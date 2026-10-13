Pensioni Forze Armate e Polizia, convocato il tavolo del Governo: le opzioni in campo e cosa può cambiare

Il dossier sulla previdenza dedicata per il personale in uniforme esce dalla fase delle promesse ed entra in quella operativa. Il Governo ha convocato per martedì 13 ottobre 2026, alle ore 15.00, le rappresentanze del comparto Sicurezza e Difesa a Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, per una riunione tecnica dedicata alla ricerca di soluzioni previdenziali che tengano conto della specificità di militari e poliziotti. L’appuntamento è fissato nella Sala Tarantelli, in Corso Vittorio Emanuele II n. 116, a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il confronto riguarda tutte le componenti del comparto e cade in un momento in cui le prospettive pensionistiche del personale in divisa sono sotto osservazione. Dal 2032, infatti, inizieranno a lasciare il servizio gruppi sempre più numerosi di appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia il cui assegno sarà calcolato interamente con il sistema contributivo, con differenze potenzialmente rilevanti rispetto ai trattamenti delle generazioni precedenti.

Le stime di settore parlano di circa 10.000 militari del solo Esercito e, complessivamente, di una platea compresa tra 40.000 e 45.000 unità tra Forze Armate e Forze di Polizia, a ordinamento sia militare sia civile. Non si tratta di una quantificazione ufficiale, ma di valutazioni indicative che bastano a rendere l’idea delle dimensioni del problema.

L’impegno preso con i contratti del 15 luglio

La convocazione non nasce dal nulla. È la prima conseguenza concreta dell’impegno assunto dall’Esecutivo il 15 luglio 2026, quando sono stati sottoscritti gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027 delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze Armate. In quella sede il Governo si era vincolato ad aprire, entro 90 giorni dalla firma, un tavolo per verificare possibili soluzioni previdenziali legate alla specificità del comparto.

Il termine viene dunque rispettato. Ma è bene chiarire la natura dell’incontro: la convocazione parla espressamente di una verifica tecnica, non della presentazione di una riforma già scritta. Sul tavolo finiranno le diverse ipotesi di intervento, le modalità applicative e, soprattutto, le risorse economiche eventualmente necessarie.

Perché il contributivo pesa di più su chi porta la divisa

Per capire la posta in gioco bisogna tornare alla legge 8 agosto 1995, n. 335, la riforma Dini, che ha avviato il passaggio dal sistema retributivo – ancorato alle ultime retribuzioni – a quello contributivo. Chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 ha la pensione calcolata interamente con il nuovo metodo; chi ha anzianità precedente rientra nel sistema misto.

Nel contributivo l’assegno dipende da due fattori: il montante individuale, cioè i contributi accumulati e rivalutati nel corso della carriera, e l’età al momento del pensionamento. Il montante viene trasformato in rendita attraverso un coefficiente di trasformazione che cresce con l’età: a parità di contributi, chi esce più tardi ottiene una pensione annua più alta.

Qui sta il nodo per il personale in uniforme. I limiti ordinamentali di età impongono a molte categorie la cessazione obbligatoria dal servizio prima dell’età pensionabile ordinaria. Per gran parte degli appartenenti alle Forze di Polizia il limite è fissato a 60 anni, salvo le eccezioni previste per specifici ruoli e qualifiche. Il dipendente viene quindi collocato a riposo d’ufficio, senza poter proseguire il servizio e senza poter beneficiare dei coefficienti più favorevoli riservati alle età più avanzate. Un vincolo imposto dall’ordinamento che, al momento, non trova alcun riconoscimento nel calcolo della pensione.

La proposta: coefficienti più favorevoli per chi esce per limiti di età

Tra le ipotesi in discussione c’è l’introduzione di una previdenza dedicata che agisca direttamente sui coefficienti di trasformazione. In pratica, a chi cessa dal servizio per limiti ordinamentali verrebbe applicato un coefficiente riferito a un’età superiore a quella effettiva di pensionamento. Un dipendente collocato a riposo a 60 anni, ad esempio, potrebbe vedersi riconosciuto il coefficiente previsto per un’età più alta, secondo criteri da definire con una futura norma.

