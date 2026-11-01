Ucciso il poliziotto Aniello Scarpati, alcol e cocaina alla guida: condannato a 10 anni l’uomo che fumò una sigaretta e scappò

La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata

A un anno quasi esatto dalla notte in cui perse la vita l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, arriva la prima sentenza. Il gip del Tribunale di Torre Annunziata, Maria Concetta Criscuolo, ha condannato a 10 anni di reclusione Tommaso Severino, 29 anni, originario di Ercolano, l’uomo che nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 2025, alla guida di un Suv Bmw X4, travolse la volante del commissariato di Torre del Greco lungo viale Europa.

Il processo si è celebrato con rito abbreviato, scelta che garantisce all’imputato la riduzione di un terzo della pena. Severino, reo confesso, rispondeva di omicidio stradale aggravato dalla fuga, lesioni stradali e omissione di soccorso. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni per omicidio e lesioni stradali e un anno e 4 mesi per l’omissione di soccorso. I familiari di Scarpati si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Gennaro Maresca. La condanna è di primo grado e non è definitiva.

«Livello di colpa elevatissima»: cosa accadde quella notte

La ricostruzione degli inquirenti, confermata dalla sentenza, descrive una condotta che il giudice ha definito di «livello di colpa elevatissima». Severino si era messo al volante sotto l’effetto di alcol e cocaina: risultò positivo allo stupefacente e con un tasso alcolemico oltre i limiti. Procedeva a velocità altissima sulla discesa di viale Europa, in direzione della Litoranea, nonostante alcuni passeggeri lo avessero invitato più volte a rallentare.

All’altezza di una curva il Suv ha invaso la corsia opposta, centrando frontalmente la volante su cui viaggiavano Scarpati e il collega Ciro Cozzolino, 38 anni, impegnati in un servizio di controllo del territorio. L’auto della Polizia si è ribaltata ed è finita oltre il guardrail, a poca distanza dalle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie. I due agenti sono stati estratti dalle lamiere dai soccorritori: per Scarpati non c’è stato nulla da fare, Cozzolino è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli con una frattura del bacino e lesioni agli organi interni, operato d’urgenza e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

La sigaretta e la fuga

È il dettaglio che ha pesato di più nel giudizio sulla condotta dell’imputato. Dopo lo schianto Severino ha acceso e fumato una sigaretta sul posto, poi si è allontanato senza prestare soccorso né ai poliziotti né ai passeggeri della sua stessa auto, tra i quali tre ragazze minorenni. A bordo del Suv viaggiavano sei persone, quattro delle quali finite in ospedale.

Il conducente è rimasto irreperibile per circa 12 ore, finché non è stato rintracciato e arrestato in quasi flagranza di reato da Squadra Mobile, Polizia Stradale e commissariato di Torre del Greco. Il 5 novembre 2025 il gip aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere; successivamente, dopo l’ammissione delle responsabilità, l’uomo ha ottenuto gli arresti domiciliari, misura alla quale è attualmente sottoposto.

Chi era Aniello Scarpati

Aniello Scarpati aveva 47 anni, era di Ercolano e prestava servizio al commissariato di via Sedivola a Torre del Greco come capopattuglia. Quella notte, secondo quanto emerso, non avrebbe dovuto essere in servizio: aveva accettato un cambio turno per sostituire un collega impossibilitato a lavorare.

Lascia la moglie Eliana e tre figli, Sharon, Daniel e Melissa. Ai funerali, celebrati nella chiesa evangelica Adi di via Fra’ Carafa a Napoli con il feretro avvolto nel tricolore e il picchetto d’onore dei colleghi, la moglie aveva pronunciato poche parole, ferme: «Chi ha sbagliato, pagherà».

Nelle ore successive alla tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva espresso il proprio cordoglio alla famiglia e alla Polizia di Stato, mentre il capo della Polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Napoli Maurizio Agricola, aveva fatto visita ai familiari a Ercolano e a Cozzolino all’Ospedale del Mare.

Il commento del Coisp: «Condanna esemplare»

Il Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, ha commentato il verdetto parlando di condanna esemplare, ricordando che insieme ai 10 anni di reclusione il giudice ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la revoca della patente di guida.

Resta aperta la strada delle eventuali impugnazioni. Per i colleghi del commissariato di Torre del Greco e per la famiglia di Scarpati, la sentenza chiude solo la prima fase di una vicenda giudiziaria che si è aperta con una volante distrutta oltre un guardrail e un poliziotto che quella notte, in servizio al posto di un collega, non è più tornato a casa.

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