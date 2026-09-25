Poliziotto della Polfer arrestato con cocaina purissima e 40mila euro falsi: “Traditi cittadini e colleghi”
Fermato sull’A13 con un complice: in auto droga “in sasso” e banconote false da 20 euro
Un agente della Polfer di Padova è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima, ancora in forma di “sasso”, e di 40mila euro in banconote false del taglio da 20 euro.
L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Padova, che da settimane teneva sotto osservazione il poliziotto, un 34enne, sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio.
Insieme a lui è stato arrestato anche il conducente dell’auto su cui viaggiava: un 28enne di Piove di Sacco, nel Padovano.
Il controllo nella tarda serata di martedì 22 settembre
Il fermo è avvenuto nella tarda serata di martedì 22 settembre, lungo l’autostrada A13. Gli investigatori hanno individuato il 34enne a bordo di un’auto diretta verso Padova, in arrivo da Bologna.
Secondo quanto ricostruito, i due potrebbero essere partiti dalla provincia di Napoli, area in cui il poliziotto risiedeva prima di prendere servizio a Padova.
Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno trovato nel portaoggetti un pacchetto contenente la cocaina. La sostanza, secondo gli investigatori, una volta tagliata avrebbe potuto superare il mezzo chilo destinato allo spaccio al dettaglio.
Nel bagagliaio un trolley con quattro pacchi di banconote false
La perquisizione dell’auto ha portato anche al ritrovamento di un trolley nel bagagliaio. All’interno erano custoditi quattro pacchi contenenti banconote false, tutte del taglio da 20 euro, per un valore complessivo di 40mila euro.
Dopo il trasferimento in Questura, il poliziotto e il 28enne sono stati dichiarati in arresto e condotti nel carcere Due Palazzi di Padova.
Per l’agente della Polfer è già scattata la sospensione cautelare dal servizio.
Il questore Odorisio: “Le mele marce vanno isolate e allontanate”
Durissima la presa di posizione del questore di Padova, Marco Odorisio, che ha commentato l’arresto sottolineando la gravità della condotta contestata a un appartenente alla Polizia di Stato.
“Quando un poliziotto commette un reato viene meno ai fondamenti del proprio servizio assunti con il giuramento e tradisce i cittadini che ripongono la loro fiducia a nostro favore, le istituzioni, tradisce gli stessi colleghi che quotidianamente sono impegnati nelle molteplici attività di istituto, ma tradisce soprattutto la memoria dei poliziotti caduti nell’adempimento del proprio dovere”, ha dichiarato Odorisio.
Il questore ha poi aggiunto: “Le mele marce vanno isolate ed allontanate. Questa vicenda ha dimostrato come la Polizia di Stato di Padova abbia gli anticorpi per individuare e contrastare quanti, all’interno dell’Amministrazione, commettono reati”.
Indagine interna e profilo disciplinare
Sul piano amministrativo, la misura immediata adottata nei confronti del 34enne è la sospensione cautelare dal servizio, disposta dopo l’arresto.
La vicenda apre ora un doppio fronte: quello penale, legato al possesso della cocaina e delle banconote false, e quello disciplinare interno alla Polizia di Stato, con possibili ulteriori provvedimenti a carico dell’agente coinvolto.
Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google?G Aggiungi Infodifesa
come fonte preferita su Google
🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!
Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.🔔 ISCRIVITI ORA
Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!
📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!
Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!✅ Iscriviti su WhatsApp
Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.