Riforma della Difesa, i vertici militari al Senato. Portolano: «Caro comandante, come sostengo la mia famiglia a Roma?»

Per la prima volta tutti insieme davanti alla stessa commissione. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, i capi di Esercito, Marina e Aeronautica Carmine Masiello, Giuseppe Berutti Bergotto e Antonio Conserva, il Comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo e il Direttore Nazionale degli Armamenti Giacinto Ottaviani sono stati ascoltati in un’unica seduta dalla commissione Affari esteri e difesa del Senato sul disegno di legge n. 2028, quello sul rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale. Una formula definita dalla presidenza «inconsueta» e «innovativa», voluta per consentire ai senatori un esame «a 360 gradi» subito dopo l’intervento del ministro Crosetto. L’obiettivo dichiarato è portare il testo in Aula nelle prossime settimane, dopo le ulteriori audizioni già in calendario, a partire da quella delle associazioni sindacali militari fissata per la settimana successiva.

Copenaghen e Roma, due riunioni e un unico messaggio

Portolano ha aperto richiamando i due appuntamenti internazionali degli ultimi giorni: la Military Committee Conference della NATO a Copenaghen del 18 e 19 settembre, con i capi di Stato Maggiore della Difesa dei 32 alleati e i due comandanti strategici, e la conferenza dei capi di Stato Maggiore e dei direttori nazionali degli armamenti dell’Unione europea ospitata a Roma il 21 e 22 settembre. Letti insieme, ha detto, restituiscono «la dimensione della sfida»: a Copenaghen si è ribadita la necessità di rafforzare deterrenza, prontezza e velocità di adozione delle capacità; a Roma ci si è concentrati su come renderle disponibili nei tempi necessari.

Il generale ha descritto un’Italia collocata al centro di un arco di instabilità di oltre 10.000 chilometri, dal Baltico ai Balcani, dal Mediterraneo al Medio Oriente, dal Nord Africa al Sahel fino al Golfo di Guinea, con l’Artico ormai «meno periferico» e divenuto nuovo quadrante di competizione. A est la guerra in Ucraina impone una competizione di lungo periodo con la Federazione Russa, affiancata da ostilità sotto soglia: violazioni dello spazio aereo – l’ultima in Polonia il 23 settembre, anche con sistemi senza equipaggio – attacchi cibernetici, azioni contro infrastrutture critiche, campagne di disinformazione. «Ma l’attenzione al fianco orientale non può e non deve ridurre quella verso sud», ha avvertito.

Il passaggio più netto riguarda la natura stessa della deterrenza: «Non può più essere misurata soltanto nella quantità e qualità dei sistemi d’arma». Si misura, ha spiegato, nella capacità fisica e industriale di sostenere nel tempo uno sforzo bellico prolungato, di rigenerare forze, sistemi e scorte, di garantire continuità alle linee logistiche. E in mezzo a tutto c’è il fattore tempo: dalla lezione appresa sul campo al requisito, dal requisito alla soluzione tecnologica, dall’iter approvativo al procurement, dalla produzione all’addestramento.

Due sottocapi e un Comitato dei Capi più ampio: la riorganizzazione del vertice

Il primo blocco di interventi riguarda l’architettura di comando. Il DDL distingue le funzioni del sottocapo di Stato Maggiore della Difesa da quelle di un sottocapo di Stato Maggiore operativo, incarico attribuito al comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze. «Pianificare le capacità che serviranno domani e condurre le operazioni di oggi sono funzioni strettamente connesse, ma non sovrapponibili», ha spiegato Portolano, precisando che non vengono introdotte nuove figure di vertice.

Rispondendo al senatore Marton, che chiedeva perché uno dei due sottocapi non figuri nel Comitato dei Capi, il generale ha chiarito che il sottocapo di Stato Maggiore della Difesa ne è parte integrante, mentre la figura operativa nasce dall’esigenza di snellire la catena tra chi detiene il comando operativo – che decide missione, tempo e area – e chi esercita il controllo operativo al COVI, che quei tre parametri non può modificare. L’alternativa, ha detto, sarebbe stata creare una struttura intermedia; così invece «abbiamo a costo zero snellito processi e procedure».

Il Comitato dei Capi vede allargata la propria funzione consultiva a supporto del ministro, riunendo in un unico consesso il livello politico-militare e quello strategico-militare nelle dimensioni operativa, tecnico-amministrativa, tecnico-industriale, dell’innovazione e del procurement.

Forze speciali alle dirette dipendenze del Capo di SMD

Collegato alla riforma, ma inserito come emendamento nella conversione del cosiddetto decreto PA, è il nuovo assetto del Comando delle Forze Speciali, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ferma restando l’autorizzazione del ministro. Il senatore Alfieri ha chiesto perché cambiare un modello che «funzionava». Portolano ha ricostruito la storia: il Comando operazioni forze speciali era nato fuori dal COI, poi vi era stato inserito nel 2016-2017. Ma le forze speciali, ha argomentato, non operano solo a supporto di quelle convenzionali: compiono anche azioni autonome «con valenza politico-strategica». Con il comando pieno che resta ai capi di Forza Armata – 9° Reggimento per l’Esercito, COMSUBIN per la Marina, 17° Stormo per l’Aeronautica, parte del GIS per i compiti difesa – il nuovo comandante potrà impiegare gli assetti «direttamente, senza interferenze esterne», secondo un modello presente «in moltissimi altri Paesi».

