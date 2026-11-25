Il cambio di comando alla MSU di Pristina

Al quartier generale della Multinational Specialized Unit (MSU) di Pristina, il reggimento dei Carabinieri che da anni rappresenta la componente di polizia militare specializzata della missione NATO in Kosovo, si è svolta la cerimonia di cambio di comando tra il colonnello Gianfranco Di Fiore, comandante uscente, e il colonnello Steven Chenet, che ha assunto la guida dell’unità.

A presiedere il passaggio di consegne è stato il generale di divisione Roberto Vergori, comandante della Kosovo Force (KFOR), alla guida della trentunesima rotazione della missione dallo scorso 14 ottobre, quando a Camp Film City ha ricevuto il testimone dal generale turco Özkan Ulutaş, riportando l’Italia al vertice della forza NATO dopo un anno.

Le parole di Vergori: “La credibilità si misura nelle azioni”

Nel suo intervento, il comandante di KFOR ha scelto di parlare di credibilità, coesione e servizio.

«La credibilità non è definita da ciò che affermiamo di avere, ma da ciò che gli altri vedono nelle nostre azioni. Un’unità forte non viene costruita da individui che stanno semplicemente fianco a fianco, ma da persone in uniforme che stanno insieme, uniti da uno scopo comune».

Vergori ha poi riconosciuto il ruolo quotidiano della MSU all’interno del dispositivo NATO: «L’MSU è un’unità che trasforma la prontezza e l’esperienza specializzata in azione ogni singolo giorno, portando in vita il motto di KFOR XXXI e trasformandolo in una realtà operativa. Il suo personale è orgoglioso di servire sotto la bandiera della NATO e rimane impegnato a soddisfare il mandato dell’ONU, giorno dopo giorno, imparzialmente e con dedizione, per il bene e il progresso di tutte le persone che vivono in Kosovo».

A chiudere l’intervento, un richiamo diretto al senso del comando:: «Non dimenticate mai: il comando è un privilegio, la leadership è una responsabilità, e prendersi cura dei propri uomini è un onore».

La sedia spostata fuori dalla tribuna: sotto lo stesso acquazzone

Le parole pronunciate al microfono, però, non sono state, però, non è stato la parte della giornata che i carabinieri della MSU racconteranno nei prossimi mesi.

Su piazza d’Armi quel giorno si era abbattuto un violento temporale. I militari erano schierati da tempo, immobili nell’inquadramento, con le uniformi inzuppate e il freddo che penetrava nelle ossa. Di fronte a loro, la tribuna coperta riservata alle autorità.

Dopo aver ricevuto gli onori, il generale Vergori ha preso posto in tribuna, al riparo, accanto alle altre autorità presenti. Un attimo. Poi, senza dire una parola e senza alcuna enfasi, si è alzato, ha afferrato la propria sedia, l’ha portata fuori dalla copertura e si è seduto sotto la pioggia battente, davanti ai carabinieri. Stessa acqua, stesso freddo, stessa uniforme che si appesantisce.

Attorno, qualche secondo di sorpresa. Poi i due colonnelli, Di Fiore e Chenet, l’uscente e l’entrante, hanno fatto esattamente la stessa cosa: sedie fuori dalla tribuna, al fianco del comandante, sotto il temporale. Il resto della cerimonia è andato avanti così, con il vertice della missione che si bagnava come ogni singolo carabiniere schierato.

La leadership dell’esempio: non sopra, ma insieme

C’è una distanza enorme tra comandare da dietro una scrivania e guidare stando davanti. Quanto accaduto a Pristina non ha nulla di costruito: è il riflesso istintivo di chi viene dal mondo dei paracadutisti, di chi ha comandato la Brigata Folgore e porta con sé un’idea di cameratismo che nasce dal condividere fatica, fango e addestramento, non dal pronunciarne il nome nei discorsi ufficiali.

È una pagina che vorremmo raccontare molto più spesso. Perché serve da bussola alle giovani leve, spesso smarrite in cerca di guide credibili, ma suona come una sveglia anche per i più anziani, a volte assuefatti alla routine e dimentichi che l’autorevolezza non si impone dal grado, ma si conquista sul campo, accanto a chi si sporca gli stivali.

Nessuna regia, solo uno scatto “rubato”

Era un gesto cercato per farsi notare? No. Non c’erano telecamere a inquadrare la scena né una regia a preparare l’inquadratura. Basti guardare l’immagine che lo ritrae, arrivata alla redazione di InfoDifesa: non fa parte della galleria ufficiale dell’evento, ma è uno scatto “rubato” da chi era lì, a testimoniare un gesto nato fuori da ogni copione.

Ma nell’ambiente militare le storie autentiche non hanno bisogno di uffici stampa: corrono di bocca in bocca, di tenda in tenda, di pattuglia in pattuglia. E arrivano più lontano quando chi le racconta era lì, con la pioggia che scendeva lungo il collo, a vedere il comandante parlare di leadership e un istante dopo praticarla.

Il messaggio che è arrivato ai ranghi è semplice e senza filtri: non sono sopra di voi, sono con voi. Nel bene e nelle difficoltà, nei momenti in cui si consegnano decorazioni e in quelli in cui si resta immobili sotto un acquazzone, il comandante è nello stesso punto dei suoi uomini.

Nelle Forze Armate la retorica dura poco e le parole vuote cadono al primo ostacolo. Quello che resta, quello che costruisce fiducia e porta una squadra a seguire chi la guida ovunque, è una cosa sola: l’esempio. A Pristina, in una mattina di pioggia, è stato dato senza bisogno di spiegarlo.

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