Perché la Gen Z è l’obiettivo principale degli hacker?

Call alle 9 su Teams. Alle 13 un’email da un cliente con un PDF in allegato. La sera, prima di staccare, un colloquio su Zoom per una nuova posizione lavorativa. Per non contare tutte le notifiche su Slack, LinkedIn, Gmail, Notion, Figma, Drive e via discorrendo. Un bombardamento digitale che arriva dallo smartphone, al portatile e al PC fisso.

Per molti lavoratori giovani di oggi si usa il termine polyworker: oltre all’impiego stabile ci sono anche consulenze, micro-incarichi o attività da creator. Ogni account può essere visto come una porta di uscita o di ingresso, come opportunità o rischi.

Il bersaglio ideale è immerso nel digitale

Un’email con oggetto “contratto aggiornato” può sembrare assolutamente normale per chi si trova a gestire decine di progetti in parallelo. Lo stesso vale per un invito a una riunione, una fattura o una richiesta di accesso a un file condiviso. Agli occhi dell’aggressore, potrebbe essere sufficiente inserirsi in questo mare magnum di comunicazioni che provengono da ogni direzione.

In particolare, sono stati rilevati più di 6 milioni di tentativi d’attacco camuffati da comuni strumenti di lavoro (nel periodo compreso tra luglio 2024 e giugno 2025). In prima fila fra i tool più usati c’era Zoom, seguito da Excel, Outlook, OneDrive e Teams.

Le campagne più efficaci sfruttano piattaforme considerate affidabili oltre ogni ragionevole dubbio. Ad esempio, sono stati documentati casi di phishing inviato da account Microsoft 365 compromessi, con conversazioni già aperte (l’utente aveva perso le proprie credenziali). Il messaggio non desta troppi sospetti proprio perché arriva da una persona considerata “seria”.

Il colloquio di lavoro con l’hacker

Le offerte di lavoro fake hanno fatto un salto di qualità. Solitamente, il primo contatto si concretizza su LinkedIn o tramite una telefonata che cita un curriculum (effettivamente inviato dall’ignara vittima a un contatto esca). Seguono un test, una riunione e magari un primo pagamento simbolico. A quel punto il falso recruiter chiede di installare un’app, configurare un profilo di lavoro o entrare in un account fornito dall’azienda.

È qui che può scattare il “bricking”. In alcune truffe, alla vittima viene chiesto di collegare l’iPhone a un Apple Account controllato dal criminale. Il dispositivo viene impostato come smarrito e bloccato da remoto. L’hacker chiede quindi un riscatto in cambio dello smartphone. Tutta questa procedura, colloquio incluso, non aveva altro obiettivo se non controllare il telefono della vittima.

Altre campagne puntano su falsi CAPTCHA e messaggi di errore. La pagina invita a copiare un comando in PowerShell o nella finestra “Esegui” per completare una verifica. Così, il malware entra nel sistema informatico perché è stato l’utente stesso ad averlo aperto, convinto che fosse la soluzione per risolvere un problema tecnico.

La password riciclata collega lavori che dovrebbero restare separati

Se una credenziale viene sottratta da una piattaforma secondaria può essere usata per aprire l’email personale o il profilo professionale. Se il browser sincronizza password, cookie e sessioni, l’effetto domino si realizza rapidamente da un’attività all’altra.

Nel rapporto sulle campagne malevole del 2025, CERT-AGID ha registrato una crescita del 55% degli attacchi contro Android e una presenza significativa di infostealer, keylogger e strumenti di accesso remoto. Il report completo di CERT-AGID segnala inoltre quanto spesso ZIP, RAR, documenti e fogli di calcolo vengano usati come contenitori: esattamente i formati che un giovane lavoratore riceve ogni giorno.

Ridurre i rischi senza rallentare il lavoro

Per difendersi in modo efficace, bisogna innanzitutto separare i contesti. Browser, profili e, quando possibile, dispositivi distinti hanno il vantaggio di bloccare la valanga (che si realizza quando una sessione compromessa trascina con sé gli altri account).

Serve poi un password manager, per creare, conservare e utilizzare senza troppe emicranie le tue credenziali uniche su ogni servizio. Per l’autenticazione a due fattori, meglio passkey, chiavi di sicurezza o app dedicate rispetto agli SMS. Ti consigliamo di ignorare o rifiutare eventuali richieste di accesso inattese anche nel caso in cui sembrino provenire da pagine Microsoft o Google serie.

Gli aggiornamenti devono partire dall’app già installata, dallo store ufficiale o dal sito digitato manualmente. Nessun CAPTCHA affidabile chiede di aprire il PowerShell. Nessun datore di lavoro serio pretenderebbe denaro, password, codici di verifica o l’accesso a un account Apple “aziendale”.

Sulle reti pubbliche, una rete privata virtuale ti può aiutare a ridurre i rischi di esposizione dei dati verso chi controlla il Wi-Fi. Per testare questo strumento, ad esempio prima di un viaggio o di un nuovo lavoro da remoto, una VPN in prova gratuita può essere un’ottima soluzione per fare tutte le prove del caso senza acquistare alla cieca.

Anche se lavori ogni giorno nel digitale e pensi di essere al sicuro perché ti consideri esperto o “non ti è mai successo nulla”, questi strumenti e i consigli riassunti qua sopra potrebbero aiutarti a continuare a lavorare senza mettere a repentaglio la tua operatività (e soprattutto la tua reputazione).

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