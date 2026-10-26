Portolano agli ufficiali di domani: “Il rischio zero non esiste, comandare significa scegliere”. Le tre “C” che fanno un vero leader

Il fattore umano conta più di qualsiasi tecnologia. È questo il cuore del messaggio che il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha consegnato ai giovani ufficiali in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dell’Area della formazione presso la Scuola Ufficiali di Torino. Un intervento ampio, che ha toccato le qualità della leadership, gli scenari strategici, la visione sulla sicurezza nazionale e lo stato dello strumento militare italiano.

“La sfida che vi attende è esaltante, ma non è affatto semplice”, ha esordito il generale. “Comanderete unità dotate di piattaforme, sistemi d’arma ed equipaggiamenti tecnologicamente sempre più avanzati, eppure vedrete che a fare la differenza sarà sempre il fattore umano”.

Le tre “C” della leadership: carattere, coraggio e competenza

Portolano ha indicato tre qualità che ha “sempre ammirato” nei “grandi leader italiani e stranieri” incontrati nel corso della carriera, definendole “le tre ‘C’ della leadership”: carattere, coraggio e competenza.

Il carattere, ha spiegato, “è quella forza interiore che vi terrà fedeli ai vostri valori anche quando tutto, intorno a voi, spingerà nella direzione opposta, magari verso soluzioni più comode, che soddisfano il proprio ego, ma discutibili sul piano etico e professionale”. Una bussola da cui nasce la credibilità, “che si conquista ogni giorno, con l’esempio, con il rispetto e con la coerenza tra ciò che si chiede ai collaboratori e ciò che si fa in prima persona”.

Da qui un richiamo diretto al senso del servizio: “Un soldato dovrebbe pensare a servire il proprio Paese in silenzio, con fedeltà e con dedizione. Ricordate: il rumore passa, il servizio resta“. Il carattere, ha aggiunto, si misura anche nel sentirsi parte di “una squadra coesa in cui ciascuno conosce il proprio ruolo e rispetta quello degli altri, senza ingerenze. Né dall’alto verso il basso, né dal basso verso l’alto”.

Il rispetto della gerarchia e l’intelligenza emotiva

Il generale ha chiesto ai futuri comandanti di lavorare “nel rispetto della gerarchia, una caratteristica essenziale delle organizzazioni militari”, precisando che rispettarla “non significa rinunciare alle proprie idee, ma vuol dire valorizzarle nel modo più efficace e professionale, avvalendosi anche della preziosa esperienza dei colleghi più anziani”.

Il futuro, secondo Portolano, si costruisce “attraverso una giusta combinazione tra idee innovative ed esperienza maturata nel tempo”, senza dimenticare l’intelligenza emotiva, ossia “la capacità di riconoscere le emozioni dei nostri collaboratori e di entrare in empatia radicale con loro”.

Il coraggio morale: “Il comandante non delega mai la sua responsabilità”

La seconda “C” è il coraggio. “Non solo quello fisico, ma soprattutto quello morale, che si estrinseca nel coraggio di prendere decisioni difficili e di assumersene per intero la responsabilità, senza mai cercare riparo dietro i propri collaboratori quando qualcosa va storto, senza addossare la propria responsabilità ad altri”. Il comandante, ha ribadito, “non ha mai il diritto di delegare la sua responsabilità ad altri”.

Portolano ha quindi ripercorso il proprio percorso operativo: “Ho imparato a onorare le responsabilità del comando sul campo. L’ho provato già da giovane capitano in Iran, Iraq e Kuwait (1990-92), poi da comandante di battaglione nei Balcani (1999), di reggimento in Iraq (2003), di brigata in Afghanistan (2011-12), da capo missione e comandante della forza in Libano (2014-15) e, più di recente, alla guida del Comando operativo di vertice interforze (2019-21)”. Esperienze che gli hanno fatto toccare con mano, “e non per sentito dire”, una verità semplice: “Comandare significa scegliere“.

“Tutelate la vita dei vostri soldati come se fosse la vostra”

Ogni scelta, ha spiegato il generale, porta con sé responsabilità e rischi. La prima responsabilità è “nei confronti del bene più prezioso che ci viene affidato: la vita dei nostri soldati. Tutelate quelle vite come se fossero la vostra. E, solo dopo, preoccupatevi di custodire le piattaforme, i sistemi e gli equipaggiamenti”. Un passaggio accompagnato da una nota personale: “Dopo 47 anni di servizio, il ricordo dei tanti amici, colleghi e collaboratori italiani e stranieri caduti resterà con me per sempre”.

Sul tema del rischio, Portolano è stato netto: “Il rischio zero non esiste. Il nostro dovere è ridurre i rischi al minimo, attraverso misure di mitigazione, ma dobbiamo comunque essere consapevoli che non potremo mai cancellarli del tutto”. Anche dopo aver fatto tutto il possibile, “resterà sempre un rischio residuo. E accettarlo spetterà a voi, come comandanti”.

