, di cui 3,8 miliardi provenienti dai proventi degli asset russi immobilizzati.

Quanto resta da spendere nel 2026

Per i mesi rimanenti dell’anno l’Ucraina ha ancora a disposizione 29,64 miliardi: 25,24 miliardi dell’Ukraine Support Loan, suddivisi in 12,54 miliardi per la capacità industriale della difesa e 12,7 miliardi di sostegno al bilancio, più 4,4 miliardi di sostegno al bilancio ancora disponibili nell’ambito dell’Ukraine Facility. Il totale del sostegno al bilancio ancora erogabile supera dunque i 17 miliardi, ma è vincolato al rispetto delle condizioni fissate nel Piano per l’Ucraina e nel Memorandum d’intesa.

Il quadro che emerge dalle due notizie, lette insieme, è coerente: l’Alleanza non vede carri armati russi pronti a varcare i confini baltici, ma considera la guerra ibrida e la pressione aerea su Kiev il vero terreno di scontro dei prossimi mesi. Ed è lì che Bruxelles e NATO stanno concentrando risorse e attenzione.

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