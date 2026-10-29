Passare da un’amministrazione pubblica al Ministero degli Affari Esteri: bando mobilità per 62 posti

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato un bando di mobilità volontaria per coprire 62 posti nell’Area degli Assistenti, famiglia professionale tecnico-informatica e delle telecomunicazioni. Si tratta di contratti a tempo pieno e indeterminato, con sede di lavoro a Roma. Le domande vanno presentate sul portale inPA entro le ore 16.00 di lunedì 23 novembre 2026.

Un dettaglio va chiarito subito: non è un concorso aperto a tutti. Possono partecipare soltanto i dipendenti pubblici di ruolo, entrati nella PA tramite concorso, che sono già inquadrati come assistenti in ambito informatico o in un profilo equivalente e che hanno ottenuto, o almeno richiesto, il nulla osta della propria amministrazione.

Perché i posti sono 62 e non 63

Il bando, firmato dalla Direzione generale per le risorse e la formazione, nasce dal Piano dei fabbisogni 2026-2028 e dal DPCM del 2 luglio 2026, che autorizzano la mobilità per 63 assistenti. Un posto, però, è già impegnato. La legge riserva infatti la precedenza ai dipendenti di altre amministrazioni che prestano servizio al Ministero in posizione di comando da almeno 12 mesi, con una valutazione della performance pienamente favorevole: per uno di loro la procedura di inquadramento è già in corso. Restano quindi 62 posti per chi arriva dall’esterno.

La procedura rientra nel PIAO 2026-2028 del Ministero, adottato con decreto ministeriale del 30 gennaio 2026. A spingere verso la mobilità c’è anche il decreto-legge 25/2025, che dal 2026 obbliga le amministrazioni a destinare a questo canale almeno il 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate ogni anno. Il MAECI ha scelto di riservare alla mobilità 63 posti dell’Area degli Assistenti, finanziati con le facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni di personale del 2025.

I requisiti richiesti, a pena di inammissibilità

Possono presentare domanda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 che, alla data di scadenza, possiedono tutti i seguenti requisiti:

assunzione in una pubblica amministrazione a seguito di concorso pubblico , con contratto a tempo pieno e indeterminato;

, con contratto a tempo pieno e indeterminato; inquadramento nell’ Area degli Assistenti (o area o qualifica analoga) e nella famiglia professionale tecnico-informatica e delle telecomunicazioni o equivalente;

(o area o qualifica analoga) e nella famiglia professionale tecnico-informatica e delle telecomunicazioni o equivalente; qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della legge 53/1989 ;

; assenza di cause che impediscano la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;

nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, oppure richiesta del nulla osta presentata entro la scadenza della domanda;

al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, oppure richiesta del nulla osta presentata entro la scadenza della domanda; titoli, competenze ed esperienza professionale richiesti dalle attività della famiglia professionale tecnico-informatica;

nessuna condanna penale passata in giudicato per reati che impediscono di lavorare nella PA.

Il nodo del nulla osta: cosa deve contenere e quando inviarlo

È il passaggio più delicato della procedura. Il documento rilasciato dall’amministrazione di provenienza deve riportare la decorrenza dell’inquadramento nell’area e nella famiglia professionale, il trattamento economico in godimento (compresa l’eventuale retribuzione individuale di anzianità), una valutazione della performance pienamente favorevole nell’ultimo biennio, gli estremi del concorso con cui si è entrati per la prima volta nei ruoli pubblici e l’assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di procedimenti disciplinari in corso.

Chi ha già il nulla osta lo allega direttamente alla domanda su inPA. Chi non lo ha ancora deve allegare l’attestazione di averlo richiesto e poi trasmettere il documento completo, a pena di esclusione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del bando all’indirizzo PEC [email protected]. Il consiglio è chiederlo subito al proprio ufficio del personale.

Un’altra avvertenza: le domande di mobilità inviate in passato al Ministero non vengono prese in considerazione. Chi ne aveva già presentata una e possiede i requisiti deve ripresentarla su inPA.

Come funziona la selezione: 110 punti in palio

Le candidature vengono esaminate da una Commissione nominata dal Direttore generale per le risorse e la formazione, che verifica i requisiti e convoca gli ammessi al colloquio secondo un proprio calendario. Il punteggio complessivo è di 110 punti, così suddivisi:

colloquio: fino a 100 punti , di cui fino a 90 per attitudini personali, capacità e preparazione professionale nelle materie di indirizzo e fino a 10 per la conoscenza della lingua inglese ;

, di cui fino a 90 per attitudini personali, capacità e preparazione professionale nelle materie di indirizzo e fino a 10 per la ; anzianità di servizio: fino a 10 punti, con 0,5 punti per ogni anno e 0,25 punti per ogni ulteriore frazione di sei mesi di servizio di ruolo in una pubblica amministrazione, in profili o qualifiche equivalenti a quello richiesto.

Il colloquio si supera con almeno 70 punti e solo chi lo supera riceve il punteggio per l’anzianità. Per ottenere il massimo di 10 punti servono 20 anni di servizio in un profilo equivalente: un assistente con 8 anni e mezzo, ad esempio, totalizza 4,25 punti.