Il risultato sarebbe un assegno più elevato a parità di contributi versati, a compensazione – almeno parziale – dell’impossibilità di restare in servizio oltre i limiti. Va però detto con chiarezza che non esistono ancora coefficienti definiti né importi quantificati: si tratta di una possibile modifica delle regole di calcolo, non di un provvedimento approvato. La stessa convocazione governativa non indica alcuna soluzione tecnica specifica.



E una domanda sorge spontanea. La proposta Gasparri, rispolverata a fine legislatura dopo essere rimasta sullo sfondo, torna curiosamente d’attualità proprio ora: una coincidenza o l’ennesima promessa previdenziale da campagna elettorale?

Previdenza dedicata o complementare: la differenza che tocca il TFS

Un altro punto destinato a entrare nel confronto è il rapporto tra previdenza dedicata e previdenza complementare. Gli obiettivi sono simili, i meccanismi no.

La previdenza complementare costruisce una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria tramite versamenti a un fondo pensione. Nel modello ordinario del pubblico impiego, però, l’adesione produce effetti sul trattamento di fine rapporto o di fine servizio, secondo le regole applicabili alle diverse categorie.

La previdenza dedicata ipotizzata per il comparto interverrebbe invece direttamente sul sistema obbligatorio, migliorando il calcolo della pensione senza richiedere necessariamente la costituzione di un fondo. L’elemento più delicato è la possibilità di salvaguardare il trattamento di fine servizio (TFS), evitando che l’introduzione di nuovi strumenti comporti automaticamente il passaggio al TFR.

Ausiliaria e moltiplicatore: cosa esiste già

Il quadro va completato con gli istituti già presenti nell’ordinamento, da non confondere con la nuova previdenza dedicata.

Il primo è l’ausiliaria, riservata a determinate categorie di personale militare, che garantisce alle condizioni di legge un particolare trattamento nel periodo successivo alla cessazione dal servizio, con successiva rideterminazione della pensione.

Il secondo è il moltiplicatore, disciplinato dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che consente nei casi previsti di incrementare il montante contributivo con un importo aggiuntivo calcolato sull’ultima retribuzione imponibile. A differenza dell’ausiliaria, il moltiplicatore può riguardare, in presenza dei requisiti, anche il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile.

Sono strumenti distinti, con condizioni di accesso proprie, e uno dei temi del tavolo potrebbe essere proprio il loro coordinamento con eventuali nuove misure.

Cosa aspettarsi dal 13 ottobre

La riunione di Palazzo Vidoni apre formalmente un percorso di approfondimento. Tra le questioni che potrebbero finire sul tavolo: il miglioramento dei coefficienti di trasformazione, il riconoscimento previdenziale dei limiti ordinamentali di età, il raccordo con gli istituti esistenti e la tutela del TFS. Il passaggio decisivo sarà però quello delle coperture finanziarie: ogni miglioramento delle prestazioni richiede risorse dedicate e un intervento legislativo.

Per chi lavora in uniforme, in particolare per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 e rientra nel contributivo integrale, è utile un chiarimento: il 2032 non è la data di avvio del sistema contributivo, già in vigore da anni, né l’anno in cui tutti gli interessati andranno in pensione. È l’orizzonte individuato dalle analisi previdenziali per segnalare l’arrivo al pensionamento di platee sempre più ampie soggette per intero alle nuove regole.

Al momento, dunque, non ci sono importi aggiuntivi già quantificati, coefficienti approvati o domande da presentare. La novità concreta è una sola: il Governo ha convocato ufficialmente il tavolo promesso il 15 luglio. Da qui in avanti saranno gli sviluppi del confronto e le eventuali norme che ne seguiranno a stabilire se, e in quale misura, la specificità del servizio di militari e poliziotti troverà finalmente spazio anche nel calcolo della pensione.

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