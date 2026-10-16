Pensioni Carabinieri, tavolo aperto ma senza soldi: USIC rompe il fronte e lancia la proposta “ponte” fino agli arruolati del 2001

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Il tavolo tecnico sulle pensioni del Comparto Difesa e Sicurezza si è aperto, ma per l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri il rischio è che resti un contenitore vuoto. Il 13 ottobre, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha avviato i lavori del confronto previdenziale, la cui costituzione era stata indicata dalle sigle firmatarie del contratto 2025-2027 come uno degli elementi qualificanti dell’accordo. Un impegno preso a Palazzo Vidoni il 15 luglio, in occasione della firma degli accordi, quando lo stesso ministro aveva promesso l’apertura del tavolo entro 90 giorni per dotare il Comparto di “una previdenza commisurata alle specificità del personale in uniforme”.

L’auspicio del ministro: soluzioni condivise, ma senza grandi stanziamenti

È proprio sul nodo delle risorse che si è consumata la frattura. Nel corso dell’incontro, Zangrillo ha espresso l’auspicio che il tavolo possa individuare soluzioni condivise al problema previdenziale, senza però ricorrere a stanziamenti economici particolarmente rilevanti. Una premessa che le organizzazioni firmatarie del contratto hanno letto come un avvio comunque positivo, salutando l’apertura del confronto come il rispetto di un impegno di Governo. Il segretario generale del SAP, Stefano Paoloni, ha parlato dell’inizio di “una fase importante per il futuro di oltre 450 mila operatori del settore”, pur sottolineando che ora servono risorse adeguate.

La posizione di USIC: forte preoccupazione e pessimismo

Di tutt’altro tenore la reazione dell’USIC. Il sindacato dei carabinieri guidato da Antonio Tarallo ha espresso “forte preoccupazione e pessimismo sulla reale possibilità di affrontare una questione così complessa senza risorse dedicate”. A pesare è anche un secondo timore, quello che nella Legge di Bilancio non vengano previsti stanziamenti adeguati per dare risposte concrete al personale.

La linea è netta: “USIC non intende partecipare a tavoli che rischiano di tradursi in semplici dichiarazioni di principio”, scrive il Segretario Generale nella nota. “Il tema delle pensioni riguarda il futuro di migliaia di donne e uomini del Comparto e richiede interventi reali, sostenibili e capaci di correggere gli squilibri prodotti nel tempo dal sistema previdenziale”.

La proposta concreta: sistema misto fino agli arruolati nel 2001

Alla critica, il sindacato affianca una richiesta precisa. USIC ha avanzato la proposta di introdurre una soluzione ponte che preveda l’applicazione del sistema di calcolo misto fino al personale arruolato nel 2001.

L’obiettivo dichiarato è attenuare gli effetti della riforma Dini del 1995, che – secondo il sindacato – “per una parte sempre più ampia del personale sta determinando conseguenze previdenziali particolarmente pesanti”. Si tratta del personale che, entrato in servizio dopo il passaggio al sistema contributivo, si trova oggi esposto a un assegno pensionistico sensibilmente più basso rispetto ai colleghi più anziani, in un Comparto dove la previdenza complementare non è mai stata di fatto avviata.

“Il Governo ora dimostri che non è un adempimento formale”

Il messaggio all’esecutivo è diretto. “Il Governo ha ora la responsabilità di dimostrare che l’apertura del tavolo tecnico non rappresenta soltanto il rispetto formale di un impegno assunto in sede contrattuale”, afferma Tarallo. “Servono risorse, scelte precise e una risposta concreta a una criticità che non può più essere rinviata”.

USIC assicura che continuerà a portare al tavolo “proposte praticabili” e a chiedere che “alle promesse seguano atti conseguenti”. E chiude con un avvertimento che suona come una linea rossa: “Sulle pensioni del personale del Comparto Difesa e Sicurezza non accetteremo soluzioni di facciata né rinvii“.

Cosa succede adesso

Il confronto alla Funzione Pubblica è solo all’inizio e il vero banco di prova sarà la manovra. Se la Legge di Bilancio non conterrà stanziamenti dedicati alla previdenza del Comparto, la distanza tra le sigle firmatarie – che oggi parlano di avvio positivo – e chi, come USIC, chiede fatti e coperture economiche, rischia di allargarsi. Per circa 430-450 mila donne e uomini in uniforme, la differenza tra un tavolo tecnico e una riforma vera si misurerà in euro, non in dichiarazioni.

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