San Marino cerca il nuovo Comandante della Gendarmeria: la scelta guarda all’Arma dei Carabinieri

Il dopo Faraone apre una fase delicata per la sicurezza sammarinese

La Repubblica di San Marino si prepara a una svolta ai vertici della Gendarmeria. Il Governo ha confermato che la ricerca del nuovo Comandante partirà, almeno in una prima fase, dall’Arma dei Carabinieri, nel solco di una collaborazione storica tra le istituzioni sammarinesi e italiane.

A indicare la linea è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, intervenendo durante i lavori della Commissione consiliare Affari Esteri. Sul tavolo c’è la successione al generale Maurizio Faraone, attuale Comandante della Gendarmeria, che ha manifestato la volontà di anticipare il pensionamento per motivi personali.

La scadenza naturale dell’incarico sarebbe comunque arrivata il prossimo anno per raggiunti limiti di età, ma l’eventuale uscita anticipata ha accelerato il dossier. Al momento, però, non ci sono nomi ufficiali.

Beccari: “Valutiamo potenziali profili”

Il Governo sammarinese sta lavorando alla selezione del profilo più adatto, ma senza anticipare candidature. Beccari ha chiarito che l’Esecutivo sta valutando potenziali profili e che la condivisione avverrà solo quando il percorso sarà maturo.

La scelta di guardare inizialmente all’Arma dei Carabinieri non è casuale. La guida della Gendarmeria è stata storicamente affidata a figure provenienti dall’esperienza militare italiana, in particolare dai Carabinieri, anche in ragione dei rapporti consolidati tra San Marino e Italia in materia di sicurezza, formazione e cooperazione operativa.

Lo stesso Maurizio Faraone, riminese, classe 1961, vanta una lunga carriera nell’Arma. Tra gli incarichi ricoperti nel tempo figurano esperienze negli organismi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la direzione di Interpol San Marino nel 2007 e, dal 2015, il comando della Gendarmeria sammarinese.

Il profilo cercato: esperienza internazionale e contrasto alle minacce evolute

Il futuro Comandante non dovrà limitarsi a possedere una solida esperienza territoriale. La Gendarmeria sammarinese, negli ultimi anni, ha acquisito una dimensione sempre più internazionale.

Il profilo individuato dovrà quindi avere competenze specifiche nella gestione dei rapporti con organismi come Europol, Interpol e FIEP, oltre a un’esperienza diretta nel contrasto alla criminalità organizzata, alle infiltrazioni e al terrorismo.

È un passaggio cruciale: San Marino vuole rafforzare la propria capacità di risposta rispetto a fenomeni che non possono più essere affrontati solo in chiave interna. La cooperazione internazionale di polizia è ormai parte integrante della sicurezza del territorio.

Nessun nome ufficiale sul tavolo

Nonostante le indiscrezioni e l’attenzione politica sul dossier, al momento non risultano candidati ufficialmente indicati per la successione a Faraone.

L’unico nome certo resta quello del Comandante uscente. Faraone ha dato disponibilità a rimanere in servizio fino alla nomina del successore, così da garantire continuità istituzionale e operativa.

Inoltre, secondo quanto emerso, gli sarebbe stata chiesta la disponibilità a continuare a guidare temporaneamente l’Ufficio Nazionale Interpol fino al pensionamento definitivo. Una soluzione pensata per facilitare il passaggio di consegne e non caricare immediatamente il nuovo Comandante di tutte le responsabilità internazionali.

Come viene nominato il Comandante della Gendarmeria

La procedura di nomina è disciplinata dall’ordinamento sammarinese. L’articolo 6 della Legge 12 novembre 1987 n. 131, e successive modifiche, prevede che l’arruolamento dell’Ufficiale Comandante avvenga per chiamata da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Il candidato deve essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o specializzazioni affini. Sono considerati validi anche titoli equipollenti conseguiti presso Accademie Militari o Scuole di Polizia.

Prima della nomina vengono valutati curriculum, professionalità e specializzazione del candidato. Dopo l’assunzione dell’incarico è previsto un periodo di prova di un anno. In caso di esito favorevole espresso dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, il Comandante è soggetto a rafferme quinquennali.

I compiti del Comandante della Gendarmeria

Il Comandante risponde al Segretario di Stato per gli Affari Esteri rispetto agli indirizzi ricevuti e, per le funzioni speciali attribuite alla Gendarmeria, anche agli altri Segretari di Stato competenti.

Tra le principali attribuzioni figurano la direzione, organizzazione e coordinamento dell’attività del Corpo, la rappresentanza istituzionale della Gendarmeria, l’emanazione delle direttive interne, il coordinamento con gli altri Corpi di Polizia e il mantenimento dei rapporti con la Magistratura.

Il Comandante ha inoltre un ruolo nella formazione del personale, nella prevenzione della corruzione interna, nell’organizzazione di uffici, nuclei e brigate e nell’assistenza alla cooperazione internazionale di polizia, in particolare con l’UCN-Interpol.

Verso un riassetto più ampio delle forze dell’ordine

La successione alla guida della Gendarmeria non è un caso isolato. Nei prossimi mesi San Marino dovrà affrontare anche il pensionamento dei vertici della Guardia di Rocca e della Polizia Civile.

Si profila dunque una fase di profonda transizione per l’intero comparto sicurezza. Il rischio, evidenziato anche nel dibattito politico, è quello di concentrare in un breve arco temporale tre cambi di comando in settori strategici.

Per questo Beccari ha aperto alla possibilità di riattivare la figura del coordinatore delle forze di polizia, o direttore del Dipartimento di Polizia. Una funzione che potrebbe agevolare il raccordo tra i nuovi vertici e garantire maggiore continuità in una fase di riorganizzazione complessa.

Il nodo dello stipendio: nessuna cifra ufficiale

Sul fronte economico, non è stata resa pubblica alcuna cifra ufficiale relativa allo stipendio del futuro Comandante della Gendarmeria. Il trattamento sarà definito nell’ambito del percorso di nomina e secondo i parametri previsti dall’ordinamento sammarinese.

Non risultano, allo stato, comunicazioni istituzionali recenti che indichino un importo preciso per il prossimo incarico. È quindi prematuro attribuire cifre o ipotizzare compensi specifici senza un atto formale.

Libera: “La scelta non può essere lasciata al caso”

Il tema ha già acceso il confronto politico. Il partito Libera ha ringraziato Faraone per l’impegno e la dedizione dimostrati durante gli anni alla guida della Gendarmeria, ma ha anche richiamato l’attenzione sulla delicatezza delle prossime nomine.

Il messaggio politico è chiaro: la scelta dei nuovi comandanti non può essere lasciata al caso, né a logiche estranee al merito. In gioco c’è la sicurezza del territorio e la capacità delle istituzioni sammarinesi di affrontare sfide sempre più complesse.

Una nomina strategica per San Marino

Il futuro Comandante della Gendarmeria sarà chiamato a guidare un Corpo in evoluzione, sempre più coinvolto nei circuiti internazionali di cooperazione e nel contrasto a minacce transnazionali.

La direzione indicata dal Governo punta a una figura con esperienza maturata nell’Arma dei Carabinieri, ma anche con competenze adeguate alle nuove esigenze di sicurezza. Non solo controllo del territorio, dunque, ma capacità di dialogare con reti investigative internazionali, prevenire infiltrazioni criminali e gestire un Corpo che resta centrale nell’architettura istituzionale della Repubblica di San Marino.

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