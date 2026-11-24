Persomil riscrive le regole per lasciare le Forze Armate. La Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha pubblicato il Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente – Portale delle Istanze, edizione 2026, un documento che interessa chi è vicino alla fine della carriera ma anche chi sta valutando un’uscita anticipata, il passaggio in ausiliaria o il collocamento diretto nella riserva.

La novità più visibile è la digitalizzazione completa del procedimento, ma la circolare va oltre: fissa scadenze precise per ogni tipo di cessazione, chiarisce la scelta tra ausiliaria e moltiplicatore, mette un punto fermo sulla revoca della domanda e avverte che la licenza ordinaria non goduta non si trasforma automaticamente in denaro. Ecco cosa c’è da sapere.

Il Portale delle Istanze: come funziona la domanda digitale

Il nuovo sistema informatico si articola in tre aree. Il Portale Utenti, raggiungibile all’indirizzo urpo.difesa.it/portale-istanze, è riservato ai militari che vogliono presentare un’istanza di cessazione. Il Portale Enti (urpointernet.difesa.it/portale-enti) è destinato a Comandi ed Enti che devono inserire i dati istruttori. Il Portale Back-office gestisce le richieste di assistenza tecnica.

L’accesso avviene tramite SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). Il militare compila e inoltra la domanda, che passa all’Ente di servizio per la validazione. Se l’Ente la respinge, l’istanza viene classificata come rifiutata; se la valida, torna nella disponibilità dell’interessato, che può procedere con la protocollazione e l’invio a Persomil. La Direzione Generale assegna quindi il numero di protocollo e individua l’unità organizzativa competente. Gli Enti coinvolti ricevono una e-mail e possono accedere alla pratica nella propria area riservata per caricare documenti e pareri.

Un dettaglio da non sottovalutare: la visualizzazione dei provvedimenti nelle aree riservate costituisce formale notifica. Il sistema traccia tutte le comunicazioni, con modalità eventualmente opponibili in giudizio. Non si tratta quindi di un semplice canale per inviare documenti, ma di una piattaforma che segue l’intero iter amministrativo.

L’attivazione sarà progressiva: prima in via sperimentale nell’ambito di Persomil, poi nell’Area tecnico-amministrativa di Segredifesa e infine a regime per tutte le articolazioni interessate della Difesa, con comunicazione della Direzione Generale.

Ausiliaria, riserva e complemento: le tre strade non sono uguali

Il compendio ribadisce che le categorie del congedo comportano conseguenze diverse sul piano giuridico, amministrativo ed economico.

Il collocamento in ausiliaria può avvenire per raggiungimento del limite di età del grado e del ruolo; a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri (solo Ufficiali); a domanda dopo almeno 40 anni di servizio effettivo, possibilità prevista fino al 31 dicembre 2033; attraverso il cosiddetto scivolo, per chi si trova a non più di cinque anni dal limite di età e ha già i requisiti pensionistici (Ufficiali e Marescialli di Esercito, Marina e Aeronautica, con le esclusioni indicate); a domanda al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice.

Per accedere all’ausiliaria servono i requisiti pensionistici, l’idoneità al servizio militare incondizionato e la disponibilità a prestare servizio come richiamato nel Comune o nella Provincia di residenza, presso l’Amministrazione di appartenenza o un’altra Pubblica Amministrazione. Attenzione al divieto: chi è in ausiliaria non può assumere impieghi o cariche, retribuite o meno, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’Amministrazione militare. La violazione comporta il passaggio immediato nella riserva e la perdita del relativo trattamento economico.

La riserva è prevista, a domanda, per gli Ufficiali con almeno 25 anni di servizio effettivo o con il grado di Colonnello o equiparato, e per Sottufficiali e Graduati con almeno 20 anni. Vi accede anche l’Ufficiale che rinuncia espressamente alla disponibilità al richiamo e il militare che, al limite di età, rinuncia all’ausiliaria.

Il complemento riguarda chi chiede la cessazione senza aver raggiunto quelle anzianità: Ufficiali con meno di 25 anni (se non Colonnelli o equiparati) e Sottufficiali e Graduati con meno di 20 anni. La circolare ricorda che il collocamento in una categoria del congedo non coincide automaticamente con il diritto alla pensione: i due requisiti vanno verificati separatamente.

