Dopo quasi due mesi senza copertura e due gare andate deserte, l’assicurazione sanitaria integrativa del personale militare ha di nuovo un gestore. La Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali (COMMISERVIZI) del Ministero della Difesa ha comunicato l’aggiudicazione a Cassa Previgen Assistenza del servizio semestrale destinato a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Capitanerie di Porto. La firma del contratto è fissata per il 18 dicembre 2026, ma i militari dovranno attendere ancora: al momento la polizza risulta tecnicamente non fruibile.

Dalla proroga Cassa Prevint al vuoto del 1° ottobre

La vicenda nasce dal mancato rinnovo della terza annualità della convenzione gestita da Cassa Prevint. Per non interrompere il servizio, COMMISERVIZI aveva disposto una proroga tecnica di sei mesi, dal 1° aprile al 30 settembre 2026, mantenendo le vecchie condizioni.

Nel frattempo l’Amministrazione aveva bandito due gare per individuare il nuovo gestore dal 1° ottobre. Entrambe sono andate deserte: le compagnie assicurative hanno giudicato la base d’asta troppo bassa rispetto ai costi sanitari reali. Il risultato è stato un vuoto assistenziale dal 1° ottobre 2026, con il personale formalmente privo di copertura diretta e i sindacati a chiedere un intervento d’urgenza, in un contesto in cui la sanità militare fatica già da anni a garantire tempi e servizi adeguati.

Il terzo tentativo: stessa base d’asta, condizioni ridotte

La svolta è arrivata al terzo bando. La base d’asta è rimasta invariata, ma le condizioni contrattuali sono state ridimensionate per rendere l’offerta sostenibile per il mercato. Su queste basi la gara semestrale è stata aggiudicata a Cassa Previgen Assistenza, fondo sanitario senza fini di lucro con sede a Mogliano Veneto e collegato al gruppo Generali.

L’importo dell’appalto è di 10.304.712,50 euro per sei mesi, cifra che i commentatori traducono in una quota pro-capite stimata intorno ai 36 euro a militare.

Chi è coperto e da quando

La polizza riguarda tutto il personale militare in servizio del Ministero della Difesa – Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri – e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che amministrativamente dipende dal MIT. È prevista un’estensione facoltativa a pagamento per i familiari e per il personale in quiescenza o in ausiliaria.

Il punto più rilevante per chi ha sostenuto spese sanitarie in queste settimane è la retroattività: la copertura avrà efficacia dal 1° ottobre 2026 fino alla scadenza semestrale del 31 marzo 2027, con l’obiettivo dichiarato di cancellare il buco apertosi dopo il 30 settembre. La stipula del 18 dicembre resta comunque subordinata alla teorica eventualità di ricorsi al TAR da parte di soggetti esclusi.

Cosa prevede il nuovo piano: franchigie e massimali

L’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria disegna un piano con franchigie più alte e massimali ridotti rispetto al passato, parametrati ai sei mesi di durata. Nel dettaglio:

Visite specialistiche in rete : scoperto del 10% , franchigia minima 60 euro per prestazione;

: scoperto del , franchigia minima per prestazione; Alta specializzazione in rete : scoperto del 10% , franchigia minima 70 euro per prestazione;

: scoperto del , franchigia minima per prestazione; Massimale visite specialistiche : 700 euro per assistito;

: per assistito; Massimale alta specializzazione : 2.000 euro per assistito;

: per assistito; Massimale fisioterapia : 400 euro per assistito;

: per assistito; Indennità sostitutiva per ricovero : 120 euro al giorno fino a un massimo di 90 giorni ;

: fino a un massimo di ; Prestazioni LTC (long term care): 36 mesi ;

(long term care): ; Pacchetto di prevenzione odontoiatrica.

Oncologia, grandi interventi, maternità e decesso

Il piano include alcune tutele una tantum per gli eventi più gravi. Per il ricovero da cure oncologiche per neoplasie maligne è prevista un’indennità di 10.000 euro, che scende a 3.000 euro nel caso di neoplasie non maligne. In caso di decesso il rimborso è di 5.000 euro.

La garanzia Grandi Interventi viene estesa alla prostatectomia radicale, totale o parziale, eseguita con tecnica laparoscopica tradizionale, a cielo aperto o tramite chirurgia robot-assistita, con riferimento esplicito al sistema robotico da Vinci. Completa il quadro il pacchetto maternità, con un’indennità una tantum di 1.000 euro.

Perché oggi non si può ancora usare

Nonostante l’aggiudicazione, il servizio non è operativo. Manca l’attivazione del portale e non sono ancora state definite le finestre temporali per l’adesione facoltativa di familiari, pensionati e personale in ausiliaria. Una riunione tecnica entro fine novembre 2026 dovrà sciogliere questi nodi. Fino ad allora, chi ha bisogno di una visita o di un esame continua a muoversi senza certezze sui tempi di rimborso.

Sindacati: bene lo sblocco, ma le tutele arretrano

Le sigle rappresentative, tra cui ASPMI e USIM, hanno accolto con favore lo sblocco della polizza “ponte” perché chiude il vuoto assistenziale. Allo stesso tempo denunciano un peggioramento netto rispetto alla gestione Cassa Prevint, che garantiva massimali doppi e franchigie inferiori.

Il giudizio dei sindacati è chiaro: 10,3 milioni per sei mesi non bastano. Da qui la richiesta al Governo di inserire risorse strutturali nella Legge di Bilancio 2027, così da finanziare una nuova gara pluriennale con condizioni degne di questo nome e chiudere la stagione delle proroghe e dei bandi a vuoto. Una richiesta che si inserisce in un dibattito più ampio sulle priorità del dicastero, già al centro delle critiche sul DDL Difesa fermo ai vertici mentre le esigenze concrete del personale restano in coda.

Le date da segnare

1° ottobre 2026 : decorrenza retroattiva della copertura;

: decorrenza retroattiva della copertura; Fine novembre 2026 : riunione tecnica per attivazione portale e finestre di adesione;

: riunione tecnica per attivazione portale e finestre di adesione; 18 dicembre 2026 : stipula del contratto con Cassa Previgen Assistenza, salvo ricorsi;

: stipula del contratto con Cassa Previgen Assistenza, salvo ricorsi; 31 marzo 2027: scadenza del piano semestrale.

Sei mesi, poi si ricomincia. Se la Legge di Bilancio 2027 non stanzierà fondi adeguati, ad aprile il personale militare rischia di ritrovarsi esattamente nella stessa situazione di oggi.

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