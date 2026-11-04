Pomigliano d’Arco piange Antonio Ventrone: il maresciallo della Guardia di Finanza morto a 28 anni

Pomigliano d’Arco si è fermata per dire addio ad Antonio Ventrone, maresciallo della Guardia di Finanza scomparso a soli 28 anni dopo aver combattuto contro una malattia che in poco tempo lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Una notizia che ha lasciato senza parole la famiglia, gli amici e i colleghi delle Fiamme Gialle, ma anche tutti coloro che avevano incrociato il suo cammino, in Campania come in Abruzzo.

Un giovane finanziere in servizio a L’Aquila

Nato e cresciuto a Pomigliano d’Arco, nel napoletano, Antonio aveva scelto di indossare la divisa della Guardia di Finanza e prestava servizio a L’Aquila. Nel capoluogo abruzzese si era fatto conoscere e apprezzare per la professionalità, la serietà e la dedizione con cui affrontava ogni giorno il proprio lavoro. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per il sorriso e per la grande disponibilità verso gli altri, qualità che lo avevano reso un punto di riferimento anche al di fuori dell’ambiente lavorativo.

La passione per il calcio e la maglia del Valle Pretara

Accanto alla carriera nel Corpo, c’era una passione che Antonio coltivava con la stessa intensità: il calcio. Nella stagione 2024/2025 aveva difeso i pali del Valle Pretara Calcio, società dilettantistica aquilana, nel ruolo di portiere. Un impegno vissuto con serietà, tra allenamenti e partite, che gli aveva permesso di costruire legami profondi anche lontano da casa.

Proprio il club abruzzese ha voluto ricordarlo con un messaggio di affetto, esprimendo vicinanza alla famiglia e ai colleghi della Guardia di Finanza in un momento di dolore così grande.

Due comunità unite nel lutto

La prematura scomparsa del giovane maresciallo ha unito nel cordoglio due territori distanti ma legati dalla sua storia: Pomigliano d’Arco, dove aveva radici e famiglia, e L’Aquila, dove aveva costruito la propria vita professionale e sportiva. Sui social continuano a moltiplicarsi i messaggi di cordoglio: amici, conoscenti e compagni di squadra affidano ai ricordi e alle parole il loro affetto per Antonio, stringendosi idealmente attorno ai suoi familiari.

L’ultimo saluto nella chiesa di Maria Santissima del Suffragio

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di martedì 3 novembre, alle ore 16:30, nella Chiesa Maria Santissima del Suffragio di Pomigliano d’Arco. Parenti, amici, colleghi e semplici cittadini si sono ritrovati per accompagnare Antonio nel suo ultimo viaggio, in un momento di raccoglimento e commozione che ha coinvolto l’intera città.

A soli 28 anni, Antonio Ventrone lascia un vuoto profondo e un ricordo indelebile in chi ha condiviso con lui il lavoro, lo sport e i momenti della vita quotidiana. La redazione di InfoDifesa si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi della Guardia di Finanza.

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