Carriere: l’esperienza interforze diventa obbligatoria

La commissione di vertice per l’avanzamento dei generali di divisione e gradi corrispondenti assume connotazione interforze, Carabinieri compresi. E l’esperienza presso enti e comandi interforze – per l’Arma presso l’area interforze di polizia – diventa requisito indispensabile per l’avanzamento a generale di corpo d’armata. La senatrice Pucciarelli ha sollevato il rischio di discriminazione: l’articolo 3 fissa a regime dal 2030 un periodo minimo di un anno in enti interforze a partire dal grado di maggiore. Portolano ha ammesso che «teoricamente» il tempo è restrittivo, ma ha detto di voler «essere ottimista», ricordando che già oggi molti ufficiali nei gradi di maggiore o equivalenti operano in ambito interforze.

Comandanti e responsabilità: «Nessuna immunità»

Sulla tutela del personale con funzioni di comando impiegato in operazioni internazionali ed esercitazioni ad alto rischio, il generale è stato esplicito: l’azione risarcitoria per danni da condotte colpose sarà diretta verso l’amministrazione, ma «il provvedimento non punta a creare alcuna forma di immunità». La responsabilità penale resta ferma; l’obiettivo è civilistico e patrimoniale, a tutela sia del militare «che non può essere lasciato solo» sia del terzo danneggiato.

Analoga la logica dell’articolo 6, che distingue le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali e addestrative dall’ordinaria nozione di luogo di lavoro del decreto legislativo 81/2008. «Non comporta una riduzione del livello di tutela», ha assicurato, citando la propria esperienza in Afghanistan: «Operavamo in ambienti in cui era assolutamente impossibile implementare quanto previsto dall’81/08 nelle trincee».

Cyber: il Capo di SMD diventa autorità del comparto, anche in tempo di pace

Il DDL riconosce il cyberspazio come teatro operativo e definisce lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa. Al Capo di Stato Maggiore della Difesa viene attribuita la funzione di autorità cyber del comparto, con responsabilità di pianificazione e condotta delle operazioni cibernetiche militari difensive in patria e all’estero, «anche in tempo di pace», perché nel dominio cyber «la distinzione tra pace, crisi e conflitto non presenta alcuna separazione». Lo stesso vertice diventa responsabile unico dei dati della Difesa.

Marton ha posto la questione dei confini con l’ACN, citando l’esfiltrazione di 3 terabyte subita dall’FBI, e quella della dipendenza da infrastrutture cloud statunitensi come AWS, Google e Azure, chiedendo se esista un «backup» nel caso in cui «anche un amico» metta i bastoni tra le ruote. Portolano ha parlato di «forte integrazione» con l’Agenzia, con personale della Difesa già operante al suo interno, e della necessità di una coordinating authority che renda unitaria l’azione. Sul fronte digitale ha richiamato la recente direttiva strategica sulla digitalizzazione, con un organismo unico di comando e controllo anche per l’intelligenza artificiale e il ricorso all’high performance computing per accelerare il processo decisionale.

Luongo ha aggiunto che l’Arma ha avviato il proprio programma attraverso il dipartimento innovazione, partendo da una tecnologia Leonardo poi «mutuata e fatta nostra», resa compatibile con i sistemi di tutte le Forze Armate sotto la regia del comando interforze cyber-intel. L’obiettivo è la fungibilità: «Se dovesse esserci una defezione in una Forza Armata, l’altra potrebbe intervenire». Sull’IA, ha invitato alla cautela «per evitare i processi di autogenerazione e rigenerazione».

Specialisti cyber, ma Portolano chiede di più: «Misure per tutto il personale operativo»

Per trattenere le competenze arriva il brevetto di specialista cyber militare, con percorsi formativi dedicati, regimi di ferma e strumenti economici incentivanti. «Formare queste competenze richiede tempo e risorse. Perderle significa perdere capacità operative». Ma il generale ha aperto una parentesi personale: simili misure «debbano essere in prospettiva estese a tutto il personale operativo», perché la capacità di difesa «non dipende da poche nicchie specialistiche». Non potremmo avere ingegneri, avvocati ed esperti cyber, ha osservato, «quando poi manca il personale che opera nei domini tradizionali», che «non tramontano oggi, non tramonteranno domani».

Il nodo reclutamento e la domanda del soldato: «Chi sostiene me e la mia famiglia?»