La mitigazione del rischio, “un termine su cui batto molto con il mio Stato maggiore”, resta un parametro fondamentale ma “non è sicuramente il fine. Il fine è la missione che vi viene assegnata. Se il nostro fine fosse la sicurezza assoluta, la scelta più razionale sarebbe sempre la decisione del non agire. Anche quella è una scelta, che non comporta assunzione di responsabilità e al contempo denota una carenza di coraggio morale”. Il compito dei comandanti, dunque, “sarà ridurre i rischi, ma senza sacrificare la missione”.

La competenza e le tre dinamiche dello scenario internazionale

La terza “C” è la competenza, che “non significa soltanto saper impiegare nuove tecnologie o impiegare un’unità, ma vuol dire soprattutto comprendere il contesto in cui opererete”. Un tema che, ha sottolineato Portolano, “investe l’università e la ricerca, la pubblica amministrazione, l’industria, i media e ogni singolo cittadino. Quindi l’intero Paese”.

Per leggere il quadro internazionale attuale il generale ha proposto tre dinamiche: ipercompetizione, instabilità diffusa e accelerazione tecnologica. Temi che “rientrano nel tema della sicurezza, quindi in quello della cultura della difesa“, e che per questo devono essere conosciuti a tutti i livelli.

Ipercompetizione: lo scontro di “tutti contro tutti”

Il contesto internazionale, ha spiegato Portolano, è “contraddistinto da uno stato di tensione costante e strutturale, proprio del multipolarismo“, nel quale “potenze globali e attori regionali si confrontano in modo continuo, rapido, asimmetrico e multidimensionale, per esercitare la loro influenza strategica e il loro controllo su mercati, tecnologie e risorse”. Gli schieramenti odierni “siano costruiti su interessi temporanei e specifici quali accordi energetici o commerciali”.

Parallelamente, “le organizzazioni internazionali, Onu in primis ma anche Unione europea e Unione africana, mostrano crescenti difficoltà nel fronteggiare le sfide contemporanee, mentre le regole del diritto internazionale appaiono sotto pressione”. Ne deriva “una sorta di scontro di ‘tutti contro tutti’, dove potenze regionali e attori esterni si contendono rotte commerciali, corridoi energetici e choke points strategici“.

Instabilità diffusa: dal Mediterraneo al Sahel

L’instabilità “attraversa diversi quadranti, ossia aree geografiche come Mediterraneo, Medio Oriente, Corno d’Africa e Sahel, e propaga i propri effetti ben oltre le aree in cui le crisi prendono forma”. L’esempio è quello dell’Ucraina: “Ciò che sta accadendo in Ucraina non si limita a quel territorio, ma estende i suoi effetti in altre aree geografiche, anche a grande distanza. Per via delle interdipendenze prodotte dalla globalizzazione, queste crisi generano effetti sistemici a cascata“.

Il risultato è il ritorno di “concetti che pensavamo superati come sovranità, deterrenza, autonomia strategica e controllo delle dipendenze critiche“.

Accelerazione tecnologica: dalle “primary platforms” ai droni

L’accelerazione tecnologica “modifica profondamente sia gli strumenti della competizione sia quelli della sicurezza e della difesa” e obbliga le Forze armate “a un continuo processo di adattamento”. Questo significa, ha spiegato il generale, “rinnovare le piattaforme ‘legacy’ – terrestri, marittime e aeree – che allo Stato maggiore della Difesa ho voluto venissero definite ‘primary platforms’, per ampliarne le capacità e l’efficacia, e introdurre nuove piattaforme basate su tecnologie avanzate, come capacità aumentate da droni, Intelligenza artificiale, digitalizzazione, software di attacco informatico, che cambiano la natura dell’ambiente operativo e il modo in cui operiamo”.

Minacce sotto la soglia del conflitto e una “costellazione” di nuovi attori

Il quadro che emerge è “caotico e articolato”. Alle sfide e minacce tradizionali, “che non scompaiono”, si sovrappongono quelle nuove ed emergenti, che “non sempre attraversano una frontiera fisica secondo modelli convenzionali, ma solitamente si manifestano sotto la soglia del conflitto, in modo ambiguo, progressivo, spesso non attribuibile a specifici attori”.

Sono cambiati gli attori: “Non ci troviamo più di fronte soltanto a Stati sovrani, a organizzazioni terroristiche e criminali, ma assistiamo all’emergere di una vera e propria costellazione di soggetti che agiscono in modo diretto o per procura; operano in modo visibile o in maniera occulta, in modo coordinato o con modalità apparentemente caotiche”.

