Perugia, urina vicino sull’auto dei Carabinieri e filma tutto: assolto, se la cava pagando una multa

Il giudice derubrica le accuse: niente condanna per oltraggio e danneggiamento

Era stato arrestato nella notte tra il 23 e il 24 giugno dai Carabinieri del Radiomobile di Perugia con l’accusa di aver urinato sull’auto di servizio dell’Arma, riprendendo la scena con il proprio cellulare. Per un 24enne di origini etiopi, però, il processo si è chiuso con l’assoluzione dalle contestazioni più gravi.

Il giudice del Tribunale penale di Perugia ha infatti derubricato i reati inizialmente contestati, ritenendo il fatto di lieve entità. Per il giovane è rimasta soltanto la sanzione legata alla condizione di ubriachezza molesta, punita con una multa di circa 100 euro.

La ricostruzione dei Carabinieri: intervento in piena notte in centro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 2.30, tra martedì e mercoledì, nel centro storico di Perugia. I militari, impegnati in accertamenti in piazza IV Novembre, erano stati allertati dalla centrale operativa dopo che le telecamere di videosorveglianza avevano inquadrato un uomo intento a espletare i propri bisogni fisiologici nei pressi dell’autovettura di servizio.

Dalle immagini, gli operatori avevano inoltre notato che il soggetto stava riprendendo la scena con il proprio telefono cellulare.

In quel momento la gazzella non si trovava sotto il controllo visivo diretto dei militari. Raggiunta piazza Danti, i Carabinieri hanno identificato il 24enne, trovato con i pantaloni slacciati e gli indumenti intimi abbassati, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il video sul cellulare e il sequestro dello smartphone

Secondo l’accusa, il giovane avrebbe filmato l’intera scena con il proprio smartphone, realizzando un video della durata di 35 secondi. Il filmato sarebbe stato mostrato spontaneamente ai militari, che hanno poi disposto il sequestro del telefono.

Il 24enne ha dichiarato di non aver condiviso il contenuto né sui social network né con altre persone.

Al momento dell’intervento, il giovane presentava, secondo quanto verbalizzato, alito vinoso, occhi arrossati e loquacità confusa. Avrebbe inoltre riferito di aver trascorso la serata consumando bevande alcoliche insieme ad alcuni amici.

La difesa chiede il rito abbreviato e punta sulle immagini

Assistito dagli avvocati Giovanna D’Agostini e Marco Gentili, il 24enne ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, condizionato all’acquisizione del video delle telecamere di sorveglianza.

Proprio le immagini, insieme al filmato acquisito dal cellulare, si sono rivelate decisive per l’esito del procedimento. La visione dei video ha infatti consentito alla difesa di contestare la ricostruzione contenuta nei verbali di arresto, facendo venir meno, secondo la valutazione del giudice, gli elementi necessari per sostenere le accuse di oltraggio e vilipendio.

Il presunto danneggiamento diventa imbrattamento

Nel capo d’accusa formulato dal sostituto procuratore Alessandro Pazzaglia, al giovane veniva contestato di aver urinato sullo sportello, sulla ruota e sulla maniglia di apertura dell’auto d’istituto dell’Arma, mezzo destinato al pubblico servizio.

Secondo l’impostazione accusatoria, la condotta avrebbe reso l’autovettura temporaneamente inutilizzabile, rendendo necessario un intervento straordinario di lavaggio e sanificazione. Nei verbali veniva richiamata anche la presunta contaminazione biologica delle parti del veicolo destinate al contatto manuale, con conseguente compromissione delle condizioni igienico-sanitarie del mezzo.

Il giudice, tuttavia, ha riqualificato il presunto danneggiamento come imbrattamento, ritenendo assenti gli elementi costitutivi del reato più grave e valutando il fatto come di particolare tenuità.

Il pm aveva chiesto otto mesi

La Procura aveva chiesto una condanna a otto mesi. Il Tribunale penale di Perugia ha invece disposto l’assoluzione per le accuse più pesanti, riconoscendo soltanto la violazione legata allo stato di ubriachezza molesta.

Per il 24enne, quindi, nessuna condanna per danneggiamento, oltraggio o vilipendio: resta solo una multa di circa 100 euro.

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