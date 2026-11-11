Previdenza dedicata, Gasparri assicura: «Le risorse ci sono». USMIA Carabinieri: «Bene, ma ora vogliamo vedere i numeri in manovra»

Le parole del presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato non sono passate inosservate tra chi la divisa la indossa ogni giorno. Dopo le dichiarazioni di Maurizio Gasparri sulla previdenza dedicata per il comparto sicurezza-difesa, arriva la risposta di USMIA Carabinieri: apprezzamento per l’impegno politico, ma attenzione massima sul passaggio decisivo, quello che trasforma le promesse in stanziamenti nella Legge di Bilancio 2027.

Cosa ha detto Gasparri

Il senatore di Forza Italia è tornato più volte sul tema nelle ultime settimane. Nella Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, ricordando le quattro vittime della missione in Bosnia e i numerosi feriti, ha chiesto «atti concreti a tutela di questo personale benemerito», a partire dal completamento del percorso della previdenza dedicata: «Fatti concreti, una gratitudine operosa, che si affianchi alle parole, perché sono i fatti quelli che contano».

Pochi giorni dopo, al termine di un incontro con numerosi esponenti del sindacalismo delle forze dell’ordine e delle forze armate, dopo gli scontri di Roma con agenti colpiti da lancio di benzina, Gasparri ha rilanciato: «La prima risposta sarà quella riguardante la previdenza dedicata. Un impegno preso in occasione del rinnovo del contratto nel luglio scorso e che oggi è al centro di un confronto presso i ministeri competenti. Le risorse ci sono». In una nota congiunta con il presidente della Commissione Difesa della Camera, Antonino Minardo, ha poi collegato il dossier agli stanziamenti per la difesa previsti in manovra, definendo la previdenza dedicata «una priorità» per Forza Italia.

Caforio: «Parole importanti, ma il banco di prova è la manovra»

La reazione di Carmine Caforio, Segretario Generale di USMIA Carabinieri, è misurata e diretta. «Prendiamo atto con attenzione delle dichiarazioni del senatore Gasparri, che conosce bene le ragioni della specificità del comparto e che oggi afferma pubblicamente che le risorse esistono. È un passaggio importante, perché arriva da chi presiede la Commissione competente. Ma la nostra esperienza ci insegna a essere prudenti: la previdenza dedicata è stata promessa in ogni rinnovo contrattuale e in ogni legge di bilancio degli ultimi anni. Il banco di prova è uno solo, il testo della manovra che il Parlamento approverà entro il 31 dicembre».

Caforio ricorda i numeri. «Il costo complessivo dell’intervento è stimato in circa 480 milioni di euro. Una parte delle risorse è già stata accantonata nel Fondo istituito con la Legge di Bilancio 2022 e incrementato con quella del 2026. Sono cifre che vanno nella direzione giusta, ma non bastano a chiudere la partita. Chiediamo che quelle risorse siano vincolate alla previdenza dedicata e che la differenza venga coperta con uno stanziamento pluriennale certo, non con rinvii».

«Il senatore ha ragione quando dice che il personale in divisa paga un prezzo altissimo, nelle piazze come nelle missioni all’estero. Proprio per questo non accettiamo che chi va in pensione a 60 anni per un limite di età imposto dall’ordinamento si ritrovi con un assegno pesantemente tagliato rispetto all’ultimo stipendio. Non è un privilegio, è il riconoscimento di una condizione che non ha equivalenti nel resto del pubblico impiego».

La Fortuna: «Vigileremo su ogni emendamento, nessun passo indietro»

Sulla stessa linea La Fortuna, Segretario Nazionale USMIA. «Il confronto è aperto e noi ci siamo, con spirito costruttivo ma senza sconti. Gasparri e Minardo hanno annunciato che in sede parlamentare lavoreranno per rafforzare le norme sulla previdenza dedicata: li prendiamo in parola e seguiremo ogni emendamento, in Commissione Bilancio come in Aula. Il personale ha diritto a sapere se, quanto e quando. Non ci accontenteremo di formule generiche».

E conclude con un messaggio ai colleghi: «Capiamo la sfiducia di chi ha sentito troppe volte le stesse parole. Ma arrendersi al pessimismo significa rinunciare a ottenere il risultato. Il nostro compito è stare dentro il confronto, con grande attenzione e massima vigilanza, e riferire con trasparenza a chi rappresentiamo. Quando ci saranno i numeri, saremo i primi a dirlo. Fino a quel momento, nessuno canti vittoria».

Le prossime settimane decisive

Il calendario è stretto. Il confronto tra governo e organizzazioni sindacali sulla previdenza dedicata è atteso nei prossimi giorni presso i ministeri competenti, mentre il Parlamento ha tempo fino al 31 dicembre per approvare la manovra. Per il comparto sicurezza-difesa la partita che conta si gioca sulle tabelle della legge di bilancio. Lì si capirà se la frase «le risorse ci sono» diventerà, finalmente, un fatto.

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