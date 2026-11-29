Un inseguimento in piena regola, un’auto rubata che si schianta contro un’altra vettura, i fuggitivi che scappano a piedi e un poliziotto che non si ferma e li rincorre. Fino a qui una scena che chiunque abbia indossato una divisa conosce bene. Ma a interrompere la corsa di quell’agente non sono stati i malviventi. È stata l’auto dei carabinieri intervenuta in suo aiuto, che nelle fasi più concitate dell’operazione ha ingranato la retromarcia e lo ha investito. Era il 24 ottobre 1995. Trentuno anni dopo, il Tribunale del lavoro di Firenze gli ha riconosciuto lo status di vittima del dovere, respingendo la tesi dell’amministrazione secondo cui quell’incidente non avrebbe nulla a che vedere con il contrasto alla criminalità.

Cosa accadde quella sera

Il poliziotto era impegnato in un servizio di controllo del territorio quando l’equipaggio della volante si mise sulle tracce di un’auto rubata. Non si trattava di un controllo di routine: gli occupanti del mezzo, poco prima, avevano tentato di investire un altro componente dell’equipaggio. L’inseguimento si concluse con la collisione dell’auto rubata contro un’altra vettura. A quel punto i fuggitivi abbandonarono il mezzo e proseguirono a piedi.

L’agente scese dalla volante e continuò a inseguirli, affiancato da un carabiniere giunto in ausilio. È in questo frangente che la vettura dell’Arma, impegnata nelle manovre per bloccare i fuggitivi, fece una retromarcia improvvisa e lo travolse.

Le lesioni e un’invalidità superiore al 41%

Il bilancio fisico fu pesante. Al Cto gli vennero diagnosticate una lussazione dell’anca sinistra e la frattura della parete posteriore del cotile, trattata chirurgicamente. Durante il ricovero sopraggiunse una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra, dalla quale è residuata una sindrome post-flebitica permanente.

Le infermità sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio solo nel 2019, ventiquattro anni dopo i fatti. La consulenza tecnica disposta dal Tribunale ha quantificato la menomazione permanente nel 41,3%, una percentuale che ha segnato in modo definitivo la vita professionale e personale dell’agente.

Il nodo giuridico: conta chi ha investito?

L’amministrazione si è opposta al riconoscimento su due fronti. Da un lato ha contestato che l’attività svolta quella sera rientrasse tra quelle tutelate dalla normativa sulle vittime del dovere; dall’altro ha negato il nesso tra servizio e lesioni. L’argomento, in sostanza, era questo: a investire il poliziotto non erano stati i criminali inseguiti ma un collega di un’altra forza di polizia, dunque l’evento andava considerato un comune incidente stradale.

La giudice ha ribaltato questa impostazione. Secondo la sentenza, non è necessario che le lesioni siano provocate direttamente dai malviventi. Ciò che rileva è che l’incidente si verifichi nel corso di un’attività di contrasto alla criminalità e che da quella attività derivi il danno. L’investimento, scrive il Tribunale, «si verificò mentre era ancora in corso la ricerca dei fuggitivi, nella stessa sequenza operativa iniziata con l’inseguimento dell’auto rubata. Il collegamento, dunque, è diretto».

La disciplina delle vittime del dovere, contenuta nella legge 266/2005 (articolo 1, commi 563 e 564) e nel Dpr 243/2006, richiede che il dipendente sia esposto a un rischio superiore a quello ordinario dell’attività lavorativa. La Cassazione, in passato, ha negato i benefici a militari investiti durante normali posti di controllo proprio per l’assenza di circostanze straordinarie. Qui, invece, il contesto era quello di un inseguimento di soggetti che avevano già tentato di investire un agente: una sequenza operativa che, per il Tribunale fiorentino, non si interrompe solo perché il veicolo che ha causato il danno era quello di chi stava intervenendo in aiuto.

Prescrizione: lo status non si perde, i soldi in parte sì

La decisione non è stata una vittoria totale. La giudice ha accolto in parte l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, applicando una distinzione ormai consolidata: il diritto allo status di vittima del dovere non si prescrive, mentre i singoli benefici economici sono soggetti al termine decennale.

Nel concreto, è stata dichiarata prescritta la speciale elargizione una tantum. Per gli assegni vitalizi, sono esclusi i ratei maturati prima del 15 aprile 2015, cioè dieci anni prima della prima istanza amministrativa considerata valida. Restano dovuti i ratei successivi, le prestazioni future e gli altri benefici previsti dalla legge. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 4.750 euro di spese di lite.

Trent’anni per un riconoscimento

Il caso fotografa una realtà che chi opera nel comparto sicurezza conosce bene: tra l’infortunio del 1995, il riconoscimento della causa di servizio nel 2019 e la sentenza di oggi sono trascorsi trentuno anni. Un arco temporale che ha eroso una parte consistente dei benefici economici, prescritti proprio a causa del tempo necessario a ottenere una risposta dall’amministrazione. Lo status, però, è stato riconosciuto. E con esso il principio che un agente ferito mentre insegue dei criminali resta vittima del dovere anche quando, per una beffa del destino, a colpirlo è l’auto arrivata per dargli una mano.

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