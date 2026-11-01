Accordo Carabinieri-Agenzia Entrate cancellato dal ministero dell’Economia: cosa c’è davvero dietro il no di Giorgetti?

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Un protocollo d’intesa quinquennale, firmato con tanto di foto ufficiale, durato meno di un giorno. È quanto sarebbe accaduto all’accordo tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia delle Entrate, siglato il 28 ottobre a Roma dal Comandante Generale Salvatore Luongo e dal direttore dell’Agenzia Vincenzo Carbone, e bloccato – secondo quanto riportano Domani e il Fatto Quotidiano – dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nelle ore immediatamente successive. Una vicenda che ha aperto uno scontro frontale tra le rappresentanze della Guardia di Finanza e quelle dei Carabinieri, ma che soprattutto pone una questione di metodo: un accordo a due firme è stato cancellato da una sola parte, senza che l’altra – la Difesa – risulti essere stata nemmeno consultata.

Cosa prevedeva l’intesa

Il documento, della durata di cinque anni, era stato presentato con l’obiettivo di «rafforzare gli strumenti di contrasto agli illeciti economico-finanziari attraverso una sinergia strutturata nel campo della formazione, della ricerca e dello studio».

Nel dettaglio, secondo il comunicato di presentazione, l’Arma dei Carabinieri avrebbe messo «a disposizione il proprio patrimonio di esperienze e i propri istituti di istruzione per consolidare le competenze del personale dell’Agenzia in materia di tecniche info-investigative e di prevenzione». Da parte sua, l’Agenzia delle Entrate avrebbe contribuito «all’affinamento delle capacità operative dei Carabinieri fornendo le proprie specifiche competenze nell’analisi delle dinamiche di mercato, dell’esercizio d’impresa, del monitoraggio immobiliare e dei sistemi di controllo e verifica tributaria ed erariale». A cementare il rapporto, corsi e seminari di formazione congiunti.

Luongo e Carbone avevano espresso pubblicamente la reciproca soddisfazione. Sembrava tutto in ordine. Non lo era.

Lo stop di Giorgetti: una questione di metodo, poi di merito

Secondo le ricostruzioni dei due quotidiani, il ministro dell’Economia sarebbe venuto a conoscenza del protocollo solo dopo la firma, senza che il Mef fosse stato interpellato preventivamente. Da qui, la reazione: Giorgetti avrebbe «rotto» l’intesa in via unilaterale.

Al problema di metodo si sarebbe aggiunto quello di merito. All’interno della Guardia di Finanza la firma avrebbe provocato sorpresa e la richiesta di un chiarimento immediato, nel timore che il protocollo potesse invadere competenze proprie delle Fiamme Gialle, forza di polizia specializzata nella tutela economico-finanziaria e posta sotto la dipendenza diretta del ministro dell’Economia.

È bene precisare che, al momento, non esiste una comunicazione ufficiale del Mef né dell’Agenzia delle Entrate sulla revoca o sospensione dell’accordo: le modalità con cui il protocollo sarebbe stato troncato restano affidate alle ricostruzioni di stampa.

La rivolta delle Fiamme Gialle

I primi a muoversi sono stati i sindacati dei finanzieri. Il Silf (Sindacato italiano lavoratori finanzieri) ha espresso «forte preoccupazione» per il contenuto del documento: «Il patrimonio strategico, se non addirittura genetico, delle Fiamme Gialle non può e non deve essere eroso da visioni espansive di soggetti istituzionalmente preposti ad altre finalità. Le competenze sono e devono rimanere distinte».

Il segretario Francesco Zavattolo si è rivolto direttamente a Giorgetti chiedendo «un intervento formale, chiaro e risolutivo a tutela del lavoro costruito da generazioni di finanzieri. Un intervento che chiarisca anche come un rapporto istituzionale nevralgico quale quello tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate abbia potuto essere esteso, sebbene potenzialmente o in maniera residuale, ad altre istituzioni».

Sulla stessa linea il Sinafi, che il 29 ottobre ha chiesto «spiegazioni chiare, soprattutto per i riferimenti alla formazione in materia di controlli tributari e contrasto agli illeciti economico-finanziari», avvertendo che «la parola sinergia non può diventare una risposta buona per qualsiasi domanda».

La controffensiva del SIM Carabinieri: «Basta allarmi a senso unico»

La risposta dall’altra sponda non si è fatta attendere. Il 30 ottobre il SIM Carabinieri ha pubblicato una lunga nota rivolta a Usif, Silf e Siaf: «Pensavamo che i colleghi avessero compreso il senso della collaborazione tra istituzioni dello Stato. Il loro comunicato solleva allarmi su sovrapposizioni, duplicazioni e dispersione di risorse, senza indicare le disposizioni che produrrebbero questi effetti».

La domanda posta dal sindacato è secca: «Quali poteri verrebbero sottratti alla Guardia di Finanza e quali competenze sarebbero trasferite all’Arma?». E ancora: «Condividere conoscenze non significa appropriarsi di competenze. Formare il personale non significa trasferire poteri».