Il peso decisivo è quindi quello del colloquio, che parte dalle esperienze di servizio indicate nel curriculum vitae. Conviene compilarlo su inPA in modo completo, dettagliando incarichi, sistemi e attività svolte: la Commissione può valutare soltanto le informazioni inserite nella domanda. A parità di punteggio complessivo prevale chi ha ottenuto il voto più alto al colloquio e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Ministero, nella sezione Amministrazione Trasparente, e sul portale inPA.

Il programma del colloquio: dalla cybersicurezza alla cifra

Oltre alle esperienze professionali, il colloquio verte sul programma allegato al bando, che comprende:

fondamenti di informatica : architettura dei calcolatori, sistemi operativi, virtualizzazione e containerizzazione, con le relative tecniche di sicurezza;

: architettura dei calcolatori, sistemi operativi, virtualizzazione e containerizzazione, con le relative tecniche di sicurezza; reti informatiche e crittografia : modelli, protocolli e standard delle reti, crittografia simmetrica e asimmetrica, funzioni di hash, certificati e firma digitale;

: modelli, protocolli e standard delle reti, crittografia simmetrica e asimmetrica, funzioni di hash, certificati e firma digitale; applicazioni e dati : sviluppo del codice, algoritmi, software testing, basi di dati e linguaggio SQL, elementi di intelligenza artificiale;

: sviluppo del codice, algoritmi, software testing, basi di dati e linguaggio SQL, elementi di intelligenza artificiale; cybersicurezza : confidenzialità, integrità e disponibilità, tipologie di attacchi e contromisure, security-by-design, shift left, zero trust, analisi del rischio;

: confidenzialità, integrità e disponibilità, tipologie di attacchi e contromisure, security-by-design, shift left, zero trust, analisi del rischio; elementi di diritto pubblico : Stato e ordinamento costituzionale, fonti del diritto, principi dell’attività amministrativa, atti e procedimento amministrativo, tutela nei confronti della PA;

: Stato e ordinamento costituzionale, fonti del diritto, principi dell’attività amministrativa, atti e procedimento amministrativo, tutela nei confronti della PA; ordinamento del MAECI : il DPR 18/1967, le funzioni del Ministro, la struttura dell’amministrazione centrale e degli uffici all’estero, il personale del Ministero;

: il DPR 18/1967, le funzioni del Ministro, la struttura dell’amministrazione centrale e degli uffici all’estero, il personale del Ministero; lingua inglese, accertata tramite lettura e/o conversazione.

Nella parte dedicata alle materie di indirizzo, il bando cita espressamente, accanto a informatica e telecomunicazioni, anche la cifra, cioè la cifratura delle comunicazioni: un ambito tipico della Farnesina e della sua rete diplomatica.

Stipendio e inquadramento: quanto si guadagna

I vincitori vengono inquadrati nell’Area degli Assistenti, famiglia professionale tecnico-informatica e delle telecomunicazioni, dopo aver firmato una dichiarazione di accettazione dell’inquadramento proposto, richiesta a pena di decadenza. Sottoscrivono poi il contratto individuale di lavoro conservando l’anzianità maturata nell’amministrazione di provenienza, inclusa l’eventuale retribuzione individuale di anzianità.

Al personale trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, del CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, sottoscritto il 6 agosto 2026 e richiamato dal bando. Lo stipendio tabellare annuo lordo dell’Area degli Assistenti, su 12 mensilità più tredicesima, è pari nel 2026 a 22.014,77 euro e salirà a 22.482,77 euro dal 1° gennaio 2027. Si tratta della sola componente tabellare: a questa si sommano le voci del trattamento accessorio previste dalla contrattazione nazionale e integrativa del Ministero.

Per chi proviene da un altro comparto, come enti locali o sanità, l’equiparazione avviene, ove applicabile, secondo il DPCM del 30 novembre 2023 sulla mobilità tra pubbliche amministrazioni. Chi rinuncia o non prende servizio nel giorno indicato, senza motivo giustificato e documentato, perde il diritto all’assunzione.

Come presentare la domanda entro il 23 novembre

La domanda va inviata esclusivamente online attraverso il Portale inPA, accedendo con SPID, CIE o CNS, entro le ore 16.00 di lunedì 23 novembre 2026. Il bando fissa la scadenza al trentesimo giorno dalla pubblicazione, che cade di domenica: per questo slitta al primo giorno non festivo.

In fase di registrazione occorre compilare e allegare il curriculum vitae, che ha valore di dichiarazione sostitutiva, e indicare un indirizzo PEC intestato al candidato, su cui arriveranno le comunicazioni, oltre a un recapito telefonico. Fino alla scadenza è possibile modificare o integrare la domanda: vale soltanto l’ultima presentata in ordine di tempo. Le domande incomplete o trasmesse con modalità diverse da inPA non sono valide.

Le comunicazioni successive

Il bando e tutte le comunicazioni sulla procedura, compresi il calendario dei colloqui e la graduatoria finale, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e sul portale inPA. Questa pubblicazione vale come notifica a tutti i candidati: dopo la scadenza conviene quindi controllare entrambi i canali con regolarità.

Il MAECI, con sede alla Farnesina a Roma, cura la politica estera dell’Italia, le relazioni con gli altri Stati e le organizzazioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo, attraverso l’amministrazione centrale e la rete di ambasciate, consolati e uffici all’estero. Il suo ordinamento è disciplinato dal DPR 18/1967, l’organizzazione dal DPR 95/2010, modificato da ultimo nel 2025.