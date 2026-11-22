La proposta si inserisce nel dibattito sempre più acceso sul potere d’acquisto delle pensioni e sul rapporto tra inflazione, fiscalità e tutela del reddito degli anziani. Se approvata, introdurrebbe un sistema di indicizzazione più favorevole ai pensionati e un alleggerimento del carico fiscale sui relativi incrementi, demandando però al Parlamento il compito di individuare le risorse necessarie per garantirne la sostenibilità economica.

È stata pubblicata sul portale ufficiale del Ministero della Giustizia dedicato ai referendum e alle iniziative popolari una proposta di legge che punta a rafforzare le tutele economiche dei pensionati italiani attraverso un sistema di rivalutazione automatica e completa degli assegni pensionistici.

Donato Angelini

Donato Angelini, già appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, oggi in congedo, dove ha ricoperto anche l'incarico di primo Segretario Generale Nazionale di un'organizzazione sindacale del Corpo, è giornalista e analista specializzato nel settore Difesa e Sicurezza. Collabora stabilmente con InfoDifesa, firmando editoriali e approfondimenti dedicati alle politiche della Difesa, all'evoluzione delle relazioni sindacali militari, alla tutela giuridica ed economica del personale e alle sfide operative delle Forze Armate e delle Capitanerie di Porto.