Il moltiplicatore: l’alternativa che va pesata con una simulazione

Nei casi in cui è previsto l’accesso all’ausiliaria, il militare può scegliere in alternativa il moltiplicatore, disciplinato dall’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 come modificato dal D.Lgs. 94/2017: un incremento del montante individuale dei contributi ai fini del calcolo della pensione, con collocamento diretto nella riserva.

Le due opzioni producono effetti economici diversi a seconda della posizione previdenziale individuale. Per questo è consigliabile richiedere una simulazione pensionistica prima di presentare l’istanza.

Le scadenze: 270, 90 e 60 giorni che non si possono sbagliare

È il cuore del provvedimento. Il compendio fissa i termini entro cui domanda e documentazione devono essere inseriti nel Portale. Chi li manca rischia di non ottenere la cessazione nella data desiderata.

Tipologia di cessazione Termine Raggiungimento del limite di età 270 giorni Domanda con almeno 40 anni di servizio effettivo, con ausiliaria 90 giorni Domanda con 40 anni di servizio, con opzione moltiplicatore 270 giorni Pensionamento anticipato 270 giorni Cessazione a domanda senza accesso alla pensione di anzianità 90 giorni Cessazione dall’aspettativa per riduzione di quadri 60 giorni Riduzione di quadri con opzione moltiplicatore 270 giorni Termine del mandato triennale delle Autorità di Vertice 90 giorni Autorità di Vertice con rinuncia all’ausiliaria e scelta del moltiplicatore 270 giorni

La differenza è sostanziale: chi ha 40 anni di servizio e vuole l’ausiliaria deve muoversi almeno 90 giorni prima; se opta per il moltiplicatore il termine sale a 270 giorni, cioè nove mesi.

Il motivo, spiega Persomil, è la necessità di coordinare due procedimenti collegati: la cessazione dal servizio e la liquidazione della pensione. Quando il militare va in riserva, il trattamento pensionistico è gestito dall’INPS, che deve ricevere la documentazione almeno 90 giorni prima della cessazione. I 270 giorni servono a evitare interruzioni tra stipendio e pensione.

C’è anche un limite opposto: in base all’articolo 59, comma 21, della legge 449/1997, le domande di pensionamento di anzianità dei dipendenti pubblici non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso alla pensione.

Limite di età senza requisiti pensionistici: cosa scegliere

La circolare affronta anche il caso di chi raggiunge il limite ordinamentale di età senza aver maturato il diritto alla pensione. Se sussistono le condizioni per il prolungamento del servizio, il militare deve indicare nel Portale, tramite apposita opzione, se intende prolungare il servizio fino al raggiungimento del diritto oppure cessare differendo l’accesso al trattamento pensionistico. Cessazione e decorrenza della pensione non coincidono necessariamente: prima di scegliere occorre verificare la propria posizione contributiva.

I documenti da preparare e il silenzio-assenso a 30 giorni

Tra i documenti più ricorrenti figurano il prospetto riepilogativo dei servizi contributivi, predisposto dall’autorità amministrativa e firmato dall’interessato per presa visione; lo stato di servizio aggiornato per gli Ufficiali o il foglio matricolare per Sottufficiali e Graduati; l’attestazione del servizio senza demerito nell’ultimo quinquennio, utile per la promozione a titolo onorifico prevista dall’articolo 1084-bis del Codice dell’ordinamento militare; i pareri della linea gerarchica, quando richiesti; il nulla osta dell’organo d’impiego, con l’indicazione di eventuali obblighi di ferma speciale; la scheda notizie per chi va in ausiliaria, necessaria ad aggiornare la banca dati per l’eventuale impiego presso la Difesa o altre Pubbliche Amministrazioni.

Per il personale della Marina Militare il prospetto contributivo va richiesto alla Direzione di Intendenza di Roma, mentre il documento matricolare è acquisito d’ufficio nei casi indicati.

Sul fronte dei tempi, in determinate procedure di cessazione anticipata a domanda il parere dell’ultimo superiore gerarchico si considera favorevole se non viene rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda nel Portale Enti. Lo stesso vale per il nulla osta dell’organo d’impiego. Eventuali dinieghi devono essere motivati. Il silenzio-assenso riguarda però solo pareri e nulla osta: non significa che la domanda venga accolta automaticamente, perché il procedimento deve comunque essere completato da Persomil.

