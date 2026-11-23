(di Avv. Umberto Lanzo)

Un agente della Polizia penitenziaria, in divisa, passa davanti a una tabaccheria dove un collega sta tenendo sotto tiro due rapinatori con l’arma di servizio. Guarda dentro, capisce cosa sta succedendo, poi si allontana e si ferma al distributore automatico di sigarette lì vicino. Per quella scelta è stato condannato per rifiuto di atti d’ufficio, e ora la Corte di Cassazione ha messo il punto definitivo sulla vicenda dichiarando inammissibile il suo ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Cosa è successo davanti alla tabaccheria

La ricostruzione dei fatti, identica nei due gradi di merito, è lineare. Un agente della penitenziaria si accorge di due soggetti sospetti, ne intuisce le intenzioni e li segue fin dentro un esercizio commerciale, dove scatta il tentativo di rapina. Il poliziotto interviene da solo e cerca di bloccare i due malviventi tenendoli sotto la minaccia dell’arma.

Nel frattempo, all’esterno, arriva il collega. Secondo i giudici, l’uomo non si limita a transitare davanti alle vetrine: si avvicina ai vetri, sosta e guarda all’interno. Poi, invece di entrare e dare manforte, si sposta verso un distributore automatico, preleva delle sigarette e se ne va, guardandosi le spalle. La situazione dentro il negozio si risolve solo con l’arrivo dei Carabinieri.

L’agente, in quanto appartenente alla Polizia penitenziaria e quindi ufficiale di polizia giudiziaria, aveva l’obbligo di coadiuvare il collega nell’eseguire l’arresto obbligatorio in flagranza. Non lo ha fatto. Da qui la condanna in primo grado, confermata in appello.

La difesa: “Non poteva vedere nulla”

Davanti alla Suprema Corte il ricorso si è giocato su tre fronti. Il primo riguardava la ricostruzione dei fatti: la porta della tabaccheria era chiusa, la vetrina era coperta da numerosi adesivi e, secondo la difesa, non era affatto scontato che l’imputato avesse potuto capire cosa accadeva all’interno.

Nel mirino anche la testimonianza di un operatore di polizia che aveva verificato di persona, il giorno della rapina, se gli adesivi impedissero davvero la visuale: per il ricorrente si trattava di una sorta di esperimento giudiziale improvvisato, non documentato e quindi inutilizzabile. Infine, un’osservazione di buon senso: pur essendo in uniforme, nessuno gli aveva chiesto di intervenire.

Le telecamere smontano la tesi

La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché riproponeva censure di fatto già affrontate e risolte in modo concordante dai giudici di merito. Il dato decisivo sono i filmati delle telecamere interne ed esterne della tabaccheria, definiti un elemento probatorio univoco.

Dalle immagini emerge una condotta “contraddistinta da una specifica attenzione verso l’interno del locale”: l’agente non passa semplicemente, ma si ferma e osserva. E lo fa, sottolineano i giudici, indossando gli occhiali, dettaglio ritenuto un’ulteriore conferma della piena percezione di quanto stava accadendo. Gli adesivi sulla vetrina sono stati valutati inidonei a impedire la vista, con un giudizio di fatto che la Corte non ha ritenuto illogico.

A chiudere il cerchio, il comportamento successivo: l’atteggiamento circospetto al distributore, con l’imputato che si guarda alle spalle, letto come sintomo della consapevolezza sia della rapina in corso sia della natura illecita della propria inerzia. Il fatto che nessuno lo avesse chiamato in aiuto, per la Corte, non sposta nulla.

“L’arresto era già fatto”: la Cassazione spiega perché è sbagliato

Il secondo motivo è quello giuridicamente più interessante. La difesa sosteneva che non ci fosse alcun atto d’ufficio omesso perché l’arresto era già stato eseguito dal collega nel momento in cui aveva bloccato i rapinatori con l’arma. Il fatto che non fossero ancora ammanettati sarebbe irrilevante, trattandosi di un semplice adempimento esecutivo successivo.

La Corte ha definito la tesi errata sia in fatto che in diritto. In fatto, perché il video mostra un agente in evidente difficoltà: uno dei due rapinatori tentava di fuggire, mentre l’altro rappresentava un rischio concreto di disarmare il poliziotto, che è riuscito a mettersi in sicurezza solo con l’arrivo dei Carabinieri. L’arresto, dunque, era in corso di esecuzione, non concluso.

In diritto, la Cassazione ha ribadito un principio chiaro: le manette sono effettivamente un mero adempimento esecutivo, ma l’arresto può considerarsi eseguito solo quando le forze dell’ordine hanno il pieno e sicuro controllo del soggetto fermato. Secondo la giurisprudenza consolidata, la qualità di arrestato presuppone che la persona sia privata della libertà personale e si trovi in stato di coercizione, vigilata dagli organi di polizia. Due rapinatori che tentano la fuga e reagiscono nonostante l’arma puntata non lo sono affatto.

Da qui la conclusione: il reato di rifiuto di atti d’ufficio è configurabile anche quando esiste un’urgenza sostanziale, resa evidente da fatti oggettivi posti davanti agli occhi di chi è obbligato a intervenire. In quel contesto, l’inerzia assume il valore di un vero e proprio rifiuto.

Niente particolare tenuità del fatto

Respinto anche il terzo motivo, con cui si lamentava una motivazione soltanto apparente sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Per la Cassazione la gravità della condotta di un appartenente alle forze dell’ordine che non interviene in aiuto di un collega impegnato contro due rapinatori emerge dall’intera ricostruzione della vicenda ed è stata ampiamente valutata, senza alcuna illogicità o contraddizione.

La Procura generale aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso, mentre la difesa aveva insistito con una memoria di replica per l’accoglimento. Il procedimento è stato definito con rito cartolare. La condanna per omissione di atti d’ufficio è ora definitiva.

LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.