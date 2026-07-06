Poliziotto condannato a Genova: «Fingeva di essere al lavoro», 135 ore di assenze contestate

Assistente capo della Scientifica condannato in primo grado

Un assistente capo della Polizia di Stato in servizio a Genova è stato condannato in primo grado a 3 anni e 2 mesi di reclusione per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni da parte di un dipendente pubblico.

La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Elisa Centore. La pubblica ministera Eugenia Menichetti aveva chiesto una condanna a 3 anni.

L’imputato, 54 anni, in servizio alla Polizia Scientifica, secondo l’accusa avrebbe attestato falsamente la propria presenza al lavoro mentre, in realtà, si sarebbe assentato per svolgere attività legate al suo ruolo di presidente di una società sportiva dilettantistica del ponente genovese, con annesso stabilimento balneare.

Le accuse: ritardi, uscite anticipate e straordinari contestati

Al centro del procedimento ci sono 135 ore di assenza contestate nell’arco di due anni.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il poliziotto avrebbe accumulato ingressi in ritardo, uscite anticipate e straordinari indicati ma mai effettivamente svolti. Le contestazioni riguardano quindi la presunta falsa attestazione dell’orario di servizio e il conseguente danno arrecato all’amministrazione pubblica.

Gli accertamenti sono stati svolti dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura e sarebbero nati in seguito a screzi interni alla società sportiva presieduta dall’agente, incarico dal quale l’uomo si è dimesso nel 2022.

Il caso dell’infortunio alla caviglia

Tra gli episodi finiti nel fascicolo anche un presunto infortunio a una caviglia.

Secondo l’accusa, una sera il poliziotto si sarebbe fatto male, ma avrebbe poi sostenuto di essersi infortunato la mattina successiva mentre si recava al lavoro. In questo modo, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe potuto ottenere il congedo per malattia senza essere soggetto ad alcuni controlli.

Anche questo elemento è stato valutato nell’ambito del procedimento che ha portato alla condanna di primo grado.

Stabilimento balneare sequestrato e altro filone d’indagine

La vicenda si intreccia anche con lo stabilimento balneare collegato alla società sportiva.

Un anno dopo le dimissioni dell’agente dalla presidenza, lo stabilimento è stato sequestrato dalla Guardia Costiera. Il poliziotto risulta inoltre attualmente indagato in un altro procedimento per una serie di presunte violazioni paesaggistiche e ambientali.

Si tratta di un filone distinto rispetto alla condanna per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni.

La difesa: “Non colpevole fino a condanna definitiva”

L’avvocato Riccardo Passeggi, difensore del poliziotto, ha annunciato il ricorso in appello.

Il legale ha ricordato che il suo assistito “rimane non colpevole fino a condanna definitiva” e ha sottolineato la volontà di attendere il deposito delle motivazioni della sentenza.

“Attendiamo le motivazioni e rispettiamo la sentenza, anche se non la condividiamo”, ha dichiarato l’avvocato, confermando l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado.

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