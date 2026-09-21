“Peggio del Covid”: la guerra con l’Iran sta mettendo in ginocchio le imprese americane. Il gasolio a 6 dollari cambia tutto

Jeff Vojta ha fondato la sua azienda più di trent’anni fa e pensava di aver visto tutto. Poi è arrivato il 2024, con il pessimo raccolto brasiliano che ha spinto i futures del caffè a livelli record. L’anno dopo, i dazi globali imposti dal presidente Donald Trump hanno fatto salire ulteriormente i costi. E nel 2026, a completare il quadro, sono arrivati la guerra con l’Iran e un Super El Niño che minaccia le piantagioni di Vietnam e Brasile.

«Tra le interruzioni nelle spedizioni, la mancanza di container, i costi elevati a causa di ciò che sta accadendo nel Mar Rosso e l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti, ci troviamo in un periodo di disagi che non abbiamo mai affrontato prima», ha raccontato alla CNN il CEO di Dilworth Coffee, distributore di caffè con sede a Raleigh, in North Carolina. «C’è molta incertezza».

Il sondaggio ISM che ha fatto scattare l’allarme

La sua non è una voce isolata. In tutti gli Stati Uniti, imprenditori di settori diversi descrivono la stessa situazione. A inizio settembre il sondaggio mensile dell’Institute for Supply Management (ISM), uno degli indicatori più seguiti dagli analisti, ha suscitato preoccupazione quando diversi dirigenti hanno paragonato l’attuale contesto economico alla pandemia, lasciando intendere che il Covid fosse stato più semplice da gestire. Uno dei partecipanti ha definito quella in corso «una crisi più grande e più complessa» rispetto a quella vissuta durante e dopo il Covid-19.

«Questo è un problema più grande della pandemia, senza dubbio», ha confermato Jack Buffington, direttore del programma sulla catena di approvvigionamento dell’Università di Denver. «È completamente diverso. Questo è un problema energetico».

Perché è diverso dal 2020

La differenza sta nella natura dello shock. Nel 2020 le navi portacontainer rimanevano ferme per settimane fuori dai porti, gli scaffali si svuotavano di carta igienica, mascherine e disinfettanti. La catena di approvvigionamento si era sostanzialmente bloccata, per poi riavviarsi gradualmente. Oggi il meccanismo funziona, ma a singhiozzo: i trasporti ripartono e si fermano, migliorano bruscamente e poi peggiorano di nuovo. I prezzi oscillano e tornano a schizzare verso l’alto.

Questa volatilità estrema rende impossibile pianificare. Le aziende non sanno come programmare gli acquisti e i loro clienti, già preoccupati per l’inflazione, non sono disposti ad accettare ulteriori rincari.

«La catena di approvvigionamento funziona, ma i costi, gli attriti e l’incertezza sono molto maggiori rispetto al Covid», ha spiegato Sean Brownlee, CEO di Ravenox, azienda che produce corde, cordami e guinzagli per animali. «Le piccole imprese assorbono i costi finché possono, fino all’ultimo minuto. Ora sentiamo una pressione acuta». Brownlee è entrato nel settore manifatturiero dopo 25 anni nei Marines, con l’obiettivo di costruire un’azienda che sostenesse l’occupazione americana. «Questa questione ci tocca da vicino. Vogliamo solo prevedibilità».

Gasolio raddoppiato e capacità navale in calo del 15%

Il cuore del problema è il diesel. Dal mese di marzo il suo prezzo è raddoppiato negli Stati Uniti, spinto dall’escalation in Medio Oriente e dai continui attacchi ucraini alle raffinerie russe. Il 14 settembre la media nazionale ha toccato il record di 6,28 dollari al gallone, contro i 3,52 dollari di gennaio, prima che Stati Uniti e Israele attaccassero l’Iran a fine febbraio. Le scorte americane di gasolio sono scese a 107,9 milioni di barili, il livello più basso per questo periodo dell’anno da quando esistono le rilevazioni, nel 1982.

A questo si aggiunge il maltempo: una serie di tifoni ha di fatto paralizzato per due settimane il porto di Shanghai, il più grande scalo container del mondo, e i ritardi continuano ancora oggi. Il risultato è che la capacità di trasporto marittimo globale si è ridotta del 15% nel corso dell’anno.

«Lavoro nella logistica da 25 anni e non ho mai visto niente di così grave», ha ammesso Ryan Petersen, CEO della piattaforma logistica Flexport.

Come cambia il modo di fare impresa

Le conseguenze pratiche sono già visibili. Dilworth Coffee, che in passato assicurava le forniture di caffè con 12-24 mesi di anticipo, oggi riesce a programmare gli acquisti solo con un orizzonte di tre-sei mesi, per l’incertezza su prezzi, trasporti e disponibilità. L’azienda ha meno liquidità da destinare alle scorte, mentre margini più sottili e un potere d’acquisto dei consumatori in calo rendono sempre più difficile assorbire i rincari.

In condizioni normali le vendite mensili dell’azienda oscillavano al massimo del 5%. Oggi le oscillazioni arrivano al 20%. «Questa situazione dinamica è nuova per noi: per quanto tempo il diesel resterà sopra i 6 dollari? Come faremo a trasferire questi costi ai clienti?», si chiede Vojta. «Il Covid è stato terrificante, ma questo aggiunge ancora più stress. I nostri clienti affrontano gli stessi problemi che affrontiamo noi».

L’inflazione si allarga: il nodo dei servizi

Fino a giugno l’impatto sembrava contenuto. Da allora, però, i costi elevati di carburante e trasporti si sono propagati al resto dell’economia. L’inflazione core, che esclude alimentari ed energia, ha registrato il mese scorso il maggiore aumento mensile da aprile. Gli effetti si vedono ormai anche nei prezzi dei servizi, notoriamente difficili da far scendere una volta saliti.

Perché la fine della guerra non basterebbe

L’amministrazione Trump ha cercato di presentare il conflitto con l’Iran come un problema economico temporaneo, destinato a risolversi rapidamente con un’inversione dell’inflazione una volta cessate le ostilità. Ma le difficoltà storiche che le imprese americane stanno affrontando spiegano perché la ripresa dei prezzi non si sgonfierà facilmente, anche se la guerra dovesse finire miracolosamente domani.

Il divieto russo all’export di diesel, che ha tolto dal mercato il 12% delle forniture mondiali via mare, non verrebbe cancellato dalla pace nel Golfo. Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, sostenuti da Teheran, e la recrudescenza della pirateria somala nel Golfo di Aden continuerebbero a costringere gli armatori a circumnavigare l’Africa. E gli eventi climatici estremi non seguono il calendario dei negoziati.

Per gli imprenditori americani, insomma, la fine dei combattimenti sarebbe solo il primo passo. La normalità, quella vera, resta un orizzonte lontano.

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