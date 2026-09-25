Raffica durante l’esercitazione NATO in Lettonia: quattro militari italiani feriti ad Ādaži

Incidente per i militari italiani in Lettonia durante un’attività addestrativa della NATO. Nel corso di un’esercitazione a fuoco nell’area di Ādaži, un veicolo dell’Esercito Italiano con a bordo quattro militari è stato colpito da un’arma da fuoco non automatizzata installata su un altro mezzo militare italiano.

I quattro soldati, appartenenti all’11° Reggimento Bersaglieri e impegnati nell’ambito della missione NATO Forward Land Forces, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari.

Secondo quanto comunicato, nessuno dei militari risulta al momento in pericolo di vita. Uno di loro si trova tuttavia in condizioni considerate più serie, ma viene descritto come stabile.

La dinamica dell’incidente durante l’addestramento a fuoco

L’episodio si è verificato durante una fase di esercitazione a fuoco presso l’area addestrativa di Ādaži, in Lettonia, dove il contingente italiano opera nel quadro delle attività NATO sul fianco orientale dell’Alleanza.

Secondo fonti informate, una raffica di mitragliatrice sarebbe partita accidentalmente da un veicolo corazzato VCC Dardo, colpendo un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva. Il veicolo raggiunto dai colpi avrebbe avuto il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo.

La ricostruzione resta comunque al vaglio delle autorità competenti. Le verifiche sono state avviate immediatamente per accertare le cause dell’accaduto e definire con precisione la dinamica dell’incidente.

Quattro bersaglieri feriti: uno è in condizioni più serie

I quattro militari feriti sono stati soccorsi sul posto e successivamente evacuati verso una struttura sanitaria della capitale lettone. Tre di loro, secondo le informazioni disponibili, stanno bene e hanno già potuto contattare personalmente i propri familiari.

Il quarto militare, indicato come quello in condizioni più delicate, resta sotto osservazione medica ma sarebbe stabile. Al momento, dunque, non risultano situazioni di immediato pericolo di vita.

I familiari dei militari coinvolti sono stati informati tempestivamente, come confermato anche dalla Difesa.

La Difesa avvia gli accertamenti: Crosetto costantemente informato

“Sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto. I familiari sono stati informati”, si legge in una comunicazione diffusa dalla Difesa sul profilo X.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto viene costantemente aggiornato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e dal comandante del COVI, generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, sulle condizioni dei quattro militari feriti e sugli sviluppi degli accertamenti in corso.

Dal Ministero è stato espresso il sostegno ai militari coinvolti e alle loro famiglie: “Il ministro, i vertici militari e la Difesa tutta sono vicini ai propri commilitoni feriti ed alle loro famiglie con l’augurio di una pronta guarigione”.

Missione NATO in Lettonia: il ruolo dei militari italiani

I militari italiani coinvolti nell’incidente operano in Lettonia nell’ambito della missione NATO Forward Land Forces, parte del dispositivo di deterrenza e difesa dell’Alleanza Atlantica lungo il fianco orientale.

La presenza italiana ad Ādaži rientra nel contributo nazionale alle attività multinazionali della NATO nei Paesi baltici, dove i contingenti alleati svolgono regolarmente esercitazioni, addestramento congiunto e attività operative in coordinamento con le forze dei Paesi ospitanti.

L’incidente avvenuto durante l’esercitazione a fuoco sarà ora oggetto di approfondimenti tecnici e investigativi per chiarire se vi siano stati errori procedurali, problemi tecnici o altre cause alla base della raffica partita dal mezzo italiano.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!