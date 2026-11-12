Pistola in vista in discoteca a Milano, allontanati due agenti della Polizia Locale: cosa hanno violato davvero e cosa rischiano

La notte al The Club e la chiamata al 112

Doveva essere la festa per un ventitreesimo compleanno. È finita con l’intervento del Nucleo Radiomobile dei carabinieri e il ritiro cautelare di due pistole d’ordinanza. Protagonisti, secondo quanto riportato da la Repubblica, due agenti della Polizia Locale di Milano di 23 e 24 anni, entrambi fuori servizio, allontanati verso le 5 del mattino di venerdì 6 novembre dal The Club, locale di corso Garibaldi all’angolo con via della Moscova, nel cuore della movida di Brera.

La ricostruzione è lineare. I due si sarebbero presentati all’ingresso e avrebbero mostrato i tesserini di riconoscimento al personale. Entrano. Poco dopo, gli addetti alla sicurezza notano che uno dei due ha la pistola di servizio infilata nella cintura, ben visibile. La security li accompagna all’uscita; il 24enne rivendica più volte la propria appartenenza alle forze dell’ordine e, di fronte all’ipotesi di chiamare le autorità, avrebbe risposto con un «Non c’è problema». I buttafuori chiamano comunque il 112 segnalando la presenza di persone armate nella struttura.

I carabinieri rintracciano i due poco distante. Sul posto arriva poi un ufficiale della Polizia Locale che prende in consegna le armi, ritirate in via preventiva e cautelare. I due sostengono di non aver commesso alcuna irregolarità all’interno del locale.

Al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati, non essendo state presentate querele di parte. Il Comando e l’amministrazione comunale hanno però avviato l’iter per un procedimento disciplinare.

Un fine settimana difficile nella stessa zona

L’episodio si inserisce in giorni particolarmente tesi per quell’incrocio tra via Moscova, largo La Foppa e corso Garibaldi. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, verso le 4.15, tre militari del 151° Reggimento “Sassari” impiegati in “Strade Sicure”, fuori servizio e disarmati, erano stati aggrediti da un gruppo di sette-otto giovani proprio all’uscita dal The Club, con prognosi fino a trenta giorni. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8, intorno alle 2.30, un’agente della Polizia Locale di 30 anni in servizio in borghese per il controllo della movida è stata ferita a una mano da un 21enne armato di coltello da cucina mentre cercava di sedare una rissa in largo La Foppa: quattro punti di sutura, sette giorni di prognosi, il giovane arrestato per resistenza aggravata e lesioni.

È in questo clima che una segnalazione di “soggetti armati in discoteca” ha fatto scattare, comprensibilmente, un dispositivo robusto.

Possono portare l’arma fuori servizio? Sì, ma con limiti precisi

La domanda che molti si pongono è semplice: due agenti di polizia locale, liberi dal servizio, potevano avere con sé la pistola d’ordinanza? La risposta, in linea di principio, è sì.

La Legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), all’articolo 5, comma 5, stabilisce che gli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati. Il Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145 specifica le condizioni: l’arma può essere portata anche fuori servizio, ma esclusivamente nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e solo quando il regolamento comunale prevede l’assegnazione continuativa dell’arma all’agente. Fuori dal territorio comunale, salvo casi specifici previsti dalla norma, il porto non è consentito.

Per la Polizia di Stato e le forze a ordinamento militare il quadro è diverso: l’articolo 73 del Regio Decreto 635/1940, regolamento di esecuzione del TULPS, riconosce agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza la facoltà di portare senza licenza le armi d’ordinanza anche quando non sono in servizio, senza limiti territoriali. Il Decreto Sicurezza 2025 (D.L. 48/2025, convertito con la Legge 80/2025) ha inoltre esteso agli agenti di pubblica sicurezza la possibilità di portare fuori servizio, senza licenza, anche un’arma privata legalmente detenuta.