Revoca della domanda: dopo la firma del decreto non si torna indietro

Il militare può ritirare l’istanza con un’apposita funzione del Portale, ma solo fino alla firma del provvedimento di cessazione. Una volta firmato, il decreto viene messo a disposizione nell’area personale e non è più revocabile con la procedura ordinaria.

Esiste un’unica eccezione, che però non dipende dal militare: Persomil può revocare un provvedimento già adottato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 241/1990. Servono condizioni precise: il militare non deve essere ancora in congedo, deve dichiararsi disponibile a restare in servizio e il Comando deve produrre una relazione motivata da sottoporre agli organi competenti.

Ferie non godute: niente monetizzazione automatica

È uno dei passaggi più delicati per chi è vicino alla cessazione. Il compendio richiama le disposizioni di Persomil del 23 dicembre 2020 e dello Stato Maggiore della Difesa del 15 luglio 2025 sulla monetizzazione della licenza ordinaria.

I Comandi devono programmare e controllare le licenze e informare per iscritto il militare, con congruo anticipo, della possibilità concreta di fruire dei giorni residui. La regola è netta: la licenza ordinaria non fruita entro il termine utile va persa e non può essere sostituita da un indennizzo economico. La circolare richiama anche le possibili responsabilità erariali per carente programmazione e vigilanza degli uffici.

Il consiglio pratico è verificare con largo anticipo il proprio saldo licenze chiedendo all’Ente un quadro aggiornato. Per i casi di mancata fruizione non imputabile al dipendente occorre comunque esaminare la normativa e gli orientamenti applicabili alla situazione specifica.

Pantouflage: tre anni di stop per chi ha esercitato poteri autoritativi

Il compendio ricorda anche l’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: per i tre anni successivi alla cessazione, i militari che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente o Comando esercitata attraverso quei poteri. Il divieto non riguarda tutti indistintamente, ma solo chi rientra nelle condizioni individuate dalla norma.

A chi si applica: l’eccezione dei Carabinieri e la nota sui Graduati

Il compendio riguarda tutte le categorie del personale in servizio permanente, con l’eccezione del Ruolo dei Carabinieri e degli Appuntati dell’Arma, per i quali le cessazioni sono di competenza diretta del Comando Generale.

Per i Graduati delle Forze Armate la circolare precisa che, allo stato attuale e salvo casistiche particolari, le procedure che comportano l’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità non li interessano, perché non risultano ancora in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Le disposizioni si applicano quindi anche a loro, ma non tutti possono già accedere alle diverse forme di pensionamento.

Il passaggio al nuovo sistema sarà graduale

Il nuovo compendio sostituirà il precedente solo al termine delle fasi sperimentali e dopo l’estensione del Portale a tutte le articolazioni della Difesa, con comunicazione della Direzione Generale. Non c’è quindi un’abrogazione immediata delle vecchie disposizioni.

Nelle disposizioni finali, Persomil invita militari e Comandi a procedere con la massima tempestività, senza attendere i termini massimi: scadenze non rispettate o documentazione incompleta potrebbero rendere impossibile accogliere la domanda nella data richiesta, obbligando l’interessato a indicare una nuova decorrenza. Viene richiamata anche la necessità di prevenire contenziosi e richieste risarcitorie da parte di chi dovesse subire danni per il ritardato accoglimento.

Il nodo che resta aperto: le pensioni di chi ha già lasciato il servizio

La digitalizzazione delle istanze rappresenta un passo avanti in termini di trasparenza e tracciabilità. Resta però una contraddizione segnalata da tempo dalla categoria: mentre si semplificano le procedure per uscire dal servizio, migliaia di militari già in pensione continuano ad attendere due, tre e in alcuni casi quattro anni prima di vedere applicati sul cedolino gli adeguamenti contrattuali e la rivalutazione del TFS. Il caso più evidente riguarda il contratto 2022-2024, i cui effetti economici devono essere recepiti anche sui trattamenti pensionistici del personale avente diritto.

Per chi si avvicina alla pensione, il messaggio della circolare è comunque chiaro: la cessazione dal servizio non è un adempimento da sbrigare negli ultimi mesi. Scelta della categoria di congedo, verifica dei contributi, valutazione del moltiplicatore e gestione delle licenze residue richiedono una pianificazione con largo anticipo. Il testo integrale del compendio, con gli allegati e il Manuale Utente, è consultabile sul sito del Ministero della Difesa.

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