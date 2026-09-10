“Non sapevo fosse morto, sennò gli sfilavo il Rolex”: la frase choc nelle carte dell’inchiesta sui poliziotti arrestati ad Anzio

Cinque agenti arrestati, l’accusa: droga sottratta, soldi spariti e rapporti con il narcotraffico

Una frase brutale, intercettata dagli investigatori, è diventata il simbolo dell’inchiesta che ha travolto il commissariato di Anzio-Nettuno: “Non sapevo fosse morto, sennò gli sfilavo il Rolex”. Parole attribuite a uno dei poliziotti finiti nell’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, dopo mesi di accertamenti su presunti rapporti opachi tra uomini dello Stato, informatori e ambienti dello spaccio sul litorale romano.

Il caso è esploso con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone, tra cui cinque appartenenti alla Polizia di Stato. Non figure marginali, secondo l’impianto accusatorio, ma agenti inseriti nell’ufficio di polizia giudiziaria del commissariato di Anzio, uno dei territori più sensibili del litorale, già segnato dallo scioglimento per mafia dei Comuni di Anzio e Nettuno.

L’inchiesta partita da una telefonata intercettata

Le indagini, secondo quanto emerge dagli atti, prendono avvio nel febbraio 2024, quando una conversazione intercettata tra Giancarlo Massidda e il figlio Simone accende i riflettori sugli agenti del commissariato. Il contenuto della telefonata è netto: “Si tengono la droga delle perquisizioni”.

Massidda è una figura nota agli investigatori: indicato tra i latitanti più pericolosi, era stato arrestato nel 2002, poi evaso dai domiciliari nel 2010 e rintracciato otto anni dopo a Buenos Aires, in Argentina. La telefonata non viene letta dagli inquirenti come una semplice lamentela, ma come il segnale di un malessere interno agli stessi circuiti criminali del territorio: qualcuno, anche tra i trafficanti, temeva il comportamento di quegli agenti.

Da lì parte l’indagine della Dda, condotta dal Servizio centrale operativo, dalla Sisco di Roma e dalla Squadra Mobile capitolina.

Le accuse contestate agli agenti

Il quadro ricostruito dagli investigatori è pesante. Ai cinque poliziotti vengono contestati, a vario titolo, reati gravissimi:

associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso in cessione di droga e accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia.

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe agito sfruttando il proprio ruolo istituzionale e la rete di informatori sul territorio. Gli agenti avrebbero trattenuto parte della droga sequestrata durante le perquisizioni, utilizzandola poi per condizionare e manovrare gruppi di spacciatori.

Il presunto sistema: sequestri dimezzati e informatori usati per fare affari

Nelle carte dell’inchiesta vengono indicati almeno 17 episodi in cui il presunto sodalizio avrebbe trattenuto parte dei sequestri di stupefacenti. La droga, invece di essere interamente verbalizzata e sottratta al mercato, sarebbe stata in parte gestita dagli stessi agenti attraverso la collaborazione di quattro informatori.

Il meccanismo ipotizzato dagli inquirenti è quello di una rete parallela: da un lato l’attività ufficiale di polizia giudiziaria, dall’altro una gestione illecita di sostanze e informazioni, con spacciatori controllati, indirizzati o costretti a collaborare.

In almeno due episodi, inoltre, sarebbe stata accertata la sottrazione complessiva di 20mila euro durante perquisizioni. Denaro che, secondo l’accusa, sarebbe sparito anziché essere regolarmente sequestrato e verbalizzato.

Lo spacciatore ai domiciliari costretto a “lavorare” per il gruppo

Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori compare anche la vicenda di uno spacciatore arrestato e poi finito ai domiciliari. Secondo l’accusa, l’uomo sarebbe stato costretto a “lavorare” per il gruppo, fornendo informazioni e spacciando droga che sarebbe stata sottratta durante precedenti sequestri.

È uno dei passaggi più delicati dell’inchiesta, perché descrive un presunto ribaltamento completo delle funzioni: chi avrebbe dovuto reprimere il traffico di stupefacenti, secondo la Dda, avrebbe invece usato il proprio ruolo per alimentare e governare segmenti dello stesso mercato criminale.

L’inseguimento, la morte del corriere e i 25 chili di cocaina spariti

Il capitolo più grave riguarda un inseguimento terminato con la morte di un corriere della droga albanese. Nella ricostruzione investigativa, l’uomo stava spostando parte di un carico di cocaina da un deposito a un altro quando si sarebbe verificata la fuga e il successivo incidente mortale.

Dopo l’intervento, gli agenti avrebbero verbalizzato il sequestro di 25 chili di cocaina. Ma secondo l’accusa erano a conoscenza dell’esistenza di un’altra parte del carico: altri 25 chili di “bianca”, mai ritrovati.

È in questo contesto che emerge l’intercettazione destinata a colpire maggiormente l’opinione pubblica: “Non sapevo fosse morto, sennò gli sfilavo il Rolex”.

Accessi abusivi alle banche dati e informazioni usate per pilotare i pregiudicati

Un altro fronte dell’inchiesta riguarda l’uso dei sistemi informatici delle forze dell’ordine. Gli agenti, secondo l’accusa, avrebbero consultato banche dati riservate non per finalità di servizio, ma per acquisire informazioni su pregiudicati e soggetti del territorio.

Quelle informazioni sarebbero poi state utilizzate per orientare le mosse di alcuni criminali, controllare dinamiche interne allo spaccio e rafforzare il presunto sistema di gestione illecita.

“Mine vaganti” nel litorale romano

Secondo la ricostruzione investigativa, i cinque agenti non sarebbero stati organicamente inseriti nei clan storici già conosciuti dagli inquirenti. Proprio per questo, nel contesto criminale del litorale, sarebbero stati percepiti come “mine vaganti”: soggetti capaci di interferire con gli equilibri del narcotraffico senza appartenere stabilmente a una singola organizzazione.

Una posizione che li avrebbe resi pericolosi anche agli occhi di chi, con droga e traffici internazionali, aveva costruito interessi consolidati tra Anzio, Nettuno e l’area sud della Capitale.

La sospensione immediata dal servizio

Dopo l’esecuzione delle misure cautelari, il questore di Roma Roberto Massucci ha firmato i provvedimenti di immediata sospensione dal servizio per i cinque agenti coinvolti.

Gli arrestati sono stati trasferiti in diverse strutture penitenziarie, anche fuori regione, in attesa degli interrogatori previsti nell’ambito della procedura cautelare.

Durante l’inchiesta, gli agenti erano già stati progressivamente allontanati dall’ufficio di polizia giudiziaria: ferie e trasferimenti in altri incarichi sarebbero stati disposti in modo graduale per non compromettere l’attività investigativa in corso.

Il nodo della fiducia nelle istituzioni

L’indagine sui poliziotti di Anzio colpisce un territorio già fragile, dove la presenza criminale ha avuto negli anni un peso documentato anche nelle decisioni amministrative che hanno portato allo scioglimento per mafia di Anzio e Nettuno.

Il punto più delicato riguarda il rapporto tra cittadini e istituzioni. Quando il sospetto investe uomini chiamati a garantire legalità, sicurezza e contrasto alla criminalità, il danno non è soltanto giudiziario: diventa anche istituzionale.

Le accuse dovranno essere vagliate nelle sedi competenti e gli indagati restano presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Ma il quadro ricostruito dalla Dda descrive una vicenda di estrema gravità, fatta di droga sottratta, soldi spariti, verbali contestati, banche dati violate e parole intercettate che hanno già lasciato un segno pesante.

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