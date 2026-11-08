Poliziotti pronti a scendere in piazza: «40 miliardi per le armi, a noi poche decine di euro in più di pensione».

Il Silp Cgil aderisce allo sciopero generale del 20 novembre. Il Siulp parla di «impegni totalmente disattesi» sulla previdenza dedicata e avverte: «Sarà una stagione di proteste senza precedenti»

Questa volta non saranno dall’altra parte del cordone. Caschi e scudi restano in caserma: il 20 novembre le poliziotte e i poliziotti del Silp Cgil saranno in piazza insieme agli altri lavoratori per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. A confermarlo è il segretario generale Pietro Colapietro, che dopo aver letto i numeri della legge di bilancio non usa giri di parole: «Questo governo, ancora una volta, delude profondamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato».

Il confronto che fa discutere: Difesa a 40 miliardi, sicurezza interna ferma a 7,5

Il cuore della contestazione sta in un raffronto tra capitoli di spesa. Secondo l’analisi del sindacato, la spesa militare nel bilancio dello Stato «si avvia verso un picco mai toccato prima»: nel 2027 supererà i 40 miliardi di euro, con un aumento del 18% rispetto al 2026 (quando si attestava intorno ai 34 miliardi) e del 50% rispetto al 2023.

Di questi, 17,2 miliardi sono destinati ai programmi di acquisizione di nuovi sistemi d’arma e armamenti pesanti, pari al 43% dell’intero budget della Difesa. A cui vanno aggiunti, sottolinea Colapietro, «i 10 miliardi aggiuntivi nel biennio derivanti dalle clausole di salvaguardia europee per la Difesa».

Sul fronte opposto, il fondo per la sicurezza interna e civile resta «bloccato a circa 7,5 miliardi complessivi per il funzionamento ordinario della pubblica sicurezza». Un capitolo che il Silp definisce «schiacciato» da tre fattori: tagli lineari ai capitoli di spesa del Ministero dell’Interno, un deficit organico che supera le 11.000 unità nella sola Polizia di Stato e risorse per il rinnovo contrattuale che «non coprono neppure l’inflazione reale».

«Non serve a nulla riempirsi la bocca con la parola sicurezza – attacca il segretario del Silp – se poi nei fatti si destinano decine di miliardi ai sistemi d’arma e si negano i diritti previdenziali e retributivi a chi ogni giorno garantisce la legalità nelle nostre città».

Previdenza dedicata, «un’illusione propagandistica»

Il passaggio più duro riguarda la previdenza dedicata al comparto, la misura più attesa dal personale in divisa dopo anni di promesse. Per Colapietro non si tratta di un intervento espansivo ma del «semplice rifinanziamento di impegni già previsti nei bilanci pluriennali», insufficiente a compensare gli effetti del passaggio al sistema contributivo.

Il riconoscimento del principio, ammette il sindacalista, «è di per sé un fatto positivo». Ma i soldi messi sul tavolo raccontano un’altra storia: «Con gli stanziamenti attuali parliamo al massimo di poche decine di euro al mese sulla pensione futura delle colleghe e dei colleghi. Altro che perequare o compensare le carriere: così si prende in giro la categoria».

«Siamo anche cittadini»: sanità e scuola nel mirino

Il Silp Cgil allarga poi lo sguardo oltre il comparto. Le poliziotte e i poliziotti, ricorda Colapietro, «sono anche e soprattutto cittadine e cittadini» che vivono sulla propria pelle i tagli allo stato sociale: «L’impossibilità di prenotare una visita medica in tempi decenti, i disagi dei nostri figli in scuole spesso fatiscenti, dove maestri e professori sono costretti a chiedere contributi economici alle famiglie anche solo per acquistare il materiale didattico di base».

Da qui il parallelo con medici, infermieri e insegnanti, che «lavorano ogni giorno con immensa passione e professionalità, ma vedono umiliati i propri sacrifici da retribuzioni del tutto inadeguate, esattamente come accade a chi porta una divisa». La vera sicurezza, aggiunge, «è quella garantita dalle forze dell’ordine e non certo dal riarmo e dalla guerra».

