Rimproverato dalla sentinella, Ministro della Difesa lo premia con una medaglia: cosa è successo alla Tomba del Milite Ignoto

Il richiamo davanti al memoriale più sacro d’America

Un video girato mercoledì durante le celebrazioni del Veterans Day al cimitero nazionale di Arlington ha fatto il giro del mondo in poche ore. Le immagini mostrano il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, la moglie e alcuni consiglieri di alto livello mentre ridono e chiacchierano posando per delle fotografie davanti alla Tomba del Milite Ignoto. Pochi istanti dopo, la sentinella di guardia fa un passo verso il gruppo e scandisce ad alta voce: “Tutti i visitatori manterranno un’atmosfera di silenzio e rispetto in ogni momento”.

Il militare, identificato successivamente come lo Specialist Thomas Iglesias, non ha fatto eccezioni per il vertice del Pentagono. E il seguito della vicenda ha sorpreso molti.

La medaglia al soldato che ha richiamato il capo

A poche ore dalla diffusione del filmato, il Pentagono ha annunciato in una nota ufficiale che Hegseth ha conferito a Iglesias la Joint Service Commendation Medal “per l’esecuzione dei suoi doveri presso la Tomba del Milite Ignoto”.

Le fotografie della cerimonia sono state pubblicate direttamente sull’account X del Segretario, che appare mentre consegna la decorazione al soldato. Accanto a loro, secondo quanto riferito dal Pentagono, altri militari del 3° Reggimento di Fanteria dell’Esercito, meglio noto come Old Guard, l’unità incaricata della veglia permanente sulla tomba.

Il messaggio che accompagna il post è asciutto e diretto: “Amiamo i soldati. Amiamo gli standard. Ben fatto, Specialist. Avanti Patrioti”.

La versione del Pentagono

Il portavoce capo del Dipartimento, Sean Parnell, ha cercato di chiudere rapidamente il caso con una dichiarazione che riconosce la correttezza dell’intervento del militare: “Mentre si commemorava questa giornata solenne, un soldato ha correttamente e rispettosamente ricordato a tutti di mantenere il decoro”.

Parnell ha poi aggiunto che “il Segretario e l’intero Dipartimento hanno sempre onorato, e sempre onoreranno, i sacrifici compiuti dai nostri uomini e donne in uniforme per tenere l’America al sicuro”.

Perché la sentinella ha il dovere di intervenire

Il regolamento di Arlington è esplicito: ai visitatori viene chiesto di parlare a bassa voce e di astenersi da qualsiasi comportamento irrispettoso o disordinato. La Tomba del Milite Ignoto, che custodisce i resti di un soldato non identificato caduto nella Prima Guerra Mondiale, è considerata uno dei luoghi della memoria più sacri degli Stati Uniti.

Un militare del 3° Reggimento presidia il sito 24 ore su 24, ininterrottamente dal 1948. E il richiamo rivolto al gruppo di Hegseth non rappresenta affatto un’anomalia: secondo quanto riportato da CBS News, partner americano della BBC, le sentinelle ammoniscono i visitatori alcune volte al giorno. La differenza, stavolta, è stata l’identità del destinatario.

Una giornata già carica di tensione politica

L’episodio si inserisce in un contesto tutt’altro che tranquillo per il capo del Pentagono. Poche ore prima, il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance e altri membri dell’amministrazione avevano partecipato alla tradizionale deposizione della corona ad Arlington. Nel suo discorso Trump ha espresso gratitudine ai militari e ha rivendicato quello che considera il successo della sua amministrazione nella guerra contro l’Iran, indicando pubblicamente Hegseth e affermando che ha fatto un “lavoro fantastico”.

Solo il giorno precedente, martedì, era fallito a Capitol Hill un tentativo di impeachment nei confronti del Segretario, accusato di aver condotto la guerra contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso. Hegseth ha liquidato l’iniziativa definendola una “farsa” e una “messinscena”.

Nelle immagini della cerimonia ufficiale, diffuse dalle agenzie, Hegseth appare a capo chino in preghiera accanto alla First Lady Melania Trump. Pochi metri più in là, qualche ora dopo, la scena che ha costretto il Pentagono a intervenire.

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