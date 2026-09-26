Putin smentisce l’attacco all’Europa: “Nessun piano contro l’Ue”. Ma resta alta la tensione sui droni

Il Cremlino nega ogni intenzione offensiva contro l’Europa

Vladimir Putin ha smentito ufficialmente l’ipotesi di un attacco russo contro l’Europa, definendo le preoccupazioni espresse da diversi governi occidentali come “provocazioni” e respingendo l’idea che Mosca stia preparando un’escalation militare diretta contro i Paesi europei.

A margine del Forum internazionale della Cultura di San Pietroburgo, il presidente russo ha dichiarato: “Non ci stiamo preparando ad alcuna azione militare contro l’Europa. Non abbiamo piani di questo tipo e, soprattutto, non abbiamo alcun motivo per farlo”.

Le parole del leader del Cremlino arrivano in un momento di forte tensione tra Russia, Unione Europea e NATO, segnato dalla guerra in Ucraina, dall’aumento delle spese militari europee e dal moltiplicarsi degli allarmi su possibili minacce ibride contro il continente.

Putin accusa i leader europei: “Ingannano i cittadini”

Secondo Putin, non esisterebbero ragioni geopolitiche, militari o strategiche tali da giustificare un attacco russo contro l’Europa. Il presidente russo ha sostenuto che Mosca non avrebbe alcun interesse a inasprire ulteriormente il confronto con le capitali europee.

Il capo del Cremlino ha però puntato il dito contro le élite politiche dell’Unione Europea, accusandole di alimentare la paura di una possibile invasione russa per orientare l’opinione pubblica e giustificare nuove decisioni in materia di difesa.

Nella lettura proposta da Mosca, lo “spauracchio” di un’aggressione russa verrebbe utilizzato dai governi europei per sostenere l’aumento dei bilanci militari e per mantenere il flusso di aiuti economici e bellici verso Kiev.

Una posizione che si inserisce nella linea comunicativa già adottata più volte dal Cremlino dall’inizio del conflitto in Ucraina: negare intenzioni offensive contro l’Europa e attribuire all’Occidente la responsabilità dell’escalation politica e militare.

Il nodo dei negoziati e la posizione su Kiev

Putin ha anche lasciato intendere che Mosca sarebbe pronta a valutare possibili soluzioni diplomatiche, affermando che “tutte le proposte sono sul tavolo”. Allo stesso tempo, il presidente russo ha precisato che la Russia agirà esclusivamente sulla base dei propri interessi nazionali.

Il leader del Cremlino ha inoltre accusato l’Ucraina di aver ostacolato precedenti tentativi di dialogo, richiamando presunti attacchi contro infrastrutture civili e seggi elettorali russi. Una ricostruzione che rientra nella narrativa russa sulla guerra, mentre Kiev e i suoi alleati occidentali continuano a sostenere che la responsabilità del conflitto ricada su Mosca, dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina.

Il riferimento ai negoziati resta quindi politicamente rilevante, ma non modifica il quadro di fondo: sul terreno, il conflitto continua, mentre il confronto tra Russia e Occidente rimane uno dei principali fattori di instabilità per la sicurezza europea.

L’allarme sui droni russi nel Mediterraneo

Le dichiarazioni di Putin sono arrivate a ridosso di un presunto allarme di intelligence rilanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui la Russia starebbe valutando possibili attacchi con droni contro Paesi dell’Europa meridionale, tra cui Italia, Francia e Spagna.

Secondo quanto riportato inizialmente dalla stampa spagnola, l’ipotesi avrebbe riguardato droni lanciati dal Mediterraneo, potenzialmente da navi mercantili o piattaforme navali difficili da individuare. Una ricostruzione che ha avuto immediata eco mediatica, anche per il coinvolgimento di tre Paesi NATO e dell’Unione Europea.

La notizia, tuttavia, è stata rapidamente ridimensionata dalle autorità politiche interessate.

Crosetto smentisce: “Nessuna conferma su minacce all’Italia”

In Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha smentito l’esistenza di elementi concreti a sostegno dell’allarme. Secondo quanto emerso, a Roma non risulterebbero alert reali della CIA su possibili attacchi russi con droni contro il territorio italiano.

Crosetto ha definito non confermata l’ipotesi rilanciata dalla stampa spagnola, sottolineando che un allarme di questo tipo, se privo di riscontri, rischia di alimentare confusione e tensione in un contesto già estremamente delicato.

La posizione italiana è chiara: la vigilanza resta alta, soprattutto sul fronte delle minacce ibride, ma al momento non ci sarebbero evidenze operative di un attacco imminente contro l’Italia.

Macron nega un avviso della CIA alla Francia

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha smentito di aver ricevuto dalla CIA un avvertimento su un imminente attacco russo con droni contro la Francia. Il capo dell’Eliseo ha respinto la ricostruzione circolata nelle ultime ore, pur riconoscendo che il livello di tensione internazionale resta elevato.

Macron ha ribadito che la Francia e gli altri Paesi europei devono mantenere alta l’attenzione nei confronti delle minacce ibride, categoria che comprende attacchi informatici, sabotaggi, operazioni di disinformazione, interferenze politiche e azioni sotto soglia pensate per destabilizzare senza arrivare a un conflitto aperto.

È questo, più che l’ipotesi di un attacco convenzionale diretto, il terreno su cui oggi si concentra gran parte delle preoccupazioni europee.

La guerra ibrida resta il vero fronte di rischio

La smentita di Putin e il ridimensionamento dell’allarme sui droni non cancellano il clima di crescente insicurezza che attraversa l’Europa. Da mesi, i governi occidentali denunciano un aumento delle attività ostili attribuite alla Russia o a reti vicine a Mosca: campagne di propaganda, cyberattacchi, operazioni di influenza e tentativi di pressione politica.

Il punto centrale è che il confronto tra Russia e Occidente non si gioca soltanto sul piano militare tradizionale. La dimensione ibrida consente di colpire infrastrutture, opinione pubblica e processi democratici senza superare apertamente la soglia della guerra convenzionale.

Per questo, anche in assenza di conferme su un piano russo per colpire Italia, Francia o Spagna con droni, le capitali europee continuano a rafforzare i sistemi di difesa, intelligence e sicurezza cibernetica.

Tra smentite e deterrenza, l’Europa resta in allerta

Le parole di Putin mirano a respingere l’immagine di una Russia pronta ad attaccare l’Europa, ma non chiudono il dossier sicurezza. Per i Paesi NATO, la priorità resta mantenere una postura di deterrenza credibile, evitando al tempo stesso che notizie non confermate possano alimentare panico o escalation comunicative.

Il caso dell’allarme sui droni dimostra quanto sia sottile il confine tra intelligence, informazione e guerra psicologica. Una notizia rilanciata da un grande quotidiano europeo può produrre effetti immediati sul dibattito pubblico, anche quando le autorità coinvolte ne smentiscono la fondatezza.

In questo scenario, la posizione ufficiale resta duplice: nessuna conferma su attacchi imminenti contro Italia, Francia e Spagna, ma massima attenzione alle minacce ibride e alla possibilità che Mosca continui a utilizzare strumenti non convenzionali per esercitare pressione sull’Europa.

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