Poliziotto della Stradale arrestato per pedopornografia: scoperto da un software dei colleghi della Postale, resta in carcere. Davanti al giudice: «Sono dispiaciuto»

È stato convalidato l’arresto dell’agente della Polizia Stradale in servizio nel Bresciano, finito in manette con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il poliziotto, un 41enne incensurato, resta nel carcere di Cremona. Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice ha detto di essere dispiaciuto e di stare attraversando un momento difficile, legato ad alcuni problemi familiari.

L’arresto in flagranza da parte dei colleghi della Postale

A procedere all’arresto, avvenuto in flagranza di reato nella serata di giovedì 29 ottobre, sono stati i colleghi della Polizia Postale. Nei dispositivi informatici dell’agente gli investigatori hanno trovato migliaia di file pedopornografici: foto e video che ritraggono giovani, giovanissimi e bambini. Un vero archivio dell’orrore, emerso durante la perquisizione nel corso della quale sono stati sequestrati tutti i supporti elettronici in uso all’uomo.

Proprio su quel materiale si concentrano ora gli accertamenti, per capire da dove provenissero i contenuti e se l’agente abbia avuto un ruolo anche nella loro produzione.

Il software che ha intercettato il traffico su Telegram

A indirizzare le indagini è stato un nuovo software in dotazione alla Polizia Postale, uno strumento sviluppato sul modello di quelli impiegati dalle forze di polizia statunitensi e utilizzato dalle sezioni di Brescia e Milano. Il sistema consente di monitorare sul territorio i flussi di caricamento e scaricamento di immagini e video illegali sulle piattaforme di messaggistica, analizzando rapidamente decine di migliaia di utenze, individuando il tipo di materiale consultato e l’area geografica da cui avviene il traffico, per poi segnalare alle strutture territoriali competenti il nominativo da verificare.

In questo caso l’attenzione si è concentrata su Telegram, dove il software avrebbe rilevato attività riconducibili alla circolazione di materiale pedopornografico, oltre a caricamenti e download da siti web. La sorpresa è arrivata al momento dell’identificazione del soggetto geolocalizzato: un agente della Polizia di Stato in servizio alla Stradale nel Bresciano. Gli approfondimenti hanno quindi portato alla perquisizione, durante la quale è emersa la vastità della raccolta digitale.

Le domande ancora aperte: produzione e complici

I dispositivi sequestrati saranno ora esaminati per ricostruire le modalità con cui i file sono stati acquisiti, conservati ed eventualmente condivisi. Tra gli aspetti da chiarire c’è soprattutto la possibile produzione diretta delle immagini: gli inquirenti devono stabilire se il poliziotto abbia soltanto scaricato materiale già presente in rete oppure se abbia realizzato a sua volta i contenuti. Al momento si tratta di un’ipotesi investigativa, che dovrà essere verificata attraverso l’analisi dei supporti informatici e degli altri elementi raccolti.

Un ulteriore fronte riguarda l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Gli accertamenti puntano a ricostruire contatti e scambi sulle piattaforme digitali, per capire se il caso riguardi esclusivamente la posizione dell’agente o se possa allargarsi ad altri utenti. L’indagine, coordinata dalla Procura di Brescia, è ancora in corso e saranno gli esiti delle verifiche a definire i contorni della vicenda.

Il secondo arresto in pochi giorni nel Bresciano

L’arresto del poliziotto è arrivato a poche ore di distanza da un altro provvedimento analogo, sempre nel Bresciano. Il 28 ottobre la Polizia Postale aveva infatti arrestato un albergatore quarantenne del lago di Garda, trovato in possesso di circa 10mila file con immagini e video di abusi su minori tra i 6 e i 16 anni, meticolosamente catalogati in apposite cartelle. In quel caso l’indagine, condotta con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online e coordinata dalla Procura di Brescia, era partita da una segnalazione di organismi internazionali impegnati nella tutela dei minori; l’uomo è finito ai domiciliari.

Due operazioni che confermano come le nuove tecnologie a disposizione della Postale stiano cambiando il contrasto alla pedopornografia online, permettendo di individuare in tempi rapidi anche gli insospettabili. Compreso, in questo caso, chi indossa la stessa divisa di chi indaga.

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