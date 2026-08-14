Poliziotto si schianta, aggredisce un 92enne e gli ruba l’auto: arrestato e sospeso dal servizio

Incidente, aggressione e fuga: mattinata di caos in via Brentelle

Una sequenza di episodi violenti e concitati ha scosso Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, nella mattinata di venerdì 7 agosto. Un poliziotto di 56 anni avrebbe prima perso il controllo della propria auto, finendo contro il cancello di un’abitazione in via Brentelle, poi avrebbe aggredito un anziano di 92 anni per impossessarsi della sua vettura.

Secondo quanto ricostruito, dopo il primo impatto l’uomo sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe raggiunto un’auto parcheggiata nelle vicinanze. A bordo si trovava il 92enne, che sarebbe stato trascinato fuori dall’abitacolo e colpito con pugni. Subito dopo, il 56enne avrebbe rubato l’auto dell’anziano nel tentativo di allontanarsi.

La seconda corsa finisce contro un’auto in sosta

La fuga, però, sarebbe durata soltanto pochi metri. Dopo essersi messo alla guida della vettura sottratta, il poliziotto avrebbe perso nuovamente il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un’altra macchina parcheggiata lungo la strada.

A quel punto avrebbe abbandonato l’auto rubata e sarebbe scappato a piedi in direzione di via Tre Ponti. La scena, avvenuta in piena mattinata, è stata notata da diverse persone presenti nella zona, che hanno poi fornito indicazioni decisive ai carabinieri intervenuti sul posto.

Rintracciato dai carabinieri in via Tre Ponti

I militari dell’Arma, arrivati in via Brentelle dopo l’accaduto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e seguito la direzione indicata per la fuga. Poco dopo, il 56enne è stato rintracciato in via Tre Ponti.

Al momento del controllo, l’uomo presentava una ferita alla testa ed era in condizioni psicofisiche precarie. Durante l’identificazione si sarebbe qualificato ai carabinieri come agente della Polizia di Stato.

Arresto convalidato e sospensione dal servizio

Il 56enne è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione della Procura di Padova. Nella giornata di martedì 11 agosto, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione di una misura cautelare.

Contestualmente, la Questura di Padova ha disposto la sospensione dal servizio dell’agente.

Anziano aggredito per rubargli l’auto

L’episodio più grave della vicenda resta l’aggressione al 92enne, che secondo la ricostruzione sarebbe stato colpito e costretto a uscire dalla propria auto prima che il mezzo venisse rubato. Una dinamica che ha trasformato un incidente stradale in una vicenda giudiziaria con profili ben più pesanti.

Le indagini e gli accertamenti proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria padovana, mentre l’agente resta sottoposto alla misura cautelare disposta dopo la convalida dell’arresto.

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