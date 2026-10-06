Pensioni, l’allarme dei sindacati della Guardia di Finanza: “Oltre 500 euro al mese in meno rispetto all’ultimo stipendio”. Il Governo apre il tavolo

Un taglio di oltre 500 euro al mese tra ultimo stipendio e pensione

Un baratro previdenziale che rischia di tagliare oltre 500 euro al mese dal futuro assegno di pensione rispetto all’ultimo stipendio percepito in servizio. È la denuncia arrivata questa mattina nel corso dell’evento “Le idee costruiscono il domani”, dedicato al tema della previdenza e promosso da SILF, USIF e SIAF, le tre sigle sindacali maggioritarie della Guardia di Finanza.

Un appuntamento che ha travalicato i confini del Corpo: in sala erano presenti anche rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate, a conferma che il problema riguarda l’intero Comparto Sicurezza e Difesa, e non una singola amministrazione.

Zavattolo: “Senza previdenza complementare si rischia il lastrico”

A mettere nero su bianco la gravità della situazione è stato Francesco Zavattolo, segretario generale del SILF. “Il mancato avvio della previdenza complementare – ha affermato durante il suo intervento – rischia di lasciare sul lastrico una cospicua parte dei dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa”.

Il nodo è noto da anni: per il personale in divisa il cosiddetto secondo pilastro previdenziale non è mai decollato, lasciando migliaia di operatori, in particolare quelli con carriere interamente calcolate con il sistema contributivo, esposti a un divario sempre più marcato tra l’ultima retribuzione e il primo assegno pensionistico.

“Un’emergenza – ha proseguito Zavattolo – che va trattata come tale e su cui il Governo ha espresso la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con le parti sociali già nelle prossime settimane”.

L’impegno nasce dal contratto 2025-2027

L’apertura del confronto non arriva dal nulla. L’iniziativa rientra tra gli impegni assunti dai ministeri dell’Economia e delle Finanze, della Difesa, dell’Interno e della Funzione Pubblica in occasione della firma del contratto 2025-2027 del Comparto.

“La firma del contratto – ha sottolineato il segretario generale del SILF – inizia a produrre i suoi effetti: è la prova che la responsabilità paga“. Un passaggio che suona come una rivendicazione della scelta di sottoscrivere l’accordo, oggi presentata come la leva che ha reso possibile l’avvio della trattativa sul fronte previdenziale.

“La strada resta in salita”: il nodo delle risorse

Nessun trionfalismo, però. Zavattolo ha chiarito che il percorso è ancora tutto da costruire, su due fronti distinti: la scrittura delle regole del nuovo strumento e, soprattutto, la disponibilità del Governo a finanziare concretamente il secondo pilastro previdenziale. È su quest’ultimo punto che si misurerà la reale volontà politica di chiudere una partita aperta da decenni.

Il riferimento alla Presidente del Consiglio è stato esplicito: “La Premier, all’avvio di questa legislatura, aveva preso l’impegno di sostenere concretamente il Comparto Sicurezza e Difesa: ora è arrivato il momento di agire“.

“Una questione morale”: la prova sarà la legge di Bilancio

Il segretario del SILF ha alzato il livello del confronto, definendo l’intervento sulla previdenza complementare “ormai una questione morale“. E ha indicato con precisione il banco di prova: “Le indicazioni che emergeranno dalla bozza della prossima legge di Bilancio daranno la reale misura di quanto il Governo intenda dimostrare, nei fatti, la propria vicinanza alle donne e agli uomini in divisa”.

Il messaggio alle istituzioni è dunque chiaro: il tavolo di confronto annunciato per le prossime settimane sarà il primo passaggio, ma la vera risposta attesa da finanzieri, poliziotti, carabinieri e militari è quella che dovrà trovare spazio – e coperture – nella manovra economica.

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