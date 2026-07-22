Scontro Russia-Italia. La “diplomazia militare” in prima pagina: l’unico modo per far parlare degli addetti per la Difesa è farsi espellere

Il caso Parrella accende il confronto tra Roma e Mosca

Si inasprisce il confronto diplomatico tra Italia e Russia dopo l’espulsione dell’addetto militare italiano a Mosca, Vittorio Parrella, e del suo collaboratore Davide D’Aprile. Nelle ultime 24 ore il caso si è trasformato in un duro scontro politico e mediatico, con accuse reciproche tra la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, e il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

La decisione del Cremlino rappresenta la risposta all’espulsione, decisa dall’Italia, di due funzionari russi ritenuti coinvolti in attività incompatibili con il loro status diplomatico, nell’ambito di un’inchiesta legata a un presunto caso di spionaggio militare.

Zakharova attacca Tajani: “Mente, è una ritorsione”

La polemica si è intensificata dopo le dichiarazioni di Maria Zakharova, che ha accusato direttamente il ministro Antonio Tajani di non dire la verità quando sostiene che l’espulsione degli ufficiali italiani sia avvenuta “senza motivo”.

Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, la decisione di Mosca costituisce una misura di ritorsione perfettamente speculare a quella adottata da Roma nei confronti dei diplomatici russi. Zakharova ha invitato il Governo italiano a ricercare le cause dell’accaduto nelle proprie precedenti decisioni, ribadendo che il provvedimento rappresenta una risposta diretta alle iniziative assunte dall’Italia.

La posizione italiana: “Situazioni completamente diverse”

La Farnesina respinge con decisione il parallelismo sostenuto da Mosca.

Per il ministro Antonio Tajani, infatti, i due episodi non possono essere equiparati. L’espulsione dei funzionari russi da Roma sarebbe infatti collegata a attività incompatibili con lo status diplomatico, riconducibili a un grave caso di spionaggio militare che avrebbe riguardato informazioni sensibili sul sistema di difesa aerea Samp/T e sui missili Aster destinati all’Ucraina.

Secondo la posizione italiana, invece, l’addetto militare Vittorio Parrella e il collaboratore Davide D’Aprile avrebbero sempre operato nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e dei trattati diplomatici.

Scattano le 72 ore per lasciare la Russia

Nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia.

Mosca ha concesso 72 ore agli ufficiali italiani e alle rispettive famiglie per lasciare il territorio della Federazione Russa. La notifica ufficiale è stata consegnata all’Incaricato d’Affari italiano nella capitale russa e sono già in corso le procedure logistiche per il rimpatrio.

L’espulsione riduce ulteriormente i già limitati canali di dialogo tra i due Paesi in una fase internazionale particolarmente delicata.

Chi è Vittorio Parrella: dal Reggimento San Marco alla guida dell’addettanza militare a Mosca

L’ufficiale coinvolto nel provvedimento di espulsione, Vittorio Parrella, vanta una lunga esperienza operativa e diplomatica. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio nel prestigioso Reggimento San Marco e successivamente al Comando della Forza Anfibia, maturando competenze nel settore delle operazioni anfibie e della cooperazione internazionale.

Nel settembre 2022 è stato nominato Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, succedendo al generale Roberto Vannacci. La permanenza nell’incarico oltre il tradizionale mandato triennale potrebbe essere ricondotta a un regime di proroga oppure rappresentare una prima applicazione dell’indirizzo perseguito (da quattro anni!) dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che punta a garantire una maggiore continuità negli incarichi degli addetti militari all’estero.

Gli addetti militari: la diplomazia silenziosa che tutti ricordano solo quando esplode una crisi

L’espulsione dell’addetto militare italiano da Mosca riporta sotto i riflettori una figura fondamentale della politica estera italiana, troppo spesso relegata ai margini del dibattito istituzionale. Gli addetti militari non sono semplici rappresentanti in uniforme delle Forze armate: sono gli occhi e le orecchie della Difesa all’estero, il punto di contatto permanente tra gli apparati militari di Paesi diversi e uno degli strumenti più preziosi della diplomazia nazionale.

Il loro lavoro comprende la cooperazione militare internazionale, il supporto alle relazioni industriali nel settore della difesa, l’analisi degli scenari strategici e il mantenimento di rapporti istituzionali che, soprattutto nei momenti di maggiore tensione, possono rappresentare uno degli ultimi canali di dialogo rimasti aperti.

Quando la diplomazia politica rallenta o si interrompe, spesso è proprio quella militare a continuare a lavorare con discrezione, contribuendo a evitare ulteriori escalation.

Una riforma annunciata, ma ancora senza risultati

Proprio per questa centralità, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva inserito (o qualche audace collaboratore aveva suggerito) la revisione delle addettanze militari tra gli obiettivi del proprio Atto di Indirizzo, riconoscendo la necessità di rafforzare una rete che rappresenta uno degli strumenti più qualificati della proiezione internazionale dell’Italia.

L’idea era chiara: personale maggiormente specializzato, incarichi più lunghi, continuità operativa e minori costi derivanti dalle frequenti rotazioni. Tra le ipotesi figurava anche l’estensione dei mandati fino a quattro anni, proprio per garantire stabilità in sedi sempre più strategiche.

Ad oggi, però, di quella riforma non si vede ancora l’attuazione.

Mosca dimostra che il tempo delle attese è finito

Il caso Parrella dimostra quanto il ruolo degli addetti militari sia diventato decisivo nello scenario internazionale. Eppure, mentre il mondo accelera e gli equilibri geopolitici cambiano rapidamente, l’Italia continua a muoversi con estrema lentezza.

La sensazione è che il valore strategico delle addettanze venga riconosciuto soltanto quando una crisi internazionale porta un ufficiale italiano sulle prime pagine dei giornali. Terminata l’emergenza, il tema torna rapidamente nell’ombra.

È una contraddizione che oggi pesa più che mai.

Difesa, Esteri e Stato Maggiore: serve una strategia condivisa

Il dossier delle addettanze non riguarda soltanto il Ministero della Difesa. Coinvolge direttamente anche il Ministero degli Affari Esteri e lo Stato Maggiore della Difesa, chiamati a costruire una strategia comune per valorizzare una componente essenziale della presenza italiana nel mondo.

Finora, però, alle dichiarazioni di principio non è seguito quel salto di qualità atteso dal personale impiegato all’estero. La riforma resta incompleta, le criticità organizzative permangono e la valorizzazione della diplomazia militare continua a procedere con tempi incompatibili con un contesto internazionale sempre più instabile.

Il paradosso è evidente: mentre tutte le principali potenze investono sulla propria rete di rappresentanza militare, l’Italia continua a discutere di una riforma che avrebbe dovuto essere già operativa. E il caso di Mosca dimostra che la diplomazia in uniforme non può più essere considerata un settore di nicchia, ma uno strumento strategico sul quale servono decisioni rapide, investimenti e una chiara assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.

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