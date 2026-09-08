Rosario Castello succede a Masciulli, nominato direttore della DIA: chi è il generale che guiderà l’“Ogaden”

Il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello è pronto ad assumere il comando del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, una delle strutture territoriali più importanti dell’Arma. Prenderà il posto del Generale Nicola Massimo Masciulli, destinato alla guida della Direzione Investigativa Antimafia.

Il Comando “Ogaden” coordina le Legioni Carabinieri di Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Un territorio ampio, articolato e strategico, nel quale il nuovo comandante sarà chiamato a seguire realtà molto diverse tra loro, dalle grandi aree urbane ai presidi delle zone interne.

Cosa succede dopo la nomina di Masciulli alla DIA

L’avvicendamento al vertice dell’“Ogaden” arriva dopo la destinazione del Generale Nicola Massimo Masciulli alla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia.

Con il passaggio di Masciulli al nuovo incarico, la guida del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” viene affidata a Rosario Castello, ufficiale con una lunga esperienza nei comandi territoriali e negli incarichi centrali della Difesa.

La cerimonia di avvicendamento è programmata a Napoli l’11 settembre 2026.

Chi è Rosario Castello

Rosario Castello è nato a Noto, in provincia di Siracusa, il 14 giugno 1965. È sposato e ha due figli.

La sua formazione si è sviluppata nelle principali scuole militari italiane: la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Al percorso militare ha affiancato una solida preparazione universitaria. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno nel 1990 e in Sociologia nel 1997. Ha inoltre conseguito le lauree in Scienze della Sicurezza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel 1993 ha ottenuto l’idoneità alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

Dalle prime esperienze ai comandi territoriali

La carriera di Castello è passata da incarichi operativi e territoriali in diverse aree del Paese.

Dopo i primi ruoli alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma, ha prestato servizio al ROS di Catanzaro, dove ha diretto una sezione impegnata in attività investigative complesse.

Ha poi comandato la Compagnia di Termoli e la Compagnia di Torino Oltre Dora, prima di assumere la guida del Gruppo Carabinieri di Frascati, incarico ricoperto dal 2007 al 2013.

L’esperienza a Bari

Nel settembre 2013 Castello è stato nominato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari e Bat.

Al momento dell’insediamento dichiarò: “Darò un contributo fattivo per garantire la sicurezza di questo territorio”.

L’incarico pugliese ha rappresentato una tappa significativa in un territorio complesso, dove il presidio dell’Arma ha un ruolo centrale nella prevenzione, nel controllo del territorio e nell’attività investigativa.

Basilicata e Sicilia

Nel giugno 2018 Castello ha assunto il comando della Legione Carabinieri “Basilicata”, incarico mantenuto fino all’8 settembre 2020.

La sua permanenza in Basilicata è stata ricordata anche dal presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata. Bardi ha parlato di un “riconoscimento meritatissimo”, richiamando la professionalità, la dedizione al dovere e la vicinanza dimostrata da Castello verso il territorio lucano.

Dal 9 settembre 2020 Castello ha poi guidato la Legione Carabinieri “Sicilia”, con sede a Palermo. Durante quell’incarico, nel gennaio 2023, è stato promosso Generale di Divisione.

Il ruolo allo Stato Maggiore della Difesa

Dopo l’esperienza alla guida della Legione Sicilia, Castello è stato destinato allo Stato Maggiore della Difesa, dove ha assunto l’incarico di Capo dell’Ufficio Generale Affari Giuridici e consulente giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Un incarico coerente con il suo profilo professionale, segnato da una lunga esperienza di comando e da una preparazione giuridica consolidata.

La promozione a Generale di Corpo d’Armata

La promozione di Rosario Castello al grado di Generale di Corpo d’Armata è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri n. 150, riunito il 4 dicembre 2025, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il provvedimento ha riguardato anche il Generale di Divisione Antonio Jannece.

Per Castello si tratta dell’ingresso nel livello più alto della gerarchia dell’Arma dei Carabinieri.

Le congratulazioni istituzionali

Dopo la promozione sono arrivate diverse attestazioni di stima.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricordato il periodo in cui Castello ha guidato l’Arma in Basilicata, sottolineando il rapporto costruito con le istituzioni locali e con la comunità.

Anche il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa ha espresso felicitazioni per la promozione, ricordando la permanenza del generale in Basilicata dal 18 giugno 2018 all’8 settembre 2020.

Le onorificenze

Nel corso della carriera Rosario Castello ha ricevuto diverse decorazioni e riconoscimenti.

Tra questi figurano la croce d’oro, la medaglia d’argento, la medaglia Mauriziana per il servizio militare e il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il nuovo incarico a Napoli

Con il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Castello assume la responsabilità di una struttura che coordina l’Arma in cinque regioni.

Il nuovo incarico arriva in un momento di passaggio importante, segnato dalla nomina di Masciulli alla DIA e dal conseguente riassetto ai vertici territoriali.

Per Castello si apre ora una nuova fase professionale a Napoli, alla guida di un comando che ha un peso rilevante negli equilibri operativi dell’Arma nel Centro-Sud.

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