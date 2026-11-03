«Prima di essere militari erano i loro bambini»: l’addio di Crosetto ai quattro caduti in Bosnia e il monumento che unisce chi si odiava da generazioni

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«Oggi la Repubblica è qui. Lo Stato è qui, unito, senza divisioni, per rendere omaggio ai nostri quattro fratelli». Con queste parole il ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso la parola nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, dove martedì 3 novembre si sono celebrate le esequie in forma solenne dei quattro militari italiani morti il 29 ottobre nello schianto di un elicottero CH-47 Chinook dell’Esercito in Bosnia-Erzegovina.

Davanti ai feretri avvolti nel Tricolore del Sergente Maggiore Simone Ruggia e del Sergente Maggiore Claudio Marchesi dell’Aviazione dell’Esercito, e del Capitano Franco Adriano Zecchillo e del Sergente Maggiore Laura Procacci del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, il ministro ha scelto un registro sobrio, lontano dalla retorica, rivolgendosi prima di tutto alle famiglie.

Le massime cariche dello Stato in basilica

Alla cerimonia, iniziata alle 9 del mattino, erano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. A officiare il rito l’Ordinario Militare per l’Italia, monsignor Gian Franco Saba.

Crosetto ha voluto ringraziare pubblicamente il Capo dello Stato «per la sua costante vicinanza, soprattutto nei momenti più dolorosi per le famiglie della Difesa». Mattarella era già stato a Ciampino il giorno precedente, lunedì 2 novembre, quando il C-130 con le salme dei quattro militari era atterrato poco dopo mezzogiorno all’aeroporto militare: il Presidente si era soffermato in raccoglimento davanti a ciascuna bara, accanto a Meloni, al vicepremier Antonio Tajani e allo stesso Crosetto.

«Erano i loro bambini, i compagni di una vita»

Il passaggio più toccante dell’orazione è stato quello dedicato ai familiari. «Immagino che per i loro cari tutto questo possa apparire incomprensibile – ha detto il ministro – perché prima di essere militari erano i loro bambini, quelli che hanno tenuto in braccio e visto crescere. Erano i compagni di una vita, con cui avevano condiviso sogni e progetti».

«Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura. Quattro storie diverse, unite dalla stessa passione: servire il proprio Paese con orgoglio, entusiasmo e gioia», ha proseguito Crosetto, richiamando poi il Vangelo del giorno: «”Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. Ecco, questo sono i nostri militari. Donne e uomini che hanno scelto di servire gli altri, di difendere la pace, anche lontano da casa, dove quella pace è più fragile».

Un musulmano, un ortodosso e un cattolico: il monumento che nasce dal dolore

Nei giorni scorsi il ministro si era recato personalmente in Bosnia-Erzegovina, sul luogo dell’incidente, per rendere omaggio ai caduti e incontrare i feriti. Da quel viaggio ha riportato un episodio che ha voluto condividere dal pulpito. «Una cosa mi ha colpito – ha raccontato – le parti a lungo contrapposte in quella terra avevano trovato subito un accordo: costruire insieme un monumento per ricordare i nostri ragazzi».

Crosetto ha descritto l’incontro con i rappresentanti locali con parole dirette: «C’erano un musulmano, un ortodosso e un cattolico. Si odiano da generazioni. Eppure mi hanno detto: non riusciamo mai a trovare l’accordo su nulla, ma ci siamo messi d’accordo in un secondo oggi. Noi costruiremo un monumento che ricordi questi quattro ragazzi».

Un gesto che, in un Paese ancora attraversato da profonde divisioni etniche e religiose, assume un valore che va oltre la commemorazione. «Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura – ha detto il ministro – sono diventati un simbolo, anche per quella terra. Il simbolo di chi ha scelto di stare dalla parte del bene, di servire la pace, di unire dove la storia ha diviso. È ciò che fanno ogni giorno i nostri militari».

«Non sarete soli»: la promessa alle famiglie

Consapevole dei limiti delle parole, Crosetto ha chiuso il suo intervento con un impegno. «So che queste parole non possono alleviare il dolore di chi resta. Ma oggi alle loro famiglie dico: non sarete soli. La grande famiglia della Difesa vi sarà vicina e custodirà il loro ricordo. Perché Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura rappresentano la parte migliore dell’Italia. Quella che abbiamo il dovere di difendere».

Al termine della celebrazione i quattro feretri sono stati portati a spalla dai commilitoni fuori dalla basilica, accolti da un picchetto d’onore e dal silenzio delle autorità e dei cittadini presenti.

Chi erano i quattro caduti

Simone Ruggia, 30 anni, e Claudio Marchesi, 35 anni, originario di Orvieto, erano in servizio al 1° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Antares” di Viterbo, la struttura del Centro Addestrativo che forma piloti e specialisti. Erano rispettivamente il pilota e lo specialista dell’aeromobile. Ruggia si era sposato da poco: una collega ha raccontato di averlo sentito una settimana prima della partenza, «entusiasta, molto entusiasta». Di Marchesi una zia ha detto: «Era troppo buono, troppo esuberante, era semplicemente troppo».

Franco Adriano Zecchillo, 64 anni, milanese, medico, e Laura Procacci, 32 anni, infermiera, facevano parte del team di evacuazione medica del Corpo Militare Volontario della CRI, composto da un medico, un infermiere e un soccorritore. Procacci, originaria di Andria, era la prima donna sottufficiale della sua città ad aver prestato giuramento nel Corpo ed era stata recentemente insignita del premio Dea Ebe 2026 per la dedizione al lavoro. Era alla sua prima missione internazionale. Dopo lo schianto era stata trasportata ancora viva in un ospedale bosniaco, dove è deceduta poco dopo.

L’unico superstite della squadra sanitaria è il tenente colonnello Flavio Favari, ricoverato a Tuzla. «È un miracolo che io sia ancora vivo – ha dichiarato – ricordo solo che è stata questione di un secondo, di un impatto violentissimo».

L’incidente e le inchieste aperte

Il CH-47F Chinook, partito da Viterbo il 28 ottobre con scalo a Pratica di Mare, è precipitato il pomeriggio del 29 ottobre intorno alle 17.30 nella zona di Gorice, nel distretto di Brčko, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina, pochi minuti dopo il decollo durante un’attività addestrativa nell’ambito della missione europea EUFOR Althea, di cui l’Italia detiene attualmente il comando. A bordo c’erano 15 militari: quattro hanno perso la vita, undici sono rimasti feriti, nessuno in pericolo di vita. Due dei feriti sono stati trasferiti a Tuzla, gli altri nove curati a Brčko.

Sulle cause dello schianto sono aperte tre inchieste, una in Bosnia e due a Roma. La Procura di Roma, con il procuratore aggiunto Francesco Saverio Musolino, procede contro ignoti per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. Gli investigatori hanno già ascoltato i tre piloti e i sopravvissuti attraverso ufficiali di polizia giudiziaria inviati sul posto. Sulle salme di Ruggia, Marchesi e Zecchillo è stato eseguito in Bosnia un esame esterno, da cui è emerso che il decesso è riconducibile a un violento schiacciamento; per Laura Procacci la Procura ha disposto l’autopsia al Policlinico Tor Vergata. Le ipotesi al vaglio restano due: un’avaria improvvisa o un errore umano.

L’Esercito ha ricordato i quattro caduti con l’Ordine del giorno n. 45/2026, rivolgendo «un pensiero commosso» anche al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, «legato all’Esercito da una lunga tradizione di servizio alla Patria».

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