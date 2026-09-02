Malattia rarissima e fulminante: muore a 42 anni Rocco Aurilia, graduato aiutante dell’Esercito

Il militare dell’Esercito colpito dalla sindrome di Creutzfeldt-Jakob

Tutto è cominciato alla fine di maggio, con un malessere improvviso, i primi sintomi e poi gli accertamenti medici. Nel giro di poche settimane, però, la situazione è precipitata fino al tragico epilogo. Rocco Aurilia, 42 anni, graduato aiutante del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega” di Rimini, è morto dopo essere stato colpito da una malattia neurodegenerativa rarissima e particolarmente aggressiva: la sindrome di Creutzfeldt-Jakob.

Una vicenda rapida e dolorosa, che ha lasciato sgomenti familiari, colleghi e amici. Aurilia era originario dell’Avellinese, ma da anni Rimini era diventata la sua città: qui viveva, lavorava e aveva costruito il proprio percorso professionale in divisa.

Rimini era diventata la sua città

Rocco Aurilia era entrato nelle Forze Armate da giovanissimo. Prestava servizio al 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, reparto con sede all’aeroporto militare di Rimini. Una carriera portata avanti con dedizione, serietà e senso del dovere, fino a quando qualcosa, alla fine di maggio, ha iniziato improvvisamente a non andare.

Il militare viveva da solo a Rimini. Proprio in concomitanza con il servizio è arrivato il primo campanello d’allarme: avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, ma un malessere gli ha impedito di raggiungere il reparto. I colleghi, non vedendolo arrivare e preoccupati per le sue condizioni, si sono subito interessati alla situazione e lo hanno aiutato a rivolgersi ai sanitari.

Da quel momento è iniziato un percorso medico che nessuno avrebbe potuto immaginare così breve e drammatico.

I primi accertamenti e il ricovero a Cesena

Dopo i primi sintomi sono partiti gli esami e gli approfondimenti. Aurilia è stato ricoverato a Cesena, dove i medici hanno cercato di comprendere l’origine dei disturbi comparsi all’improvviso. Il quadro clinico, tuttavia, si è fatto progressivamente più serio.

Gli accertamenti hanno indirizzato i sospetti verso una patologia neurologica estremamente rara. Le condizioni del 42enne sono peggiorate rapidamente, fino al trasferimento all’hospice di Rimini, dove ha trascorso l’ultima fase della malattia.

Nel giro di poche settimane, la quotidianità di Rocco Aurilia è stata completamente stravolta: dal servizio al 7° “Vega” al ricovero, poi l’hospice e infine la morte.

Il sospetto dei medici: la malattia di Creutzfeldt-Jakob

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il sospetto dei medici è quello della malattia di Creutzfeldt-Jakob, una patologia neurodegenerativa molto rara appartenente al gruppo delle cosiddette malattie da prioni.

Si tratta di malattie nelle quali alcune proteine assumono una forma anomala e provocano un progressivo danneggiamento del sistema nervoso centrale. Una delle caratteristiche della Creutzfeldt-Jakob è proprio la sua evoluzione rapida, anche se modalità e tempi possono variare da caso a caso.

Per arrivare a una diagnosi definitiva sarà necessario attendere il completamento degli accertamenti.

Le diverse forme della patologia

La malattia di Creutzfeldt-Jakob può presentarsi in forme differenti, con origini diverse. Una variante è diventata nota negli anni Novanta per il collegamento con l’encefalopatia spongiforme bovina, conosciuta come “mucca pazza”.

Si tratta, però, soltanto di una delle forme della patologia. Nel caso di Rocco Aurilia, stando agli accertamenti svolti fino a questo momento, non sarebbe questa la variante ipotizzata. La certezza potrà arrivare solo al termine degli approfondimenti medici.

Il dolore della sorella: “Ha lottato fino all’ultimo”

A ricordare Rocco è la sorella Simona, con parole cariche di dolore e affetto: “Rocco ha lottato fino all’ultimo, con una forza e una dignità che non dimenticheremo mai. È stato tutto così improvviso e così veloce che ancora facciamo fatica a renderci conto di quello che è successo”.

La cerimonia funebre, organizzata dall’impresa funebre Terra Cielo Città di Rimini, sarà celebrata domani alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Miramare. Sarà il momento in cui colleghi, amici e familiari potranno stringersi attorno ai suoi cari.

Rocco Aurilia lascia la mamma Maria Luisa, la sorella Simona e il cognato Luciano.

Il ricordo dei colleghi del 7° “Vega”

Chi ha lavorato al suo fianco lo ricorda con profondo affetto. Per i colleghi del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, Rocco Aurilia era un militare serio, preparato e sempre disponibile. Una presenza discreta ma solida, segnata dalla professionalità e dalla dedizione con cui aveva sempre svolto il proprio servizio.

La sua morte, arrivata ad appena 42 anni, ha colpito profondamente l’ambiente militare riminese e tutti coloro che lo conoscevano. Una perdita improvvisa, resa ancora più dolorosa dalla rapidità con cui la malattia ha strappato Rocco alla sua famiglia, ai suoi colleghi e alla vita che aveva costruito a Rimini.

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