La pensione dedicata per il personale in divisa prende forma. Una bozza di emendamento alla manovra, circolata in ambito ministeriale, prevede che alla quota contributiva dell’assegno si applichi il coefficiente di trasformazione di un’età superiore a quella reale, come se il dipendente avesse fino a 4 anni in più. Secondo le anticipazioni di stampa, è l’unico correttivo previdenziale concordato nell’ultimo vertice di maggioranza. Sul resto il confronto si è arenato: la Lega ha detto «no» alle richieste di alleggerire il fondo per le uscite anticipate, mentre gli altri partiti premono per ridurre i tagli alle rivalutazioni.

Chi riguarda e da quando: la data chiave è il 1° gennaio 2027

Stando alla bozza, la misura riguarderebbe il personale di Carabinieri, Corpo unico della Sanità militare, Forze di polizia e Vigili del fuoco «che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2027». La riforma, secondo le anticipazioni, abbraccia l’intero comparto: Polizia, Carabinieri, Forze armate, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

Il coefficiente sarebbe quello «previsto per l’età anagrafica all’atto del pensionamento», aumentato in modo progressivo:

2 anni in più per chi lascia il servizio nel 2027 e 2028 ;

per chi lascia il servizio nel ; 3 anni in più per gli anni 2029, 2030 e 2031 ;

per gli anni ; 4 anni in più a partire dal 2032.

La data effettiva di uscita non cambia. Lo strumento è quello dell’anzianità convenzionale: non si resta in servizio più a lungo, ma l’assegno viene calcolato come se si fosse andati in pensione più tardi.

Perché oggi chi indossa la divisa prende meno

L’obiettivo è correggere gli effetti del sistema contributivo introdotto per tutti dalla riforma Dini del 1995. Il coefficiente di trasformazione, che traduce i contributi versati in pensione, dipende anche dall’età di uscita dal lavoro. Chi esce prima ottiene un assegno più basso, perché statisticamente lo percepirà più a lungo.

Il personale in divisa, però, non sceglie quando andare via: sono i limiti ordinamentali a mandarlo a riposo prima degli altri dipendenti pubblici. Il risultato è una pensione più bassa a parità di montante contributivo e di anni lavorati. Il correttivo punta ad allineare gli importi a quelli del resto della Pubblica amministrazione.

Zangrillo, Crosetto e Giorgetti: l’impegno diventa emendamento del Governo

L’impegno sulle pensioni di difesa e sicurezza era stato assunto dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo, insieme ai colleghi alla Difesa Guido Crosetto e all’Economia Giancarlo Giorgetti. Sarà attuato in legge di bilancio con un emendamento del Governo.

Quanto costa e chi paga: 2,4 miliardi in dieci anni

Il conto complessivo è di 2,4 miliardi di euro in 10 anni. La spesa cresce nel tempo: si parte da 26,46 milioni nel 2027 e si arriva a 433,74 milioni nel 2035. A regime, dal 2036, il peso aggiuntivo sarà di 486,1 milioni.

Le coperture sono già individuate. Fino al 2034 le risorse arrivano da due canali:

il fondo per gli «interventi normativi» nella Difesa (articolo 92 del Ddl di bilancio), che finanzierà le pensioni di Forze armate e Carabinieri ;

(articolo 92 del Ddl di bilancio), che finanzierà le pensioni di ; il fondo Mef per la «specificità», per Polizia e Vigili del Fuoco.

A regime contribuirà anche il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. La relazione che accompagna la bozza precisa inoltre che le risorse «possono essere attinte dagli stanziamenti resi disponibili, anche a regime, con l’attivazione della clausola di salvaguardia», cioè la flessibilità sui conti per le spese per la difesa concessa dall’Ue.

Attenzione a non confondere: la dedicata non è la previdenza complementare

C’è un equivoco da evitare. La previdenza dedicata e la previdenza complementare sono due cose diverse, e la prima di fatto non escluderebbe la seconda. Il correttivo sui coefficienti agisce sul primo pilastro, cioè sull’assegno pubblico, e ripara una penalizzazione legata ai limiti di età del comparto. La complementare è il secondo pilastro, quello che dovrebbe affiancare la pensione pubblica, e segue un’altra strada.

Di quel secondo pilastro, però, ultimamente non parla più nessuno. Chiudere una partita non significa archiviare l’altra, e chi ha la carriera interamente nel contributivo farà bene a ricordarlo a chi siede ai tavoli. Un coefficiente più generoso è un passo avanti, ma non è un fondo pensione.

I prossimi passaggi

Per ora si tratta di una bozza: il testo dovrà essere depositato come emendamento governativo e superare l’esame parlamentare della manovra. Se l’impianto verrà confermato, i primi a beneficiarne saranno i colleghi che lasceranno il servizio dal 1° gennaio 2027.

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