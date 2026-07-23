La Cassazione: ordine di servizio e memoriale dei Carabinieri sono atti pubblici, falso ideologico anche per attestazioni incomplete

Sentenza della Cassazione: cambia il peso giuridico degli ordini di servizio

Una pronuncia destinata ad avere un impatto rilevante all’interno dell’Arma dei Carabinieri e, più in generale, sul piano della responsabilità penale dei pubblici ufficiali. Con la sentenza n. 1761/2026, depositata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, i giudici hanno stabilito un principio destinato a fare giurisprudenza: l’ordine di servizio e il memoriale predisposto dal Comando dell’Arma dei Carabinieri hanno natura di atto pubblico fidefacente.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da un militare già condannato nei precedenti gradi di giudizio per diversi episodi di falso ideologico, confermando che la falsificazione delle annotazioni contenute nell’ordine di servizio integra il reato di falso in atto pubblico.

Il caso: servizi interrotti e attestazioni non corrispondenti alla realtà

Il procedimento trae origine da una serie di episodi risalenti al 2013 nei quali il militare aveva attestato come regolarmente svolti servizi di pattuglia e perlustrazione che, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, erano stati invece interrotti anticipatamente o sospesi per ragioni personali.

Tra le contestazioni figuravano:

l’omessa indicazione dell’interruzione anticipata di un servizio di pattugliamento;

la falsa attestazione di permanenza in caserma per esigenze fisiologiche mentre il militare si trovava presso la propria abitazione;

la redazione di una relazione di servizio non corrispondente ai fatti;

l’inserimento nel Sistema d’Indagine (SDI) di un controllo richiesto dal “112” che, secondo gli accertamenti, non era mai stato effettuato.

La decisione della Corte: due reati distinti

Uno dei punti centrali affrontati dalla Cassazione riguarda il rapporto tra violata consegna e falso ideologico.

La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere ricondotta esclusivamente alla violazione dell’ordine di servizio prevista dal Codice penale militare di pace.

La Suprema Corte ha invece escluso questa interpretazione.

Secondo i giudici, la violazione della consegna e la falsa attestazione contenuta nell’ordine di servizio costituiscono condotte autonome, poste a tutela di interessi giuridici differenti.

In altre parole, interrompere arbitrariamente un servizio integra la violazione della consegna; attestare poi falsamente che quel servizio è stato svolto regolarmente integra invece il reato di falso ideologico in atto pubblico. Le due fattispecie possono quindi concorrere tra loro.

L’ordine di servizio è un atto pubblico

La parte più significativa della sentenza riguarda proprio la qualificazione giuridica dell’ordine di servizio.

La Cassazione ribadisce che il memoriale giornaliero predisposto dal Comando dell’Arma, nel quale sono riportati sia gli ordini impartiti sia i resoconti dei servizi effettivamente svolti, possiede natura di atto pubblico fidefacente ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento generale dell’Arma.

Lo stesso principio vale anche per l’ordine di servizio, riconosciuto come atto pubblico ai sensi dell’articolo 30 del medesimo Regolamento.

Non assume rilievo il fatto che si tratti di un documento interno all’Amministrazione: la giurisprudenza consolidata considera atti pubblici anche gli atti interni quando sono redatti dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni per documentare fatti inerenti all’attività amministrativa.

Anche un’attestazione incompleta può integrare il falso

La sentenza richiama inoltre un principio ormai consolidato nella giurisprudenza penale.

Il falso ideologico può essere commesso anche in forma omissiva, quando il pubblico ufficiale redige un atto apparentemente corretto ma omette circostanze essenziali tali da alterarne il significato complessivo.

Secondo la Cassazione, un’attestazione incompleta è penalmente rilevante quando attribuisce all’atto un contenuto diverso dalla realtà, inducendo a ritenere che il servizio si sia svolto regolarmente nonostante eventi significativi siano stati volontariamente taciuti.

Rigettato il ricorso

La Suprema Corte ha dichiarato infondati anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva già valutato il comportamento processuale collaborativo dell’imputato riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza con l’aggravante contestata, senza che vi fossero elementi per attribuire loro prevalenza.

Il ricorso è stato pertanto respinto con la conferma della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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