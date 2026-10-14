Previdenza militari, il tavolo si apre ma USMIA Carabinieri sbotta: «Basta slide, servono soldi e leggi. Non firmiamo cambiali in bianco»

Il primo incontro tecnico a Palazzo Vidoni

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il primo incontro tecnico sulla previdenza del Comparto Sicurezza e Difesa. Al tavolo, presieduto dal ministro Paolo Zangrillo, hanno preso parte i consiglieri Talamo e Gallozzi, i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Stati Maggiori di Forza Armata e i vertici della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, oltre alle organizzazioni sindacali e alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

La convocazione arriva a ridosso della scadenza dei 90 giorni che lo stesso Zangrillo si era dato il 15 luglio scorso, in occasione della firma degli accordi per il rinnovo contrattuale 2025-2027, quando aveva annunciato l’apertura di un tavolo interministeriale «per dotare questo comparto di una previdenza commisurata alle specificità del personale in uniforme».

Cosa ha detto il ministro Zangrillo

Nel suo intervento di apertura, il ministro ha richiamato la legge sulla specificità e i limiti ordinamentali che regolano il collocamento in quiescenza del personale in uniforme, sottolineando la necessità di «creare le condizioni affinché lo Stato protegga i propri dipendenti attraverso una norma previdenziale giusta e condivisa da tutti i dicasteri coinvolti», con un riferimento esplicito al Ministero dell’Economia.

Zangrillo non ha nascosto le difficoltà: il momento economico-finanziario del Paese è stato definito «particolarmente delicato», ma l’obiettivo dichiarato è quello di superare questa fase con un progetto condiviso. L’impegno assunto dal tavolo tecnico è quello di fare la massima chiarezza sulla problematica per arrivare a una soluzione normativa che tuteli i militari più anziani con una previdenza dedicata e quelli più giovani con una previdenza complementare.

La reazione di USMIA Carabinieri: «L’ennesimo rinvio»

Toni ben diversi quelli di USMIA Carabinieri, presente al tavolo con il Segretario Nazionale Pasqualino Amato, Capo Dipartimento Trattamento Economico. L’associazione prende atto «dell’ennesima apertura di un tavolo e dell’ennesimo rinvio», ma non nasconde l’esasperazione.

«Siamo stanchi di ascoltare le solite formule: “momento delicato”, “progetto condiviso”, “fare chiarezza”», afferma Amato. «I Carabinieri e tutto il personale del Comparto aspettano da anni risposte che non arrivano mai».

Caforio: «Senza un euro, senza una norma, senza una data»

Ancora più netto il Segretario Generale Carmine Caforio, che collega la vicenda previdenziale al rifiuto dell’associazione di sottoscrivere il rinnovo contrattuale: «Abbiamo detto NO alla firma di un rinnovo contrattuale che mortifica il personale e oggi ci viene presentato un altro tavolo tecnico sulla previdenza: senza un euro, senza una norma scritta, senza una data certa. Basta illudere le donne e gli uomini che indossano l’uniforme. Chi garantisce la sicurezza anche a costo della propria vita non può continuare a vivere di promesse».

Per USMIA Carabinieri il punto è semplice: «La previdenza dedicata e quella complementare non si fanno con le slide: si fanno con i soldi e con le leggi. La verità, ancora una volta, la vedremo solo nella Legge di Bilancio. E lì ci faremo sentire». Da qui la linea annunciata senza margini di ambiguità: «USMIA Carabinieri non firmerà cambiali in bianco».

«La crisi non può toccare la sicurezza del Paese»

Caforio chiude respingendo l’argomento delle ristrettezze economiche come giustificazione per ulteriori rinvii: «La crisi economica non può e non deve interessare la sicurezza del Paese. Non accettiamo che, con la scusa del momento delicato, si continuino a chiedere rinunce e sacrifici a chi garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini. Senza risorse vere per la previdenza, ogni tavolo è solo una passerella. Noi aspettiamo i fatti, e i fatti si misurano nella Legge di Bilancio».

La partita si sposta sulla manovra

Il nodo della previdenza per il personale in divisa resta dunque aperto. Il passaggio al sistema contributivo penalizza in modo particolare chi lascia il servizio anticipatamente per i limiti di età previsti dagli ordinamenti militari e di polizia, mentre la previdenza complementare, prevista da anni, non è mai partita concretamente per il Comparto. Il tavolo tecnico di ieri rappresenta il primo passo formale, ma per le sigle più critiche il vero banco di prova sarà la prossima Legge di Bilancio: solo lì si capirà se alle dichiarazioni di principio seguiranno stanziamenti reali e una norma scritta.

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