Il militare non può disobbedire all’ordine solo perché lo ritiene illegittimo: serve il rischio di un reato manifesto. Cassazione conferma la condanna

(di Avv. Umberto Lanzo)

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione penale, ha rigettato il ricorso proposto da un Capitano dell’Esercito Italiano, confermando la condanna a tre mesi di reclusione militare, con pena sospesa, per il reato di disobbedienza aggravata e continuata.

La decisione, depositata il 9 luglio 2026, riguarda una vicenda maturata nel contesto della missione NATO in Kosovo, all’interno del Regional Command West, e affronta un tema centrale nel diritto penale militare: il limite entro cui un militare può contestare o non eseguire un ordine ricevuto da un superiore.

Il caso: comunicazioni esterne senza il previo coinvolgimento del comandante

La vicenda nasce nel novembre 2022, quando un Capitano, comandante della Compagnia trasmissioni, avrebbe più volte inoltrato comunicazioni verso unità o enti esterni senza prima interessare il proprio superiore, un Colonnello comandante del Battaglione di Supporto Logistico.

Secondo la contestazione, il Colonnello aveva stabilito che tutte le pratiche di natura tecnico-amministrativa e logistica dovessero passare preventivamente dalla sua attenzione prima di essere comunicate all’esterno del Battaglione.

La prima violazione sarebbe avvenuta il 7 novembre 2022. L’ordine sarebbe poi stato ribadito con e-mail dell’8 e 9 novembre 2022, ma nuovamente disatteso l’11 novembre, il 17 novembre, il 29 novembre e il 1° dicembre 2022.

Il Tribunale Militare di Roma, con sentenza del 10 dicembre 2024, aveva ritenuto il Capitano responsabile del reato contestato. La Corte Militare di Appello di Roma, il 1° ottobre 2025, aveva confermato integralmente la condanna.

La linea difensiva: “Quelle attività rientravano nella sfera COMSEC”

La difesa del Capitano ha sostenuto che l’ordine impartito dal Colonnello fosse illegittimo, perché le attività oggetto delle comunicazioni sarebbero rientrate nell’ambito COMSEC, cioè nella sicurezza delle comunicazioni.

Secondo questa impostazione, si sarebbe trattato di una materia caratterizzata da particolare riservatezza, sottratta alla normale linea gerarchica del comandante del Battaglione di Supporto Logistico. Il Capitano, in qualità di sostituto responsabile COMSEC, avrebbe potuto interloquire direttamente con il Comandante del Regional Command West e con gli altri soggetti della catena di sicurezza.

La difesa ha inoltre sostenuto che, se il Capitano avesse trasmesso informazioni COMSEC al Colonnello B.B., non appartenente alla cerchia degli ufficiali autorizzati, avrebbe potuto incorrere in una violazione del segreto militare in estero.

Da qui la tesi centrale del ricorso: l’imputato non avrebbe disobbedito arbitrariamente, ma avrebbe agito per evitare la violazione di doveri connessi alla sicurezza delle comunicazioni.

Il nodo giuridico: quando un militare può non eseguire un ordine?

La Cassazione ha respinto questa impostazione, richiamando il principio secondo cui l’ordine militare è penalmente rilevante, ai fini della disobbedienza, quando è funzionale al servizio o alla disciplina.

La Corte ha richiamato anche l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui la tutela penale della disobbedienza non mira a proteggere il prestigio personale del superiore, ma il corretto funzionamento dell’apparato militare.

In altri termini, non ogni ordine è automaticamente assistito da tutela penale, ma lo è quando trova fondamento nell’interesse del servizio e non in ragioni personali o private.

Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, l’ordine del Colonnello B.B. era legato a esigenze organizzative concrete: razionalizzare, programmare e coordinare il soddisfacimento dei bisogni delle unità operative dipendenti dal Battaglione.

Per la Corte le e-mail non riguardavano la sicurezza delle comunicazioni

Il punto decisivo della sentenza riguarda il contenuto delle comunicazioni inviate dal Capitano.

La Cassazione ha evidenziato che i giudici militari di merito avevano già analizzato in modo specifico le e-mail contestate, concludendo che non riguardavano profili di sicurezza o segretezza delle comunicazioni, ma questioni ordinarie di approvvigionamento di beni e servizi, indicazioni di priorità e pratiche di natura amministrativa e logistica.

Per questo motivo, secondo la Suprema Corte, non era fondato sostenere che quelle comunicazioni dovessero essere sottratte al coordinamento del comandante del Battaglione.

La funzione COMSEC del Capitano, infatti, non determinava un generale “disallineamento” della sua unità rispetto alla linea di comando ordinaria. Egli poteva agire in autonomia soltanto per le questioni effettivamente attinenti alla sicurezza della rete di comunicazione affidata alla sua responsabilità.

