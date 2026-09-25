Poliziotto della Polfer arrestato con cocaina purissima e 40mila euro falsi: “Traditi cittadini e colleghi”

Il questore ha poi aggiunto: “ Le mele marce vanno isolate ed allontanate. Questa vicenda ha dimostrato come la Polizia di Stato di Padova abbia gli anticorpi per individuare e contrastare quanti, all’interno dell’Amministrazione, commettono reati ”.

“ Quando un poliziotto commette un reato viene meno ai fondamenti del proprio servizio assunti con il giuramento e tradisce i cittadini che ripongono la loro fiducia a nostro favore, le istituzioni, tradisce gli stessi colleghi che quotidianamente sono impegnati nelle molteplici attività di istituto, ma tradisce soprattutto la memoria dei poliziotti caduti nell’adempimento del proprio dovere ”, ha dichiarato Odorisio.

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