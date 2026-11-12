Pensioni 2027, l’Inps fa dietrofront: aumenti a gennaio per tutti. Ma 3,5 milioni di assegni perdono fino a 1.300 euro l’anno

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La rivalutazione delle pensioni scatterà dalla rata di gennaio 2027 per tutti, senza attese fino a marzo per gli assegni più alti. Lo ha precisato l’Inps, correggendo le indicazioni fornite appena un giorno prima in Parlamento. Resta però la stretta prevista dalla Manovra 2027: poco più di 3,5 milioni di pensionati riceveranno un adeguamento più basso di quello che sarebbe spettato con le regole attuali. Secondo l’Istat, la perdita media è di circa 510 euro lordi all’anno, anche se il fisco ne restituirà una parte.

La rettifica dell’Inps: nessuna pensione resterà ferma

Durante l’audizione sulla legge di Bilancio, la direttrice generale Valeria Vittimberga aveva spiegato che da gennaio l’Istituto avrebbe applicato la perequazione soltanto alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo. Agli altri pensionati le differenze sarebbero state riconosciute entro il primo trimestre del 2027. Quelle parole avevano fatto pensare a un rinvio degli aumenti per circa 3,5 milioni di persone con assegni superiori a 2.447,40 euro lordi mensili.

Il giorno dopo è arrivata la correzione: la rivalutazione partirà regolarmente dalla rata di gennaio 2027, anche per i trattamenti oltre quattro volte il minimo. Gli aumenti saranno quindi visibili già nel primo cedolino dell’anno. Le eventuali differenze legate alle nuove regole, ancora all’esame del Parlamento, saranno sistemate in seguito con un conguaglio. L’Istituto ha assicurato che «nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi dell’anno».

Quanto si perde davvero: i conti dell’Istat tra tagli e Irpef

I numeri sono stati illustrati dall’Istat in audizione parlamentare, mettendo a confronto il regime vigente con quello proposto dal Governo. La perdita media di 510 euro lordi annui va ridimensionata per due motivi:

Meno imponibile, meno tasse. Un assegno più basso riduce automaticamente l’Irpef da pagare. L’effetto vale in media 220 euro all’anno e porta la perdita a 290 euro annui .

Un assegno più basso riduce automaticamente l’Irpef da pagare. L’effetto vale in media e porta la perdita a . Il taglio dell’Irpef in Manovra. Per i pensionati interessati da entrambe le misure, la riduzione complessiva delle imposte è di circa 360 euro all’anno. La perdita media effettiva scende così a circa 150 euro annui.

Si tratta di medie riferite alla platea coinvolta: l’impatto reale cambia in base all’importo della pensione e alla situazione fiscale di ciascuno. Il dato conferma comunque che la nuova perequazione avrà un costo per milioni di pensionati, anche dopo i benefici fiscali.

Le nuove fasce: come cambia il meccanismo di perequazione

Secondo il testo del disegno di legge, la percentuale di rivalutazione si applica all’intero importo della pensione e non soltanto alla quota che ricade in ciascuno scaglione. Le fasce diventano sei, contro le tre attuali:

Importo della pensione Regole attuali Nuove aliquote (dal 2027) Fino a 4 volte il minimo 100% 100% Da 4 a 5 volte il minimo 90% 85% Da 5 a 6 volte il minimo 75% 53% Da 6 a 8 volte il minimo 75% 47% Da 8 a 10 volte il minimo 75% 37% Oltre 10 volte il minimo 75% 32%

Con il trattamento minimo 2026 di 611,85 euro, le soglie corrispondono a 2.447,40, 3.059,25, 3.671,10, 4.894,80 e 6.118,50 euro lordi mensili. Fino a 2.447,40 euro la rivalutazione resta piena.

Gli aumenti in cedolino con l’inflazione al 2,9%

Ipotizzando una rivalutazione del 2,9%, gli incrementi mensili lordi, prima delle trattenute fiscali, sarebbero questi:

Pensione lorda mensile Rivalutazione applicata Aumento mensile lordo 2.000 euro 2,9% 58,00 euro 2.500 euro 2,465% 61,63 euro 3.000 euro 2,465% 73,95 euro 3.100 euro 1,537% 47,65 euro 3.500 euro 1,537% 53,80 euro 4.000 euro 1,363% 54,52 euro 5.000 euro 1,073% 53,65 euro 5.500 euro 1,073% 59,02 euro 7.000 euro 0,928% 64,96 euro

Salta all’occhio l’effetto soglia: chi percepisce 3.100 euro otterrebbe un aumento inferiore a chi ne prende 2.000.

Il confronto con le vecchie regole: il salto oltre i 3.000 euro

Il divario rispetto al sistema attuale cresce rapidamente con l’importo dell’assegno:

3.000 euro: l’aumento passa da circa 78,30 a 73,95 euro al mese, circa 57 euro lordi in meno sulle tredici mensilità.

l’aumento passa da circa 78,30 a 73,95 euro al mese, circa in meno sulle tredici mensilità. 3.100 euro: da circa 67,43 a 47,65 euro al mese, con una perdita di circa 257 euro lordi all’anno .

da circa 67,43 a 47,65 euro al mese, con una perdita di circa . 3.500 euro: 53,80 euro al mese contro 76,12, pari a circa 290 euro lordi annui .

53,80 euro al mese contro 76,12, pari a circa . 4.000 euro: 54,52 euro al mese contro 87, cioè circa 422 euro lordi in meno in un anno.

Salendo ancora, le tabelle indicano una minore rivalutazione annua di circa 47 euro per un assegno di 2.500 euro, 475 euro a quota 4.500, 716 euro a 5.000, 860 euro a 6.000, 1.135 euro a 7.000 e 1.297 euro a 8.000. Per gli assegni più alti il conto arriva quindi fino a 1.300 euro in meno all’anno, e i più penalizzati sono gli importi sopra i 3.000 euro.

Chi è coinvolto: la stretta riguarda il 15% delle pensioni

Le pensioni interessate sono circa 3,5 milioni, pari al 15% del totale. La gran parte degli assegni resta fuori dal taglio: due su tre (67,3%) sono sotto i 1.500 euro. La distribuzione è questa:

fino a 500 euro: 4,5 milioni (19,3%);

4,5 milioni (19,3%); tra 500 e 1.000 euro: 7,8 milioni (33,7%);

7,8 milioni (33,7%); tra 1.000 e 1.500 euro: 3,3 milioni (14,2%);

3,3 milioni (14,2%); oltre 1.500 euro: 7,6 milioni (32,7%).

Cosa può ancora cambiare

Le simulazioni si basano su un’inflazione ipotizzata al 2,9% e su soglie calcolate con il minimo 2026. Gli importi definitivi dipenderanno dall’indice ufficiale di rivalutazione e dalle regole che il Parlamento approverà in via definitiva. Fino ad allora vale la rassicurazione dell’Inps: gli aumenti arriveranno a gennaio, con eventuale conguaglio nei mesi successivi.

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