Per tutto ciò che riguardava invece il piano tecnico-amministrativo e logistico, restava operativa la linea gerarchica ordinaria, con il Colonnello in posizione sovraordinata.

“Non basta richiamare la COMSEC per sottrarsi all’ordine”

La Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché, a suo giudizio, riproponeva questioni già esaminate e risolte dai giudici di merito.

La difesa, secondo la Corte, avrebbe insistito su una premessa non dimostrata: che le comunicazioni contestate rientrassero nella materia COMSEC. Ma tale ricostruzione era stata smentita dalle sentenze di primo e secondo grado, che avevano qualificato quelle comunicazioni come inerenti alla gestione ordinaria di beni, servizi e attività logistiche.

Il riferimento alla sicurezza delle comunicazioni, quindi, non era sufficiente per giustificare il mancato rispetto dell’ordine.

Il principio: l’ordine va eseguito, salvo casi eccezionali

La Corte Militare di Appello aveva già richiamato l’articolo 1349 del Codice dell’ordinamento militare e l’articolo 729 del D.P.R. 90/2010, sottolineando che il militare non può autonomamente sindacare la legittimità di un ordine, salvo ipotesi tassative.

In particolare, il dovere di non eseguire l’ordine riguarda i casi in cui l’ordine sia diretto contro le istituzioni dello Stato oppure la sua esecuzione costituisca manifestamente reato.

Nel caso concreto, secondo i giudici, non ricorreva alcuna di queste ipotesi.

Anche laddove il Capitano avesse ritenuto il Colonnello non competente su determinati profili, avrebbe dovuto comunque eseguire l’ordine e informare senza ritardo il superiore diretto, il Colonnello comandante del Regional Command West.

Respinta anche la richiesta sulle prove documentali

Con il secondo motivo, la difesa aveva lamentato la mancata acquisizione di alcuni documenti ritenuti decisivi, tra cui la Direttiva Operativa Nazionale, il PCM ONS 3/2019, il DPCM n. 5 del 6 novembre 2015, il Regolamento interno di sicurezza COMSEC e i testi integrali dei decreti legislativi n. 81/2008 e n. 165/2020.

Secondo la difesa, tali documenti avrebbero consentito di dimostrare che le attività contestate rientravano nell’ambito COMSEC e non in quello tecnico-amministrativo-logistico.

La Cassazione ha però ritenuto manifestamente infondato anche questo motivo. Per i giudici, l’acquisizione della documentazione non avrebbe aggiunto elementi decisivi, perché il punto centrale era già stato chiarito: le comunicazioni oggetto di imputazione non riguardavano sicurezza o segretezza delle comunicazioni, ma pratiche ordinarie rientranti nelle attribuzioni logistiche del Battaglione.

Doppia conforme e motivazione ritenuta sufficiente

Il terzo motivo riguardava il presunto vizio di motivazione della sentenza di appello.

La difesa aveva contestato la ricostruzione dei cinque episodi di disobbedienza e la valutazione delle testimonianze, sostenendo che la Corte Militare di Appello non avrebbe adeguatamente considerato le deleghe e le nomine del Capitano in materia COMSEC e sicurezza sul lavoro.

La Cassazione ha respinto anche questa doglianza, ricordando che si trattava di una doppia conforme: la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado sulla base di una ricostruzione convergente dei fatti.

Secondo la Suprema Corte, la decisione del Tribunale Militare aveva già ricostruito in modo chiaro sia il contenuto dell’ordine iniziale sia la sua reiterazione. Di conseguenza, la Corte di Appello poteva concentrarsi sugli aspetti giuridici, senza dover ripetere integralmente l’analisi fattuale già svolta dal primo giudice.

Le testimonianze decisive nella ricostruzione dei giudici

Nel giudizio di merito era stata valorizzata, in particolare, la deposizione del Colonnello comandante del Regional Command West in Kosovo, il quale aveva spiegato che il comandante di un’unità militare risponde delle comunicazioni effettuate all’esterno e che, salvo diversa autorizzazione, tali comunicazioni devono passare dal comandante.

La decisione finale della Cassazione

La Cassazione, riunita in camera di consiglio il 16 aprile 2026, ha quindi rigettato il ricorso del Capitano-

Con il rigetto, è divenuta definitiva la condanna a tre mesi di reclusione militare, con sospensione della pena, per disobbedienza aggravata e continuata.

Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

La sentenza chiarisce un principio di forte interesse per il personale militare: le funzioni specialistiche, anche in ambiti sensibili come la sicurezza delle comunicazioni, non escludono automaticamente l’obbligo di rispettare la linea di comando ordinaria quando le attività riguardano aspetti logistici, amministrativi o di approvvigionamento.

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