Il Parlamento ha fissato i principi generali per superare la vecchia legge quadro del 1986, ma il Governo ha 12 mesi di tempo (fino a ottobre 2027) per emanare i decreti attuativi che stabiliranno le regole pratiche su addestramento, porto, custodia e revoca delle armi.

Nel caso milanese, dunque, i due agenti si trovavano nel territorio del proprio Comune. Se – come è presumibile per agenti in servizio a Milano – sono in possesso della qualifica di PS e il regolamento del Corpo prevede l’assegnazione continuativa, il semplice fatto di avere la pistola con sé non costituisce un illecito.

Il punto critico: l’arma non si mostra

Dove la condotta diventa problematica è nella modalità di porto. Il DM 145/1987 è esplicito: quando l’agente opera in abiti civili o è fuori servizio, l’arma deve essere portata in modo non visibile. Una pistola infilata nella cintura, esposta in un locale notturno pieno di persone, è esattamente ciò che la norma vuole evitare.

La ragione è duplice. Da un lato, un’arma visibile in un contesto affollato genera allarme ingiustificato e può innescare reazioni a catena, come dimostra proprio la chiamata al 112. Dall’altro, espone l’arma stessa al rischio di sottrazione o di contatto accidentale. Per questo i regolamenti di servizio dei vari corpi – per la Polizia di Stato il D.P.R. 782/1985 – impongono doveri di diligenza, correttezza e contegno anche fuori dall’orario di lavoro, a tutela del prestigio dell’amministrazione.

Il ritiro cautelare dell’arma disposto dall’ufficiale intervenuto non è una sanzione, ma una misura prudenziale che consente al Comando di valutare con calma i requisiti di affidabilità. Il quadro normativo di riferimento resta il TULPS: l’articolo 39 consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi a chi sia ritenuto capace di abusarne, mentre l’articolo 43 esclude dal rilascio del titolo chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Principi che, pur nati per i privati cittadini, orientano anche la valutazione interna sugli operatori di polizia.

Alcol e armi: la regola generale

Va chiarito un aspetto: nessuna delle ricostruzioni disponibili parla di stato di ebbrezza dei due agenti. Il tema dell’alcol in discoteca è però inevitabile quando si discute di armi in locali notturni, ed è utile fissare la regola.

L’articolo 688 del Codice penale, che sanziona la manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, è oggi un illecito amministrativo dopo la depenalizzazione del 1999. Ma per chi porta un’arma il problema non è la multa: assumere alcolici con una pistola carica addosso configura una grave negligenza nella custodia e nel porto dell’arma, incompatibile con i requisiti psicofisici richiesti, e fa scattare il ritiro cautelare e la sanzione disciplinare in via pressoché automatica. Per la Polizia di Stato il riferimento è il D.P.R. 737/1981; per la polizia locale si applicano le norme disciplinari del CCNL Funzioni Locali e i regolamenti del Corpo.

Cosa rischiano concretamente

Sul piano penale, allo stato, nulla: nessuna denuncia, nessuna querela, nessuna iscrizione. Il porto dell’arma era, nei presupposti, legittimo. Resta aperto il fronte disciplinare, che si muove su due direttrici.

La prima riguarda la violazione delle modalità di porto previste dal DM 145/1987, cioè l’arma esposta invece che occultata. La seconda, forse più pesante nella valutazione del Comando, riguarda il comportamento complessivo: l’eventuale uso del tesserino per entrare nel locale, le insistenze con la security e soprattutto le eventuali frasi rivolte ai carabinieri intervenuti, che inquadrano la vicenda sotto il profilo del decoro e del rapporto tra corpi di polizia.

Le sanzioni possibili vanno dal richiamo scritto alla sospensione dal servizio, fino – nei casi più gravi – a misure più incisive sull’assegnazione dell’arma. Sarà il procedimento a stabilire la proporzione. Per il Corpo milanese, reduce dall’inchiesta estiva sulla cosiddetta “squadretta” e impegnato ogni fine settimana sul fronte della movida, è un’altra pagina che il comandante Gianluca Mirabelli avrebbe volentieri evitato.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!