Poliziotta investita durante i rilievi di un incidente stradale: è grave

Un’agente della Polizia ferroviaria è stata investita da un’auto, mercoledì 9 febbraio in serata, mentre stava effettuando un servizio di gestione della viabilità, davanti al passaggio a livello che attraversa la strada di collegamento al rione di Selz, a Ronchi dei Legionari (Gorizia). La donna, a causa dell’impatto, è stata sbalzata per circa quattro metri rovinando sull’asfalto. L’agente è stata trasferita in ambulanza all’ospedale triestino di Cattinara.

Sono in fase di accertamento le cause per cui l'automobilista non si è accorto della presenza sulla carreggiata della poliziotta e l'ha investita.

I primi soccorsi alla donna sono stati portati direttamente dai colleghi della Polfer che stavano eseguendo i rilievi assieme a lei per il precedente incidente. Agenti che si sono poi occupati anche di accertare la dinamica dell’investimento: tra le cause ci sarebbe un riflesso dei fari di altre vetture che avrebbero impedito una corretta visuale non lontano dalla zona dei binari.