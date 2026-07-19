Soldati o superuomini? Il Capo del Pentagono ordina il test del testosterone ai militari

Il capo del Pentagono lancia lo screening ormonale

Il Pentagono apre un nuovo capitolo nella medicina militare americana. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, cioè il ministro della Difesa americano e massimo responsabile politico del Dipartimento della Difesa, ha annunciato che tutti i militari statunitensi dai 30 anni in su saranno sottoposti a screening per la carenza di testosterone durante i controlli sanitari annuali.

La misura riguarda il personale in servizio attivo e quello della Riserva. I militari con meno di 30 anni potranno invece richiedere il test su base volontaria.

Hegseth ha presentato il programma in un video pubblicato su X, accompagnato dalla formula “High-T Department”, espressione che richiama direttamente l’idea di un Dipartimento della Difesa ad “alto testosterone”. Una scelta comunicativa tutt’altro che neutra, destinata a far discutere dentro e fuori le Forze Armate.

Hegseth ha spiegato che l’obiettivo è assicurarsi che i militari abbiano i livelli corretti di testosterone per operare “al massimo”. Secondo la sua impostazione, prendersi cura della salute a lungo termine dei soldati significa mantenerli forti, resilienti e capaci, non solo per il prossimo dispiegamento, ma anche per la vita dopo il servizio.

Test obbligatorio durante la visita periodica

Il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell, ha chiarito che lo screening sarà inserito nella Periodic Health Assessment, la valutazione sanitaria periodica a cui vengono sottoposti i militari americani.

In pratica, per il personale dai 30 anni in su, il controllo del testosterone diventerà parte della routine medica annuale. Non sarà quindi una scelta individuale, ma un passaggio obbligatorio del monitoraggio sanitario.

Il punto centrale è la creazione di una base di riferimento completa. Il Dipartimento della Difesa vuole sapere quanti militari presentano valori compatibili con una carenza e, nei casi indicati, proporre una terapia mirata.

Terapia ormonale, ma solo su base volontaria

I militari che dovessero risultare con bassi livelli di testosterone potranno ricevere una proposta di terapia ormonale sostitutiva. L’adesione, però, sarà volontaria.

Hegseth insiste su un concetto: il programma non deve essere letto come una scorciatoia farmacologica per creare super-soldati. La linea ufficiale è che si tratta di salute, prevenzione e prontezza operativa, non di potenziamento artificiale.

“Non è doping”: il confine più delicato

Il testosterone è un ormone legato alla massa muscolare, alla forza, alla produzione di spermatozoi, all’energia e alla salute generale. Proprio per questo, il suo utilizzo fuori da indicazioni mediche è un tema sensibile.

Nelle Forze Armate americane, assumere testosterone per ragioni non mediche, ad esempio per aumentare artificialmente la massa muscolare senza prescrizione, resta vietato.

Hegseth ha voluto chiarire che il nuovo programma “non riguarda il potenziamento artificiale”. Ma il confine tra cura medica, performance fisica e cultura della prestazione è sottile. Ed è proprio su quel confine che si concentrano le polemiche.

Perché proprio dopo i 30 anni

La scelta della soglia dei 30 anni non è casuale. I livelli di testosterone aumentano durante la pubertà e contribuiscono allo sviluppo della forza muscolare, dei caratteri sessuali maschili e della produzione di spermatozoi.

Con l’età, generalmente tra i 30 e i 40 anni, il testosterone maschile tende a diminuire in modo naturale. Il calo non è uguale per tutti e non sempre rappresenta una patologia. In alcuni casi, però, livelli bassi possono associarsi a stanchezza, calo dell’umore, riduzione del desiderio sessuale, perdita di massa muscolare e minore capacità di recupero.

Per un militare, soprattutto in ruoli operativi, questi fattori possono avere un impatto concreto sulla prontezza fisica e mentale.

Il tema medico: non basta un numero nel sangue

Il test del sangue può misurare i livelli di testosterone, ma una diagnosi seria non dovrebbe ridursi a un valore preso isolatamente.