È sul personale che l’audizione ha toccato i punti più concreti. Al vicepresidente Menia, che si interrogava su tempi, risorse e capacità di attrarre giovani in un mondo «più pericoloso», Portolano ha risposto che questo è «un primo provvedimento» e che non va confusa la prontezza di oggi con l’adattamento futuro. Poi ha elencato ciò che la politica dovrebbe considerare: un sistema di previdenza dedicata, un’indennità operativa per i militari immediatamente impiegabili, l’adeguamento delle indennità di trasferimento per mitigare il carovita. E ha riportato la domanda che si sente rivolgere: «Caro comandante, ma io da Sassari, da Palermo, da Torino, da Milano, come faccio a venire a Roma? Chi sostiene economicamente me e la mia famiglia?». Quanto agli specialisti ben retribuiti: «Non li chiamerei mercenari. Assolutamente non sono mercenari».

Pucciarelli ha rincarato: il lavoro va fatto «sulle famiglie», non aiutano le accademie che impediscono corsi per le Forze Armate, il contributo alloggio «è ancora 500 euro» e con quella cifra a Roma o Milano «non vedi pressoché nulla». Sulla previdenza ha parlato del rischio di «una nuova categoria di poveri» tra chi andrà in pensione nei prossimi anni. Ha inoltre chiesto di svincolare dalle soprintendenze gli immobili della Difesa «che cadono a pezzi» e non si riescono né a ristrutturare né a cedere: Portolano l’ha definita misura «auspicabile», senza aggiungere altro.

Sullo svecchiamento sollevato da Marton, il generale ha riferito di ipotesi discusse con i capi di Forza Armata – un bacino di riserva, una riserva specialistica e una operativa che integrino il servizio attivo come follow-on force – precisando però che «non rientra in questo DDL».

Cultura della difesa: «Nelle scuole è sempre più difficile entrare»

Alla domanda di Alfieri su come affermare concretamente la cultura della difesa, prevista dal DDL insieme alla salvaguardia della memoria storica, i capi hanno risposto uno per uno. Masiello è stato il più diretto: «Il vero problema è la possibilità di parlare nelle scuole. È sempre più difficile, le percentuali sono veramente scoraggianti. Non è che andiamo lì con le armi». Berutti Bergotto ha citato la presenza della Marina a Lucca Comics per avvicinare «categorie che in altro modo avremmo problemi a raggiungere». Conserva ha ricordato le manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale «da 100, 200, 300 mila persone», con tre o quattro eventi contemporanei ogni weekend estivo, i corsi di cultura aeronautica e l’idea di portare i giovani ai sacrari militari. Luongo ha richiamato il comitato per la valorizzazione della cultura della difesa istituito al ministero, i villaggi della legalità e l’esperienza degli allievi della Scuola di Velletri nella comunità di Amelia, parlando di «filiera della fiducia» e smentendo un articolo di Repubblica sul calo delle vocazioni: «Nell’ultimo periodo sono risalite». Ottaviani ha portato l’esperienza del CASD, divenuto nel 2024 la 102ª istituzione universitaria riconosciuta dal MUR, che oggi bandisce dottorati anche in cybersecurity: «La prima domanda era sempre: non pensavamo di sentire queste cose da un militare».

Droni, ricerca, VIA e accordi G2G: la corsa contro il tempo del procurement

Il testo aggiorna la disciplina dei sistemi militari senza equipaggio aerei, navali e subacquei, colmando un vuoto normativo su assetti già operativi. Istituisce un fondo per la ricerca scientifica e tecnologica militare con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2026, con contributi anche a fondo perduto a industria, università e centri di ricerca. Introduce un modello di fast prototyping ispirato al partenariato per l’innovazione, accelera validazioni e certificazioni riconoscendo prove svolte presso centri esterni – oggi, ha ricordato Portolano, la certificazione di un drone richiede «due-tre anni o anche di più» – e prevede contratti più rapidi in caso di urgenza per le infrastrutture strategiche. Gli accordi government to government potranno includere la permuta di forniture nazionali con materie prime critiche o servizi strategici del Paese partner.

L’articolo 8 sulla valutazione di impatto ambientale, ha chiarito il generale rispondendo ad Alfieri che chiedeva una maggiore «tipizzazione», «non è una previsione a valenza generale»: concede al ministro una facoltà «in ambiti estremamente ristretti», sentite le autorità competenti, con l’esempio del bunker realizzato dentro una struttura militare esistente. La senatrice Zedda, da sarda, ha chiesto se la norma riguardi solo il demanio militare e se le regioni a statuto speciale possano essere coinvolte in via preventiva, ricordando le lungaggini autorizzative sul poligono di Perdasdefogu. Portolano ha indicato che il riferimento attuale è a strutture della Difesa a forte impatto, lasciando aperto il confronto.

Nel chiudere, il generale ha riconosciuto che il DDL «non può essere ritenuto esaustivo» e che entrerà a regime «quando sicuramente io non sarò più Capo di SMD». Il principio resta uno: «Siamo noi che dobbiamo adattarci alla realtà e non la realtà alle strutture, ai processi, alle procedure dettati dalle norme in vigore».

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