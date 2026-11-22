Pensioni, proposta di legge popolare per la rivalutazione integrale: cosa prevede l’iniziativa lanciata sul portale del Ministero della Giustizia
È stata pubblicata sul portale ufficiale del Ministero della Giustizia dedicato ai referendum e alle iniziative popolari una proposta di legge che punta a rafforzare le tutele economiche dei pensionati italiani attraverso un sistema di rivalutazione automatica e completa degli assegni pensionistici.
L’obiettivo: difendere il potere d’acquisto delle pensioni
L’iniziativa, intitolata“Disposizioni per la rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici, l’esenzione fiscale degli incrementi e il rafforzamento della no tax area”, nasce dalla volontà di contrastare l’erosione del potere d’acquisto causata dall’aumento del costo della vita.
Secondo il testo proposto, ogni pensione dovrebbe essere aggiornata annualmente in misura pari al 100% dell’incremento del costo della vita, senza riduzioni, fasce o meccanismi penalizzanti applicati agli assegni più elevati.
Un nuovo indice per misurare i costi reali
Uno degli aspetti più innovativi della proposta riguarda l’istituzione dell’IACEP, l’Indice di adeguamento del costo effettivo dei consumi pensionistici.
Questo parametro sarebbe calcolato dall’ISTAT tenendo conto non solo dell’inflazione generale, ma anche dell’andamento delle principali spese sostenute dalle famiglie, come:
- energia elettrica;
- gas;
- servizio idrico;
- gestione dei rifiuti.
L’obiettivo dichiarato è rendere l’adeguamento delle pensioni più aderente alle spese realmente affrontate dai cittadini anziani.
Stop ai blocchi e alle rivalutazioni parziali
Il testo vieta espressamente l’applicazione di blocchi, riduzioni progressive, percentuali decrescenti e altri meccanismi che possano limitare la rivalutazione piena dell’assegno pensionistico. Ogni trattamento dovrebbe essere rivalutato sull’intero importo percepito e non soltanto su singole fasce di reddito.
Agevolazioni fiscali per i pensionati
La proposta non si limita alla rivalutazione monetaria. Sono infatti previste due misure di carattere fiscale:
- l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali sugli aumenti derivanti dalla rivalutazione;
- l’innalzamento della soglia di reddito pensionistico integralmente protetta dall’imposta fino a 13.000 euro annui, attraverso un rafforzamento delle detrazioni fiscali.
Secondo i promotori, queste misure consentirebbero di preservare integralmente gli effetti positivi degli adeguamenti pensionistici, evitando che una parte degli aumenti venga assorbita dal prelievo fiscale.
Coperture finanziarie e iter parlamentare
Il testo riconosce che la riforma comporterebbe costi significativi per la finanza pubblica. Per questo motivo viene prevista una relazione tecnica certificata incaricata di quantificare oneri e minori entrate, mentre l’effettiva entrata in vigore delle misure resterebbe subordinata all’individuazione delle necessarie coperture finanziarie da parte del Parlamento.
Raccolta firme già avviata
L’iniziativa è attualmente aperta alla raccolta delle firme online attraverso il portale istituzionale. Per essere discussa secondo le procedure previste dalla normativa sulle iniziative popolari, dovrà raggiungere il quorum di 50.000 sottoscrizioni. Al momento della pubblicazione dei dati risultavano raccolte 22.902 firme, pari a circa il 45% dell’obiettivo previsto.
La proposta si inserisce nel dibattito sempre più acceso sul potere d’acquisto delle pensioni e sul rapporto tra inflazione, fiscalità e tutela del reddito degli anziani. Se approvata, introdurrebbe un sistema di indicizzazione più favorevole ai pensionati e un alleggerimento del carico fiscale sui relativi incrementi, demandando però al Parlamento il compito di individuare le risorse necessarie per garantirne la sostenibilità economica.
Firma per il Referendum
Puoi sottoscrivere l’iniziativa direttamente online in pochi istanti tramite SPID, CIE o CNS sul portale ufficiale.✍️ Firma ora sul sito ufficiale
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