E sono cambiati gli strumenti. Accanto a “sistemi, mezzi, materiali tipici delle guerre classiche – come artiglieria, mezzi corazzati, mezzi del genio, vettori aerei, navali – si sono stratificate, senza sostituirle, nuove capacità nella dimensione fisica, virtuale e cognitiva, come reti satellitari, droni, capacità cyber, sistemi d’interferenza nello spettro elettromagnetico, sistemi di manipolazione informativa, disinformazione, sfruttamento delle vulnerabilità sociali e pressione economica”. Strumenti “spesso disponibili a basso costo”, capaci di produrre effetti “talvolta letali e cinetici, ma il più delle volte subdoli, sfumati e multiformi come: sfiducia, polarizzazione, ritardo decisionale, erosione della coesione interna“.

Sicurezza nazionale come “presidio di resilienza” del Sistema Paese

Questo scenario, ha sostenuto Portolano, impone di guardare alla sicurezza “in termini più ampi rispetto al passato”. La sicurezza nazionale “non può più essere letta secondo logiche compartimentate, separate o verticali cui eravamo abituati, affrontando in modo disgiunto aspetti relativi all’economia, allo sviluppo, traguardando separatamente le dimensioni civile e militare”.

Occorre invece considerarla “un sistema complesso, un presidio di resilienza della nazione, che coinvolga – con una visione d’insieme dell’intero Sistema Paese – molteplici attori, tra cui università, industria, pubblica amministrazione, media, tutti gli strumenti del potere nazionale e ogni singolo cittadino”. Di questo sistema “la difesa rappresenta un tassello, un pilastro importante”. Solo così, ha concluso su questo punto, “potremo garantire all’Italia credibilità internazionale e un’efficace deterrenza, di cui oggi tanto si parla”.

Cosa stanno facendo le Forze armate: strategia militare nazionale e riorganizzazione

Il processo di adattamento, ha spiegato il capo di Stato maggiore, è già partito con il documento di strategia militare nazionale, “introdotto lo scorso anno per la prima volta”. Un documento che “definisce l’area di gravitazione geografica dello strumento militare, incentrata sul Mediterraneo allargato, e delinea e sistematizza le principali minacce e sfide future”. Portolano ha voluto che fosse oggetto di studio “nell’ambito dei corsi di Stato maggiore interforze e di forza armata”.

In coerenza con la strategia è stata avviata la revisione organizzativa in alcuni settori chiave, “tra i quali quello cibernetico e digitale, dell’intelligence militare e delle forze speciali“, oltre a una profonda revisione della pianificazione generale interforze.

Un dato fotografa l’impegno attuale: “Mentre vi parlo operiamo in 22 missioni e 22 operazioni con una forza di circa 14.000 militari impiegati complessivamente all’estero e sul territorio nazionale”. E lo sguardo al futuro non è rassicurante: “Nei prossimi anni gli scenari potranno anche peggiorare. Il contesto potrà diventare più incerto e le sfide e le minacce più complesse. Ma è proprio nei momenti più difficili che si distingue il vero leader. Non chi sa tutte le risposte, ma chi ha carattere per restare saldo nei momenti di crisi, colui che ha il coraggio di decidere quando sarebbe più comodo rimandare e, soprattutto, chi ha la competenza per trasformare l’incerto in una direzione”.

L’appello ai docenti: “La sicurezza del Paese dipende anche da voi”

Il generale ha rivolto un “sentito ringraziamento” ai docenti e ai rappresentanti del mondo accademico “per la preziosa opera” svolta quotidianamente “per la formazione dei nostri leader di domani”, chiedendo loro “di restare interlocutori esigenti, perché la sicurezza del Paese dipende anche da voi”. Alla linea di comando degli istituti di formazione ha chiesto invece di coltivare nei giovani ufficiali “l’autonomia di giudizio e l’abitudine a verificare le informazioni“.

“Non mandateli dove voi stessi non andreste”: il messaggio finale agli allievi

La chiusura è stata tutta per gli ufficiali e gli allievi. “Vi chiedo di non smettere mai di essere curiosi. Il vostro carattere, il vostro coraggio e le vostre competenze un giorno potranno salvare la vita dei vostri soldati. Il mondo che vi attende cambierà più volte. Cambieranno le minacce, le tecnologie e i teatri di operazioni. Ciò che non dovrà mai cambiare è il comandante che sceglierete di essere”.

“I vostri soldati non vi chiederanno di essere infallibili”, ha proseguito Portolano. “I vostri collaboratori vi chiederanno però di essere preparati, onesti e sempre presenti e coerenti con quanto dite – poco – e quanto fate – molto –, di non mandarli dove voi stessi non andreste e di riportarli a casa ogni volta che dipenderà da voi”.

“Siate coraggiosi, anche quando conoscerete la paura, ma soprattutto siate giusti sempre, anche quando sarà scomodo. E agite con fermezza, con carattere, con competenza, ma anche con grande umanità e generosità. Questo, cari ragazzi, è il comandante di cui abbiamo bisogno nelle nostre Forze armate per contribuire alla sicurezza e alla stabilità dell’Italia e degli italiani nel difficile contesto internazionale”.

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