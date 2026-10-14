Nuovo Codice della Strada, via libera del governo: patente a 65 anni senza rinnovo quinquennale, multe al chilometro e documenti sul telefono. Cosa cambia davvero

Il Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della strada. Il testo, proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è destinato a sostituire integralmente il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in vigore da oltre trent’anni e modificato decine di volte. La base giuridica è la delega contenuta nell’articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, i cui termini sono stati prorogati dalla legge 23 settembre 2026, n. 171, che ha autorizzato espressamente il governo a scrivere un codice nuovo anziché limitarsi a correggere quello esistente.

Non si tratta ancora di norme operative. Lo schema dovrà passare per il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata, chiamati a esprimersi entro trenta giorni, e poi per le commissioni parlamentari competenti. Solo dopo questi passaggi il Consiglio dei ministri potrà adottare il testo in via definitiva.

Quattro direttrici e nuovi principi per chi guida

Palazzo Chigi sintetizza l’impianto della riforma in quattro linee: digitalizzazione di documenti, notifiche, accertamenti e banche dati; rafforzamento della sicurezza stradale e della tutela degli utenti vulnerabili; disciplina delle nuove forme di mobilità e della guida automatizzata; revisione complessiva del sistema sanzionatorio.

Il nuovo Codice codifica anche i principi generali che devono orientare il comportamento di chi sta in strada: precauzione, responsabilità, adeguatezza delle condotte e solidarietà sociale. Vengono riordinate competenze, controlli, regole di comportamento, patenti e titoli abilitativi, veicoli, strade e autotrasporto. L’educazione stradale entra stabilmente nell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole.

Patente e libretto sullo smartphone, rinnovo decennale fino a 65 anni

La novità più immediata per milioni di automobilisti riguarda i documenti: sarà possibile esibire in formato digitale patente e carta di circolazione durante i controlli.

Sul fronte delle patenti del gruppo 1 – quelle per motocicli e autoveicoli – il limite di età entro il quale vale il rinnovo ogni dieci anni sale da 50 a 65 anni. Oggi, superati i 50, il rinnovo scatta ogni cinque anni: con la riforma, quella soglia si sposta di quindici anni.

Per il trasporto professionale arriva un’apertura attesa dal settore: chi è titolare di patente per veicoli pesanti o per il trasporto di persone e ha avviato da almeno un anno il corso di qualificazione iniziale potrà guidare i veicoli che richiedono la carta di qualificazione del conducente (CQC) prima di averla conseguita. Secondo quanto illustrato dal Mit, il testo porta inoltre da 68 a 70 anni il limite anagrafico per le patenti del gruppo 2 (C e D), con verifica biennale.

Richiami di sicurezza: senza intervento stop a revisione e passaggio di proprietà

Una misura che toccherà direttamente i proprietari di veicoli interessati da campagne di richiamo del costruttore: gli interventi dovranno essere eseguiti entro ventiquattro mesi. In caso contrario, il veicolo non potrà essere sottoposto a revisione né essere oggetto di passaggio di proprietà.

Pedoni, motociclisti e monopattini: le nuove regole di sicurezza

Il capitolo sugli utenti vulnerabili introduce obblighi che riguardano anche chi non guida. Per i pedoni arriva il dovere di cautela negli attraversamenti e l’obbligo di rendersi visibili di notte sulle strade extraurbane prive di illuminazione.

Per conducenti e passeggeri dei motoveicoli scatta in autostrada l’obbligo di indossare protezioni per la schiena e per le mani, oltre al casco.

Ai cicli a propulsione si estendono il casco e il contrassegno già previsti per i monopattini elettrici. Per questi ultimi si aggiungono il divieto di manovre improvvise e a zig-zag e, per il noleggio, l’obbligo di fotografare il mezzo al termine di ogni corsa per documentarne il corretto posizionamento.

Multe: notifica in 45 giorni, telecamere su carico-scarico e attraversamenti

Il sistema delle sanzioni viene riscritto in più punti. L’accertamento a distanza si estende alla sosta nelle aree riservate al carico e scarico merci e al mancato rispetto della precedenza a pedoni e ciclisti sugli attraversamenti.

In cambio, il termine per la notifica dei verbali relativi a violazioni rilevate da remoto scende da 90 a 45 giorni: una compressione dei tempi a tutela del diritto di difesa del conducente.

Cambia anche la logica delle sanzioni per eccesso di velocità: addio agli scaglioni, la multa cresce per ciascun chilometro orario oltre il limite con un criterio progressivo. Il Mit ha inoltre indicato una riduzione dei minimi edittali più comuni, con gli importi di 26 e 42 euro che scendono a 25 e 40 euro e quelli di 83 e 87 euro ridotti a 80.

Sul versante dei conducenti stranieri, finora spesso irraggiungibili per le casse degli enti, viene prevista la possibilità di recuperare entro cinque anni le sanzioni non pagate.

Contrassegni disabili: Comuni obbligati alla piattaforma unica

Tutti i Comuni dovranno iscriversi alla Piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici per le persone con disabilità, così da garantire il riconoscimento del contrassegno su tutto il territorio nazionale. Arrivano inoltre nuove misure contro l’uso improprio dei contrassegni e dei permessi per le donne in gravidanza.

Guida autonoma: nasce il “controllore” e un Osservatorio nazionale

Per la prima volta il Codice disciplina in modo organico la guida automatizzata. Viene introdotta la figura del controllore, la persona in grado di assumere prontamente la guida in caso di emergenza. Parallelamente viene istituito un Osservatorio incaricato di valutare i presupposti per la circolazione dei veicoli a guida totalmente automatizzata.

Incidenti e autotrasporto: foto e video come prova, stretta sul tachigrafo

Nei giudizi per il risarcimento dei danni da sinistro, le riprese video e fotografiche realizzate dalle parti sul luogo e nell’immediatezza dell’incidente diventano utilizzabili come fonte di prova. Una scelta destinata a pesare nella gestione delle controversie assicurative.

Per le imprese di trasporto arrivano infine nuovi obblighi sull’uso corretto del tachigrafo, lo strumento che registra tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali.

I prossimi passaggi

Il testo approdato a Palazzo Chigi è frutto, secondo il Mit, di una consultazione con oltre cento associazioni e operatori del settore. Dopo i pareri di Consiglio di Stato e Conferenza unificata, lo schema – corredato del testo a fronte con la normativa vigente – sarà trasmesso alle Camere. Qualora il governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è previsto un ulteriore passaggio. Solo al termine di questo iter il nuovo Codice potrà approdare in Gazzetta Ufficiale e mandare in archivio, dopo trentaquattro anni, il testo del 1992.

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