«Togliti la divisa che andiamo fuori»: insulta un brigadiere dei carabinieri davanti a 300 persone, ma viene assolto. Ecco perché

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La sentenza del Tribunale di Latina

Le frasi c’erano, i carabinieri le avevano messe nero su bianco nella denuncia. Quel che è mancato, agli atti, è la prova che qualcuno le abbia davvero sentite. Su questo punto si è giocata l’assoluzione di un commerciante diventato un fenomeno social, finito a processo per oltraggio a pubblico ufficiale dopo un acceso faccia a faccia con una pattuglia dell’Arma davanti al suo negozio.

Il giudice monocratico del Tribunale di Latina ha accolto la tesi della difesa, sostenuta dall’avvocato e ha respinto la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero. La formula è quella piena: non colpevole perché il fatto non costituisce reato.

Un monopattino e una chiamata al 112

Tutto nasce da una lite che con i carabinieri, in origine, non aveva nulla a che fare. È il febbraio del 2023. Una cliente entra nel negozio e chiede di acquistare un monopattino. Il commerciante si rifiuta di venderglielo. La discussione si accende e la donna decide di comporre il 112.

Sul posto arriva una pattuglia dei carabinieri. Il compito dei militari, in una situazione del genere, è circoscritto: raccogliere le dichiarazioni delle persone coinvolte nel diverbio e ricostruire quanto accaduto. Niente di più.

Le frasi rivolte al brigadiere

È mentre i militari stanno ascoltando la versione della cliente che la situazione cambia. Secondo quanto riportato nella denuncia dei carabinieri, il commerciante si rivolge a uno di loro, un brigadiere, con parole che gli investigatori riportano testualmente: «Togliti la divisa che andiamo fuori a parlare. Bravo al maresciallo, bravo al maresciallo, questa è l’arma dei carabinieri, questo è lo Stato».

E poi un’altra frase, che richiama direttamente l’attività con cui il commerciante ha costruito la sua notorietà: «Ora al maresciallo facciamo una bella diretta».

Da qui la denuncia per oltraggio e il rinvio a giudizio.

Il nodo della “presenza di più persone”

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale, non si configura per il solo fatto di offendere un agente nell’esercizio delle sue funzioni. La norma richiede che l’offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e, soprattutto, in presenza di più persone. È questo secondo requisito a essere diventato il terreno decisivo del processo.

La difesa ha contestato la ricostruzione dell’accusa sostenendo che quelle parole erano state pronunciate a distanza molto ravvicinata, in un confronto diretto tra Murciano e uno dei carabinieri, e in un contesto di forte confusione che non avrebbe consentito ai presenti di cogliere il contenuto della conversazione.

Duecento, forse trecento persone. Ma nessun testimone

Il paradosso emerge proprio dalle annotazioni dei militari. Nella denuncia i carabinieri avevano scritto che davanti al negozio c’era una folla di circa duecento persone, forse anche trecento. Una platea potenzialmente enorme. Eppure nessuno di quei presenti era stato identificato: non un nome, non un testimone in grado di riferire in aula di aver effettivamente ascoltato le frasi contestate.

Senza quel riscontro, il requisito della pubblicità dell’offesa è rimasto una circostanza affermata ma non dimostrata. Il giudice ha quindi ritenuto fondata la richiesta dell’avvocato e ha pronunciato l’assoluzione.

Chi è il commerciante

Il commerciante ha costruito negli ultimi anni una popolarità da influencer grazie alle dirette e ai video sui social, dove conta oltre 400mila follower e dove pubblicizza i prezzi stracciati della sua merce. Un’attività che richiama ogni settimana migliaia di clienti e che spiega anche l’affollamento registrato dai carabinieri quel giorno di febbraio.

Il riferimento alla «bella diretta» da fare «al maresciallo», contenuto nella denuncia, si inserisce proprio in questo contesto: la minaccia implicita di portare il confronto con i militari davanti alla platea dei suoi seguaci.

Cosa resta della vicenda

L’assoluzione chiude il capitolo penale sull’episodio del febbraio 2023. La sentenza non afferma che le frasi non siano state pronunciate, né entra nel merito del loro contenuto: stabilisce che mancava la prova di un elemento costitutivo del reato, quello della presenza di più persone in grado di percepire l’offesa.

Un esito che riporta l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato nelle denunce per oltraggio: l’identificazione dei testimoni sul posto. Annotare la presenza di una folla, per quanto numerosa, non basta se poi in aula nessuno può confermare di aver sentito quelle parole. Un dettaglio procedurale che, in questo caso, ha fatto la differenza tra una condanna e un’assoluzione.

L’assurdità del cortocircuito normativo

Ne emerge un paradosso giuridico dal sapore quasi grottesco. In base alla legge attuale, insultare le forze dell’ordine a tu per tu, senza spettatori paganti o testimoni identificati, non è reato ma un semplice “fatto lecito”. In sostanza, se metti a verbale che intorno a te c’è un’arena di trecento persone ma dimentichi di farti firmare il taccuino da almeno un paio di esse, l’offesa svanisce nel nulla come neve al sole. Puoi sfidare un carabiniere o un poliziotto, sminuire la divisa ed uscirne lindo: basta solo assicurarsi che non ci sia nessun testimone ufficialmente registrato pronto a confermare.

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