Il SIM cita una serie di precedenti per denunciare quello che definisce un doppio standard. Il primo: il provvedimento del Garante Privacy n. 309 del 18 luglio 2023, che documenta una convenzione tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Interno per l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle componenti investigative del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Questure. «In quell’occasione – scrive il sindacato – non ci risulta che le sigle oggi così allarmate si siano strappate i capelli denunciando invasioni di campo».

Il secondo precedente è ancora più diretto: il protocollo del 4 marzo 2021 tra il Capo della Polizia Franco Gabrielli e il Comandante Generale della GdF Giuseppe Zafarana, che prevede la trasmissione dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria agli uffici centrali della Polizia di Stato di informazioni finanziarie e segnalazioni di operazioni sospette. «Dunque – osserva il SIM – la stessa Guardia di Finanza ha sottoscritto un accordo per condividere con la Polizia di Stato informazioni del proprio settore specialistico».

La chiusura: «La collaborazione tra istituzioni serve ai cittadini, non agli stati maggiori».

USMIA: «La GdF non ha un diritto di veto»

Ancora più dura la posizione di USMIA Carabinieri, che il 31 ottobre ha parlato di «accordo quinquennale stracciato dopo le proteste della GdF» e di «formazione bloccata, sicurezza indebolita». Per l’associazione si tratta di «una visione miope»: «Nessuna invasione di campo, ma un investimento nella cooperazione istituzionale. Le rivalità tra Amministrazioni non rafforzano lo Stato, ma lo indeboliscono».

Il passaggio più tagliente: «Riconoscere il ruolo della GdF non significa attribuirle un diritto di veto sulla formazione di un’altra Forza di Polizia». USMIA chiede al ministro di chiarire le ragioni della decisione e al Governo di «recuperare l’intesa, perché negare la formazione significa non saper guardare al futuro e alla sicurezza del Paese».

Il titolo c’è. Il metodo no

Sia chiaro: Giorgetti aveva pieno diritto di intervenire. L’Agenzia delle Entrate è un ente strumentale sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Economia, e se il suo direttore ha firmato un accordo quinquennale senza informare il proprio ministro, il problema – prima ancora che con l’Arma – il Mef lo ha in casa propria. Nessuno contesta al titolare (dell’economia) di via XX Settembre la facoltà di richiamare la sua agenzia.

Ma un protocollo ha due firme. L’altra è quella del Comandante Generale di una Forza Armata che dipende dal Ministero della Difesa. Il Mef può ritirare l’Agenzia dall’intesa; non può «annullare» l’atto di una Forza Armata altrui. Nei fatti il risultato è identico, l’accordo muore. Ma sul piano istituzionale la differenza è tutta qui: quando si disfa un atto bilaterale, il minimo è una telefonata all’altra amministrazione firmataria. Avvisati o meno — e il dubbio resta —, la figuraccia è servita. Perché quando si cancella un accordo bilaterale senza un passaggio condiviso, a venire meno è l’abc della diplomazia istituzionale.

E c’è un secondo elemento che pesa. Il ministro che ha bloccato l’accordo è lo stesso da cui dipende la Guardia di Finanza, cioè il Corpo che aveva protestato. Giorgetti si è trovato a decidere su una contesa in cui era arbitro e parte: vigilante dell’agenzia che aveva firmato e autorità politica del Corpo che chiedeva di stracciare. In una situazione del genere, la via istituzionale è un tavolo tra le amministrazioni interessate, per rimodulare l’intesa, circoscriverne il perimetro, chiarire i confini con le attribuzioni delle Fiamme Gialle. Si sarebbe scelto invece di cancellare tutto, in 24 ore, per via unilaterale, accogliendo in toto le ragioni di uno dei due contendenti senza ascoltare l’altro.

Un protocollo si può correggere, sospendere, riscrivere. Stracciarlo d’imperio, senza una parola a chi ha la responsabilità politica dell’Arma, è un’altra cosa: è la parte economica del Governo che decide da sola su un campo che riguarda anche la Difesa.

Il precedente Strade Sicure e il copione che si ripete

C’è un dato politico che gli osservatori non mancano di sottolineare. Non è la prima volta che la Lega incide su dossier che ricadono nel perimetro della Difesa: era già accaduto con l’operazione Strade Sicure, quando le posizioni del partito di Salvini avevano pesato sulle scelte relative all’impiego dei militari. Oggi, con Giorgetti, il copione si ripeterebbe sul fronte della formazione dell’Arma.

Il risultato è sempre lo stesso: quando la Lega punta i piedi, il carrozzone si ferma. E a fermarsi, questa volta, sarebbe stato un accordo che il Comandante Generale dei Carabinieri aveva ritenuto utile per i propri uomini, ma soprattutto per i cittadini.

Il Mef non risponde

Come è consuetudine nelle analisi di InfoDifesa, per completare il quadro mancava un solo interlocutore: il ministro Giorgetti. Abbiamo chiesto lumi alla portavoce del ministro sulle modalità e sulle motivazioni dello stop, e se il Ministero della Difesa sia stato informato prima della decisione. Al momento in cui scriviamo, nessuna risposta è pervenuta.

A volte anche il silenzio è una risposta. E in questo caso dice più di qualsiasi comunicato.

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