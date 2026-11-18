Una buona notizia per chi indossa la divisa

Finalmente una buona notizia anche per le forze dell’ordine, in un Paese in cui fare il poliziotto è sempre più difficile. Con la sentenza n. 186 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato legittima l’esclusione della causa di non punibilità della «particolare tenuità del fatto» per chi oltraggia un operatore di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Di conseguenza, una volta accertato l’oltraggio, il giudice non può lasciare impunito chi lo ha commesso con la motivazione che il fatto è di poco conto.

Le condizioni per punire l’oltraggio

L’articolo 341-bis del codice penale, in realtà, rende già fin troppo difficile punire l’oltraggio. Infatti, richiede che l’offesa avvenga mentre l’agente compie un atto del suo ufficio, come un controllo, e in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Servono inoltre almeno due persone in grado di sentirla, ma devono essere due estranei: i colleghi degli operanti impegnati nello stesso intervento non contano. Quante volte, durante un controllo di polizia, ci sono davvero due testimoni oltre agli agenti?

Il pagamento prima del giudizio

Anche quando ricorrono tutte queste condizioni, l’imputato può comunque far estinguere il reato pagando, prima del giudizio, una somma all’agente offeso e una alla sua amministrazione. Il giudice valuta caso per caso se il pagamento basti a riparare il danno arrecato. Non v’è chi non veda che è già fin troppo generoso poter chiudere la vicenda mettendo mano al portafoglio. Ci manca pure che il reo possa farla franca gratis.

Quando viene colpita anche l’istituzione

La Corte ha quindi riconosciuto che, quando un agente viene umiliato davanti ai cittadini mentre fa il suo dovere, a perdere credibilità è anche l’istituzione che rappresenta. A chi, per fare il proprio dovere, rischia di essere ferito o di perdere la vita, lo Stato deve almeno questa tutela.

Il nodo della particolare tenuità

I giudici che avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale avevano osservato che, dopo la sentenza n. 172 del 2025, la particolare tenuità è ammessa per reati più gravi quali la violenza, la minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale, articoli 336 e 337 del codice penale. Per questo motivo, dubitavano che fosse ragionevole escluderla per il più tenue reato di oltraggio. Il vero paradosso, a mio avviso, è però che chi minaccia un agente o usa la forza contro di lui possa restare impunito perché il fatto è giudicato di poco conto.

L’auspicio al Parlamento

Con la citata sentenza, la Consulta ha quindi fatto prevalere un antico e nobile canone: il buon senso. Mi auguro che il Parlamento ne faccia tesoro e trovi il modo per escludere – nuovamente e al riparo da critiche di costituzionalità – la particolare tenuità anche per quei reati più gravi se commessi nei confronti degli operatori di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

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