Russia, cosa sta preparando Putin dopo le elezioni: nuova mobilitazione e attacchi alla NATO. Perché l’Europa è in allarme

Archiviata la vittoria scontata del suo partito alle elezioni parlamentari del fine settimana, Vladimir Putin è atteso a un rapido ritorno sul dossier che più gli sta a cuore: l’Ucraina. Secondo le analisi riportate da Il Post, il presidente russo potrebbe muoversi su due fronti paralleli. Da una parte una nuova mobilitazione per rimpolpare le fila dell’esercito impegnato al fronte, dall’altra un’intensificazione degli attacchi ibridi contro i paesi europei della NATO, con il timore, sempre più esplicito tra i leader del continente, che possa arrivare anche qualcosa di più diretto.

Mobilitazione: perché il Cremlino ha aspettato il voto

Della possibilità di una nuova chiamata alle armi si discute da mesi, sia in Russia sia all’estero. Il ragionamento è semplice: le elezioni, pur saldamente controllate dal Cremlino, rappresentano ancora un momento in cui il dissenso popolare può trovare qualche spazio. Superato quell’ostacolo, lo Stato potrebbe forzare il reclutamento di centinaia di migliaia di giovani uomini con cui tentare di far cedere definitivamente le difese ucraine.

L’ultimo precedente risale al 2022, quando Mosca ordinò una “mobilitazione parziale” di oltre 300mila riservisti nelle prime fasi dell’invasione su larga scala. Da allora nessun’altra mobilitazione ufficiale: le forze armate russe hanno fatto affidamento sui detenuti a cui veniva promessa la grazia e su volontari attirati da ingenti somme di denaro, anche se in molti casi si è trattato di persone di fatto costrette dalle autorità.

Il Donbas in stallo e il bisogno di nuovi soldati

Il nodo è militare. L’avanzata russa nel Donbas, uno dei fronti più importanti della guerra nell’est dell’Ucraina, è ferma da mesi. Gli analisti ritengono che l’esercito di Mosca abbia bisogno di molte più forze per avere una possibilità concreta di conquistare l’intera regione, obiettivo dichiarato di Putin.

Non è però scontato che si arrivi a una mobilitazione generale. Per evitare di alimentare troppo malcontento nella popolazione, il regime potrebbe ricorrere a strumenti più selettivi: limitare il reclutamento ad alcune regioni periferiche o a determinate categorie di cittadini. Lo scenario più probabile, in questo caso, non sarebbe un grande fenomeno di massa, ma un aumento costante e incrementale di uomini inviati al fronte, in gran parte contro la loro volontà. Intanto migliaia di russi stanno già lasciando il paese, proprio per il timore di essere arruolati.

Attacchi ibridi in Europa: dai droni di Lipsia ai sabotaggi ferroviari

Alle difficoltà sul campo si collega il secondo fronte: l’escalation degli attacchi ibridi contro l’Europa, cioè azioni violente e militari che però restano sotto la soglia della guerra aperta. Negli ultimi mesi quelli attribuiti alla Russia sono stati numerosissimi e in continua crescita. Tra i casi più gravi, un’incursione di droni esplosivi all’aeroporto di Lipsia che ha sfiorato il disastro, sabotaggi sistematici della rete ferroviaria nei Paesi Bassi, sospetti attacchi contro fabbriche di armi e omicidi mirati. Gli sconfinamenti di droni nello spazio aereo di paesi europei e della NATO sono ormai una costante.

Tusk e Macron: “Nei prossimi mesi la Russia potrebbe colpire il territorio NATO”

Il cambio di tono tra i leader europei è evidente. Il primo ministro polacco Donald Tusk, in un discorso al parlamento, ha avvertito che nei prossimi mesi la Russia potrebbe attaccare il territorio dell’Alleanza con droni o missili. Un timore confermato dal presidente francese Emmanuel Macron, che la scorsa settimana ha convocato i leader di tutti i principali partiti del paese per illustrare alcune conclusioni dell’intelligence francese sulla minaccia russa.

Il contenuto dell’incontro non è stato reso pubblico, ma le reazioni dei partecipanti sono eloquenti. Guillaume Lacroix, leader del Partito Radicale di Sinistra, ha scritto sui social: «Dall’alto dei miei 50 anni raramente ho provato questo senso di vertigine».

La svolta del Rassemblement National contro Mosca

Ancora più sorprendente la posizione del Rassemblement National. Dopo la riunione, Marine Le Pen e Jordan Bardella (presente all’incontro, a differenza di Le Pen) hanno diffuso un comunicato durissimo: «Non tollereremo mai che una potenza straniera come la Russia cerchi di decidere, direttamente o indirettamente, la politica del nostro paese tramite intimidazioni, minacce, destabilizzazione o pressione psicologica». Una presa di distanza netta per un partito che ha a lungo mantenuto posizioni vicine al Cremlino, e la cui leader è stata più volte accusata di aver ricevuto finanziamenti russi.

Sulla stessa linea il premier nederlandese Rob Jetten, che ha parlato di rischi molto seri, e il presidente finlandese Alexander Stubb, secondo cui la Finlandia deve «prepararsi mentalmente a che qualcosa accada», con riferimento a sabotaggi o attacchi con droni.

Cosa potrebbe accadere: droni, sabotaggi e operazioni false flag

Resta il punto interrogativo più grande: cosa, concretamente, e se davvero si tratterà di qualcosa qualitativamente diverso rispetto agli ultimi mesi. I leader europei evocano possibili attacchi con droni, ma gli obiettivi non sono chiari. Non si escludono nuovi sabotaggi né operazioni false flag, cioè azioni di cui la Russia potrebbe cercare di scaricare la responsabilità su altri, tendenzialmente sull’Ucraina.

I paesi baltici frenano: “Basta panico sui social”

Paradossalmente, proprio mentre Parigi, Varsavia e L’Aia alzano il livello di allerta, i paesi più esposti cercano di abbassare i toni. Estonia, Lituania e Lettonia, per anni in prima linea nell’accusare il resto d’Europa di sottovalutare la minaccia russa, oggi temono che un allarme eccessivo possa danneggiare le loro economie, scoraggiare gli investimenti stranieri e minare la stabilità sociale.

Il segretario generale del ministero degli Esteri estone ha condannato il «panico sui social media», aggiungendo: «Se ci saranno ragioni per temere un attacco state certi che lo renderemo molto chiaro. Fino a quel momento manteniamo la calma e continuiamo a sostenere l’Ucraina».

“Escalate to de-escalate”: la strategia che mette alla prova la NATO

Dietro la possibile intensificazione degli attacchi c’è una logica precisa, riassunta dalla formula “escalate to de-escalate”: alzare il livello dello scontro fino a spaventare establishment e opinione pubblica europei al punto da spingerli a ridurre o ritirare il sostegno a Kiev.

Ma c’è anche un’altra lettura, potenzialmente più pericolosa. Un attacco più ampio potrebbe servire a testare l’unità della NATO. Se un paese membro venisse colpito, con droni, con un’incursione terrestre o con un’operazione false flag, e gli altri alleati non reagissero come previsto dal trattato fondativo dell’Alleanza, l’intera NATO precipiterebbe in una crisi gravissima. È forse questo, più di ogni singolo drone, lo scenario che tiene svegli i governi europei.

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