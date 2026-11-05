Pensioni di poliziotti e militari, Piantedosi: «Previdenza dedicata priorità nei prossimi due mesi»

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Il ministro dell’Interno, intervenuto al direttivo nazionale del COISP, afferma che i tecnici sono al lavoro per individuare le risorse. Non ha però annunciato importi né una misura già approvata.

La previdenza dedicata per il comparto sicurezza e difesa sarà una priorità nei due mesi che precedono l’approvazione della legge di bilancio. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto online il 4 novembre al direttivo nazionale del COISP, a Roma.

«L’introduzione della previdenza dedicata per il comparto difesa e sicurezza sarà il mio impegno prioritario nei due mesi che ci separano dall’approvazione della legge di bilancio», ha detto il ministro, collegando la richiesta alla specificità e alla gravosità del lavoro svolto da poliziotti e militari.

Piantedosi: «Una condizione oggettiva e giuridica»

Secondo Piantedosi, esiste una «condizione oggettiva e giuridica» perché la misura venga riconosciuta, in considerazione delle caratteristiche del servizio prestato dal personale del comparto.

Il ministro ha avvertito che, senza interventi mirati, gli attuali calcoli previdenziali rischiano di penalizzare poliziotti e militari al momento del pensionamento. «Senza interventi mirati, i calcoli previdenziali attuali rischiano di trasformare la loro carriera in una condizione svantaggiata al momento del pensionamento», ha affermato.

Tecnici al lavoro per individuare le risorse

Piantedosi ha dichiarato di aver già incaricato i tecnici del ministero di individuare le risorse necessarie. L’obiettivo indicato è rendere concreto il beneficio «fin dai prossimi mesi».

Per ora, però, l’annuncio non coincide con l’approvazione di una misura. Nel resoconto dell’intervento non sono indicati l’ammontare delle risorse, i criteri di accesso, le modalità di calcolo o la platea precisa dei beneficiari. Il ministro non ha annunciato uno stanziamento già disponibile.

Il passaggio decisivo sarà quindi la definizione delle risorse e delle regole che dovrebbero tradurre l’impegno in un intervento concreto per il personale interessato.

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