Pm chiede condanne fino a 16 per i Carabinieri della Levante “Traditori dello Stato”

“Traditori dello Stato”. Così il procuratore di Piacenza Grazia Pradella ha definito i carabinieri imputati per i fatti della caserma ‘Levante’, al termine della requisitoria della pubblica accusa nel processo in rito abbreviato.

La Procura ha concluso chiedendo la condanna a 16 anni, 1 mese e 10 giorni per Giuseppe Montella, appuntato considerato il leader dei militari arrestati la scorsa estate per reati come tortura, spaccio, estorsione. E poi 14 anni, 5 mesi e 10 giorni chiesti per Salvatore Cappellano, 13 anni per Giacomo Falanga, 7 anni e 8 mesi per Daniele Spagnolo e 5 anni per Marco Orlando, ex comandante di stazione.