Gli specialisti raccomandano prudenza: la carenza di testosterone va valutata insieme ai sintomi, alla storia clinica e spesso attraverso misurazioni ripetute. Un livello basso in un singolo esame non significa automaticamente che una persona debba iniziare una terapia.

Il punto è evitare che una misura sanitaria si trasformi in una catena di prescrizioni facili. Il testosterone può aiutare chi ne ha davvero bisogno, ma non è un integratore da palestra né un moltiplicatore universale di efficienza.

Benefici possibili, rischi reali

La terapia sostitutiva con testosterone può portare benefici in pazienti selezionati: aumento della massa muscolare, riduzione del grasso corporeo, miglioramento dell’umore e sostegno alla densità ossea nel lungo periodo.

Ma non è una terapia priva di conseguenze. Nei soggetti più giovani può compromettere la fertilità, perché l’assunzione esterna di testosterone può interferire con la produzione naturale di spermatozoi.

Esistono anche cautele su possibili effetti cardiovascolari e su altri rischi da valutare caso per caso. Per questo il monitoraggio medico sarà il vero banco di prova del programma.

Il nodo delle donne in uniforme

Uno dei passaggi più controversi riguarda le militari. Alla domanda se lo screening varrà anche per le donne e se, per loro, saranno previste valutazioni legate agli estrogeni durante la perimenopausa, il Pentagono non ha aggiunto chiarimenti oltre alle dichiarazioni ufficiali di Hegseth e Parnell.

Il silenzio è politicamente pesante. Se l’obiettivo dichiarato è garantire la miglior cura possibile ai “warriors”, la domanda diventa inevitabile: il programma sarà costruito su una visione davvero completa della salute militare o resterà centrato quasi esclusivamente sulla dimensione maschile del testosterone?

La senatrice democratica Tammy Duckworth, veterana della guerra in Iraq e membro della commissione Forze Armate, ha chiesto che i test ormonali siano disponibili sia per gli uomini sia per le donne.

Le critiche: medicina o battaglia culturale?

La deputata democratica Chrissy Houlahan, veterana dell’Air Force, ha bollato la misura come l’ultima ossessione da guerra culturale di Hegseth.

Per i sostenitori, il programma è una misura concreta per migliorare la salute delle truppe e rafforzare la prontezza operativa. Per i critici, invece, il linguaggio scelto da Hegseth rischia di trasformare una questione medica complessa in una bandiera ideologica.

La formula “High-T Department” non è un dettaglio. Comunica forza, virilità, aggressività, dominanza. Funziona sui social, cattura l’attenzione, ma rende più difficile separare la sanità militare dalla propaganda muscolare.

Una decisione che cambia la medicina militare americana

Il Pentagono sostiene che il protocollo servirà a mantenere una forza combattente sana, capace e dominante. In termini militari, il messaggio è semplice: un soldato fisicamente efficiente è un soldato più pronto.

La novità è che ora anche il profilo ormonale entra ufficialmente tra gli indicatori da monitorare nella macchina militare americana. Non solo peso, resistenza, idoneità cardiovascolare o salute mentale, ma anche testosterone.

Il vero punto: curare i soldati o inseguire il mito del guerriero perfetto

La domanda di fondo è questa: il programma servirà davvero a identificare carenze cliniche e trattarle in modo responsabile, oppure diventerà il simbolo di una nuova estetica militare fondata sul culto della forza?

Hegseth, da capo del Pentagono, ha scelto di presentare la misura con parole forti, quasi da manifesto: testosterone, resilienza, capacità, dominio. Il linguaggio piace a chi vuole una Difesa più dura, più selettiva, meno burocratica. Ma obbliga anche a una maggiore attenzione scientifica.

Perché se il testosterone diventa uno strumento medico, servono criteri rigorosi. Se diventa una parola d’ordine politica, il rischio è trasformare la salute dei militari in una prova di fedeltà a un’immagine: quella del combattente sempre più forte, sempre più performante, sempre più “high-T”.

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