Le richieste che il sindacato porterà in piazza il 20 novembre sono quattro: un piano straordinario di assunzioni, risorse adeguate per la sicurezza civile, la tutela di salute e scuola pubblica e trattamenti retributivi e previdenziali dignitosi «per chi serve il Paese».

Anche il Siulp alza la voce: «Il Governo ha tradito la parola data»

Il malessere non si ferma al sindacato di area Cgil. Toni altrettanto netti arrivano dal Siulp, il primo sindacato della Polizia di Stato, che dopo aver esaminato la bozza della legge di stabilità licenziata dal Consiglio dei ministri parla apertamente di «impegni totalmente disattesi».

«Nessun impegno concreto, nessuna traccia delle risorse stimate e promesse per la previdenza dedicata», scrive in una nota il segretario generale Felice Romano. «Nonostante le ripetute rassicurazioni ufficiali, giunte sia attraverso annunci pubblici sia durante i tavoli negoziali da parte di Ministri ed esponenti di spicco dell’Esecutivo e della maggioranza, il Governo ha tradito la parola data al personale della Polizia di Stato e dell’intero Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico».

Pensioni al 60-65% dell’ultimo stipendio e perdite fino a 53mila euro

Il Siulp tiene a precisare che la previdenza dedicata «non è una pretesa di privilegio né un “qualcosa in più”», ma la traduzione del principio di specificità già riconosciuto per legge. E snocciola i numeri del problema: con il contributivo puro la pensione oggi si attesta ad «appena il 60/65% dell’ultima retribuzione». A pesare è anche la mancata attivazione della previdenza complementare, una «paralisi istituzionale» che per gli operatori in divisa si traduce in perdite stimate tra i 43.000 e i 53.000 euro.

C’è poi il nodo dell’obbligo di cessazione dal servizio a 60 anni: considerata l’età media di ingresso nei ruoli, sempre più alta per via dei titoli di studio richiesti, quel limite «condanna chi decide di servire il Paese a uno scenario pensionistico iniquo, collocando questi lavoratori tra i nuovi poveri del futuro».

Ausiliari, ufficiali di polizia giudiziaria e graduatorie: le altre richieste

Romano non nasconde di conoscere «la complessa congiuntura economica internazionale, segnata da tensioni geopolitiche e scenari bellici». Ma proprio dalla bozza, sostiene, emergono «scelte di spesa incoerenti». Il riferimento è ai finanziamenti per la figura degli ausiliari: «Un ingente investimento di risorse pubbliche per creare lavoratori che non solo saranno sottopagati, ma destinati a trasformarsi in un vero e proprio precariato di Stato».

Il Siulp chiede quindi la riconvocazione immediata dei tavoli di confronto sulla legge di bilancio, «atto dovuto non solo perché previsto dalla normativa vigente, ma soprattutto di rispetto delle corrette e responsabili relazioni sindacali sinora tenute». Sul tavolo anche l’emergenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, figure «a rischio estinzione» per il blocco del turn over e l’ondata di pensionamenti. Una soluzione, suggerisce il sindacato, esiste già: lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per ispettori a favore degli idonei non vincitori, «anziché spendere ulteriori risorse per nuovi concorsi».

L’appello a Meloni e l’avvertimento sulle piazze

La nota si chiude con un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri e ai leader della maggioranza: «Per noi la parola data e gli impegni presi si onorano». E con un avvertimento esplicito: se l’Esecutivo manterrà «questo atteggiamento di netta chiusura», il sindacato «non esiterà ad avviare una stagione di protesta senza precedenti».

«Si eviti – conclude Romano – che le donne e gli uomini in uniforme debbano scendere nelle piazze per rivendicare e difendere il fondamentale diritto alla propria sopravvivenza economica previdenziale». Per il Silp Cgil, quella piazza ha già una data: 20 novembre.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!